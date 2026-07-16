Premiação de R$ 650 mil une saúde, empreendedorismo e agronegócio

Em 2026, anteriormente denominado Prêmio José Eduardo Ermírio de Moraes, chega à sua oitava edição, agora, como Prêmios Duda Ermírio de Moraes, em homenagem ao seu legado.

A iniciativa tem foco em projetos nas áreas de saúde, empreendedorismo e agronegócio com o propósito de reconhecer talentos em diferentes campos, conectar empreendedores a instituições, especialistas e investidores, e projetar soluções que transformem ideias em soluções concretas para a sociedade.

Neste ano, a co-realização ocorre em parceria com instituições consolidadas, como o A.C.Camargo Cancer Center, na frente Inovações pela Vida; o Insper, na frente Empreendedorismo que Transforma; e a Esalq/USP, na frente O Agro que colhe o Futuro.

Ao todo, serão distribuídos R$ 650 mil em premiações aos vencedores.

O Histórico e o Impacto do Prêmio

Desde a sua criação em 2019, o Prêmio já recebeu mais de 485 inscrições, premiou R$ 2,3 milhões em 20 projetos vencedores, além de investir R$ 2,1 milhões em estrutura para impulsionar os negócios selecionados.

Um dos grandes exemplos de sucesso é a QI Tech, fintech de infraestrutura bancária que, em 2022, saiu vencedora ao consolidar sua tese de crescimento acelerado na frente Empreendedorismo que Transforma. Em 2024, ela atingiu o status de unicórnio, tornando-se uma das 22 empresas mais valiosas do ecossistema brasileiro.

“Poder proporcionar esse prêmio é mérito do Duda, que deixou um patrimônio que estamos revertendo para sociedade em sua memória!”, declara Liana Moraes, mãe do Duda e idealizadora dos Prêmios ao lado do marido, Dr. José Ermírio de Moraes Neto.

Frente Inovações pela vida - A.C.Camargo

O A.C.Camargo Cancer Center já avaliou mais de 120 projetos voltados à oncologia ao longo das quatro edições anteriores.

No eixo Inovações pela Vida, as inscrições são voltadas a iniciativas capazes de transformar a jornada oncológica e gerar avanços em diferentes etapas do cuidado ao paciente.

Os interessados podem submeter projetos nas categorias “Inovação aplicada ao contexto clínico” e “Inovação aplicada a Modelos de Cuidado, Acesso, Eficiência e Gestão em Oncologia”.

Ao todo, duas iniciativas vencedoras receberão premiação de R$ 100 mil cada, reforçando o incentivo ao desenvolvimento de soluções com potencial de gerar impacto concreto no cuidado oncológico.

“O prêmio fortalece o compromisso do A.C.Camargo com inovação. Nosso papel é integrar assistência, ensino, pesquisa para transformar conhecimento em soluções com impacto real para os pacientes e para a sociedade”, afirma José Humberto Fregnani, Diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação do A.C.Camargo Cancer Center.

Frente Empreendedorismo que Transforma - Insper

Parceiro pioneiro da iniciativa, desde a 1ª edição, o prêmio no Insper está estruturado em duas categorias.

A primeira, “Empreendedorismo que Transforma”, é aberta a startups de todo o Brasil com receita mínima de R$ 30 mil/mês, busca negócios inovadores com potencial de gerar disrupção na economia nacional e tem premiação no valor de R$ 200 mil.

Já a categoria “Excelência Insper” é voltada exclusivamente para startups do ecossistema Insper (alunos e alumni) que se destacaram pelo engajamento e potencial de crescimento. Nesse caso, a participação ocorre por indicação do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha do Insper e o vencedor receberá R$ 50 mil.

Além do aporte financeiro, os cinco finalistas de cada categoria participarão do Laboratório de Empreendedorismo. Trata-se de uma imersão de três dias facilitada por especialistas do Insper para acelerar o desenvolvimento dos negócios selecionados.

Os projetos serão avaliados sob pilares como liderança inspiradora, espírito empreendedor, relevância do problema, resultado financeiro e vantagem competitiva. Segundo os correalizadores, o Brasil avança quando quem faz melhor encontra espaço, confiança, visibilidade e impulso para ir mais longe.

O objetivo fundamental é ser um farol para o empreendedorismo inovador, valorizando o rigor, a consistência e a capacidade de execução de soluções reais e prósperas.

“O Prêmio Duda Ermírio de Moraes traduz um compromisso que está no centro da missão do Insper: formar líderes e empreendedores capazes de transformar o Brasil com ética, conhecimento e propósito. Ao reconhecer startups que unem visão, capacidade de execução e geração de impacto positivo, buscamos fortalecer um ambiente de inovação que incentive soluções relevantes para os desafios do país e contribua para o desenvolvimento da sociedade”, afirma Rodrigo Amantea, head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha do Insper.

Frente Agro que colhe o Futuro - Esalq/USP

Pela primeira vez reconhecendo soluções inovadoras na agropecuária, o prêmio tem parceria com a Esalq/USP e faz parte das comemorações dos 125 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), unidade da USP em Piracicaba. Nessa modalidade, o prêmio soma R$ 200 mil em duas categorias.

A categoria CERES é voltada a startups e empresas em fase de pré-escala ou escala, com soluções já em operação e geração de receita recorrente. Já a categoria PIONEIROS contempla iniciativas em estágio inicial, ainda em validação, com desenvolvimento de MVP (Produto Mínimo Viável) e prova de conceito.

Ambas as categorias priorizam projetos baseados em ciência e tecnologia, incluindo aplicações como inteligência artificial, internet das coisas e outras inovações voltadas ao agro.

Segundo a diretora da Esalq, professora Thais Vieira, esta iniciativa representa uma convergência de valores. “De um lado, a tradição da Esalq em formar pessoas, produzir conhecimento e transformar a agricultura. De outro, o legado de uma família que fez da filantropia um compromisso com o futuro do país”.

Inscrições e Cronograma

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial de cada premiação, mediante o preenchimento do formulário online e o envio de um vídeo pitch de apresentação do projeto.

A pré-seleção dos projetos conforme o regulamento de cada prêmio, ocorrerá em agosto, o anúncio dos finalistas está previsto para outubro e a cerimônia de premiação será realizada em novembro de 2026.