Telescópio Euclid revela 900 milhões de galáxias e prepara maior mapa 3D do Universo

O telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia (ESA), revelou nesta quinta-feira, 12, imagens e dados de mais de 900 milhões de galáxias em uma nova etapa de sua missão para mapear o Universo. Entre os registros, cientistas identificaram cerca de 15 mil possíveis exemplos de um fenômeno que pode ajudar a desvendar os mistérios da matéria escura.

Os dados fazem parte do primeiro grande conjunto de informações divulgado pela missão, lançada em julho de 2023. O objetivo é construir o maior mapa tridimensional do Universo já produzido, abrangendo mais de 10 bilhões de anos de história cósmica.

De acordo com comunicado da ESA, a missão busca investigar a natureza da matéria escura e da energia escura, dois componentes que, segundo as estimativas apresentadas pelos cientistas, correspondem a aproximadamente 25% e 70% do Universo, respectivamente.

O que o telescópio Euclid descobriu?

O novo conjunto de dados reúne informações de mais de 900 milhões de galáxias e mais de 60 milhões de possíveis quasares. Os quasares são objetos extremamente luminosos encontrados no centro de galáxias distantes, alimentados por buracos negros supermassivos.

As observações divulgadas representam aproximadamente 14% da área total do céu que a missão pretende mapear. Segundo Andy Taylor, professor da Universidade de Edimburgo e responsável por parte da operação científica da missão no Reino Unido, o diferencial do Euclid está na combinação entre resolução elevada e capacidade de observar grandes extensões do espaço.

Enquanto o telescópio Hubble produz imagens detalhadas de regiões específicas, o Euclid consegue preservar um alto nível de resolução ao examinar áreas muito maiores. Essa capacidade permite aos pesquisadores estudar grandes quantidades de objetos e fenômenos cósmicos simultaneamente.

Mapa da Via Láctea mostra, em amarelo, as regiões do céu observadas pelo telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia (ESA). Foto: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA; ESA/Gaia/DPAC; ESA/Planck Collaboration (ESA/Consórcio Euclid/NASA; ESA/Gaia/DPAC; ESA/Colaboração Planck)

Fenômeno previsto por Einstein aparece 15 mil vezes nos dados

Uma das descobertas mais relevantes envolve as chamadas lentes gravitacionais fortes, fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Esse efeito ocorre quando um objeto de grande massa, como uma galáxia, fica entre a Terra e outra galáxia mais distante.

A gravidade do objeto em primeiro plano modifica a trajetória da luz emitida pelo objeto ao fundo, produzindo imagens distorcidas que podem assumir a forma de arcos ou anéis luminosos. A presença de matéria escura pode intensificar esse efeito, pois contribui para a massa responsável pela distorção gravitacional.

Antes das observações do Euclid, os cientistas conheciam aproximadamente mil casos de lentes gravitacionais fortes. O novo conjunto de dados reúne cerca de 15 mil candidatos a esse fenômeno. A expectativa é que, até o fim da missão, sejam identificados aproximadamente 170 mil casos.

Como o Euclid pode ajudar a desvendar a matéria escura?

A matéria escura é um dos principais mistérios investigados pela astronomia. Embora não possa ser observada diretamente por meio da luz, sua presença pode ser estudada a partir dos efeitos gravitacionais que exerce sobre outros objetos.

As lentes gravitacionais oferecem uma maneira de investigar como essa matéria está distribuída nas galáxias. Segundo Taylor, diferentes hipóteses sobre a natureza da matéria escura podem produzir padrões distintos de distribuição e concentração.

Ao analisar as distorções da luz provocadas pela gravidade, os pesquisadores poderão comparar os resultados com essas hipóteses e, possivelmente, descartar algumas delas.

Stephen Serjeant, professor de astronomia da Open University, também considera que as lentes gravitacionais fortes podem fornecer pistas importantes sobre as propriedades da matéria escura. Isso ocorre porque diferentes tipos hipotéticos dessa matéria poderiam se agrupar de maneiras distintas, alterando os efeitos gravitacionais observados.

Novo mapa poderá mostrar onde está a matéria escura

Além das lentes gravitacionais fortes, os pesquisadores pretendem estudar as chamadas lentes gravitacionais fracas. Nesse fenômeno, a luz de galáxias distantes sofre pequenas distorções devido à influência gravitacional da matéria localizada entre elas e o observador.

Embora essas alterações sejam mais discretas, sua análise em grande escala permite investigar a distribuição da matéria escura no Universo. Para Taylor, os cientistas poderão utilizar os padrões de distorção para construir mapas dessa distribuição e comparar suas características com diferentes modelos teóricos.

As observações também poderão contribuir para o estudo da energia escura, associada à expansão acelerada do Universo.

Quando serão divulgados os próximos dados do Euclid?

Uma nova divulgação de informações da missão está prevista para o verão de 2027 no hemisfério norte.

O próximo conjunto deverá incluir resultados sobre a distribuição das galáxias e análises de lentes gravitacionais fracas. Essas informações permitirão ampliar os estudos sobre a estrutura do universo e investigar como a matéria está distribuída em grandes escalas.

À medida que o Euclid avança em seu mapeamento, a quantidade de informações disponíveis também aumenta. Segundo Taylor, o volume de dados já é tão grande que não pode mais ser examinado integralmente por observação humana direta.