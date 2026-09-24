Ciência

Eclipse solar total será um dos mais longos do século e poderá durar mais de seis minutos

Evento astronômico terá observação total em países como Egito, Arábia Saudita e Espanha, enquanto outras regiões verão apenas a fase parcial

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14h03.

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O eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 poderá superar seis minutos de totalidade, com trajetória pelo sul da Europa, norte da África e Oriente Médio. Segundo o Observatório Solar Nacional, a faixa passará por países como Espanha, Egito e Arábia Saudita. No Brasil, outro eclipse total está previsto para 12 de agosto de 2045.

Quem acompanhou o eclipse solar total de agosto de 2026 poderá observar outro fenômeno de longa duração no ano seguinte. Em 2 de agosto de 2027, um novo eclipse solar total poderá atingir mais de seis minutos de fase de totalidade, período em que a Lua cobre completamente o disco solar.

Segundo o astrofísico solar Ryan French, do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial, no Colorado, Estados Unidos, o evento deve estar entre os principais momentos de observação astronômica para as pessoas que terão a oportunidade de acompanhá-lo durante a vida.

A fase de totalidade ocorre quando a sombra da Lua bloqueia completamente a luz do Sol, permitindo a observação da coroa solar, camada externa da atmosfera do astro.

Rota do eclipse passará por regiões históricas

A faixa de visibilidade total do eclipse de 2027 atravessará o sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Somália e Iêmen, segundo informações do Observatório Solar Nacional.

O trajeto incluirá locais conhecidos, como o Vale dos Reis, em Luxor, e a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, também estará dentro da rota de observação do fenômeno, de acordo com French.

As condições climáticas previstas para agosto podem favorecer a observação em parte da trajetória. Segundo o astrofísico, a presença de áreas desérticas na região aumenta a possibilidade de céu aberto durante o eclipse.

Fora da faixa de totalidade, o eclipse solar parcial poderá ser visto em uma área mais extensa, incluindo grande parte da Europa, da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. Na América do Norte, a observação parcial alcançará o leste do Canadá e o norte do Maine, nos Estados Unidos, segundo a Nasa, agência espacial norte-americana.

Austrália terá série de eclipses totais

A Austrália também será palco de uma sequência de eclipses solares totais a partir de 2028. De acordo com Ryan French, quatro eventos desse tipo estão previstos para ocorrer no país ao longo de uma década, com trajetórias próximas a grandes centros urbanos.

O pesquisador acompanhou o eclipse de 2026 na Espanha durante sua comemoração de aniversário e recomendou planejamento antecipado para quem pretende viajar para observar os fenômenos.

Segundo French, as áreas de totalidade possuem extensão limitada, o que costuma aumentar a procura por hotéis e acomodações antes mesmo da compra de passagens aéreas.

Calendário de próximos de clipses solares totais

  • 22 de julho de 2028: Austrália e Nova Zelândia
  • 25 de novembro de 2030: Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto e Austrália
  • 20 de março de 2034: Nigéria, Camarões, Chade, Sudão, Egito, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia e China
  • 2 de setembro de 2035: China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão
  • 13 de julho de 2037: Austrália e Nova Zelândia
  • 26 de dezembro de 2038: Austrália e Nova Zelândia
  • 12 de agosto de 2045: Brasil

No Brasil, o eclipse solar total previsto para 2045 poderá ser observado em áreas das regiões Norte e Nordeste.

'Perguntas frequentes'

Quando será o eclipse solar total de 2027? ＋

O eclipse solar total ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá superar seis minutos de totalidade. Nessa fase, a Lua cobre completamente o disco solar e permite a observação da coroa do Sol.

Onde o eclipse solar total de 2027 será visível? ＋

Segundo o Observatório Solar Nacional, a faixa de totalidade atravessará o sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Somália e Iêmen. O trajeto incluirá o Vale dos Reis, a Grande Pirâmide de Gizé e a cidade de Meca, de acordo com o astrofísico Ryan French.

Onde o eclipse solar parcial de 2027 poderá ser observado? ＋

O eclipse solar parcial poderá ser visto em grande parte da Europa, da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. Segundo a Nasa, agência espacial norte-americana, o fenômeno também será visível no leste do Canadá e no norte do Maine, nos Estados Unidos.

Por que as condições climáticas podem favorecer a observação do eclipse? ＋

As áreas desérticas presentes em parte da trajetória aumentam a possibilidade de céu aberto durante o eclipse, segundo o astrofísico Ryan French. O fenômeno ocorrerá em agosto de 2027.

Quais eclipses solares totais ocorrerão na Austrália? ＋

Segundo Ryan French, a Austrália terá quatro eclipses solares totais ao longo de uma década. Os eventos estão previstos para 22 de julho de 2028, 25 de novembro de 2030, 13 de julho de 2037 e 26 de dezembro de 2038.

Quando haverá um eclipse solar total no Brasil? ＋

Um eclipse solar total está previsto para 12 de agosto de 2045 no Brasil. O fenômeno poderá ser observado em áreas das regiões Norte e Nordeste.

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