Eclipse solar total será um dos mais longos do século e poderá durar mais de seis minutos

RESUMO ＋ O eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 poderá superar seis minutos de totalidade, com trajetória pelo sul da Europa, norte da África e Oriente Médio. Segundo o Observatório Solar Nacional, a faixa passará por países como Espanha, Egito e Arábia Saudita. No Brasil, outro eclipse total está previsto para 12 de agosto de 2045.

Quem acompanhou o eclipse solar total de agosto de 2026 poderá observar outro fenômeno de longa duração no ano seguinte. Em 2 de agosto de 2027, um novo eclipse solar total poderá atingir mais de seis minutos de fase de totalidade, período em que a Lua cobre completamente o disco solar.

Segundo o astrofísico solar Ryan French, do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial, no Colorado, Estados Unidos, o evento deve estar entre os principais momentos de observação astronômica para as pessoas que terão a oportunidade de acompanhá-lo durante a vida.

A fase de totalidade ocorre quando a sombra da Lua bloqueia completamente a luz do Sol, permitindo a observação da coroa solar, camada externa da atmosfera do astro.

Rota do eclipse passará por regiões históricas

A faixa de visibilidade total do eclipse de 2027 atravessará o sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Somália e Iêmen, segundo informações do Observatório Solar Nacional.

O trajeto incluirá locais conhecidos, como o Vale dos Reis, em Luxor, e a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, também estará dentro da rota de observação do fenômeno, de acordo com French.

As condições climáticas previstas para agosto podem favorecer a observação em parte da trajetória. Segundo o astrofísico, a presença de áreas desérticas na região aumenta a possibilidade de céu aberto durante o eclipse.

Fora da faixa de totalidade, o eclipse solar parcial poderá ser visto em uma área mais extensa, incluindo grande parte da Europa, da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. Na América do Norte, a observação parcial alcançará o leste do Canadá e o norte do Maine, nos Estados Unidos, segundo a Nasa, agência espacial norte-americana.

Austrália terá série de eclipses totais

A Austrália também será palco de uma sequência de eclipses solares totais a partir de 2028. De acordo com Ryan French, quatro eventos desse tipo estão previstos para ocorrer no país ao longo de uma década, com trajetórias próximas a grandes centros urbanos.

O pesquisador acompanhou o eclipse de 2026 na Espanha durante sua comemoração de aniversário e recomendou planejamento antecipado para quem pretende viajar para observar os fenômenos.

Segundo French, as áreas de totalidade possuem extensão limitada, o que costuma aumentar a procura por hotéis e acomodações antes mesmo da compra de passagens aéreas.

Calendário de próximos de clipses solares totais

22 de julho de 2028: Austrália e Nova Zelândia

25 de novembro de 2030: Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto e Austrália

20 de março de 2034: Nigéria, Camarões, Chade, Sudão, Egito, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia e China

2 de setembro de 2035: China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão

13 de julho de 2037: Austrália e Nova Zelândia

26 de dezembro de 2038: Austrália e Nova Zelândia

12 de agosto de 2045: Brasil

No Brasil, o eclipse solar total previsto para 2045 poderá ser observado em áreas das regiões Norte e Nordeste.