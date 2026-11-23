RESUMO ＋ Fabio Seixas, CEO e fundador da Softo, empresa de tecnologia especializada em IA aplicada, argumenta que líderes devem decidir a estratégia, o uso de dados e a autonomia dos sistemas de inteligência artificial. Segundo o KPMG Global Tech Report 2026, 45% dos executivos brasileiros entrevistados relataram projetos de IA desconectados entre si.

Por Fabio Seixas, CEO e fundador da Softo*

Enquanto CEOs acompanham demonstrações de inteligência artificial e aprovam novos projetos, decisões capazes de mudar o futuro de suas empresas já estão sendo tomadas sem passar pela mesa da liderança.

O fornecedor escolhido, o dado que deixa de ser coletado e a autonomia concedida a um agente podem determinar como o negócio vai competir nos próximos anos.

O problema não está em delegar a implementação à equipe técnica, mas em permitir que decisões sobre estratégia, risco e capital sejam tomadas por omissão.

Inteligência artificial avança sem direção comum nas empresas

A distância entre adotar IA e conduzir sua transformação já aparece nas empresas brasileiras.

Segundo o KPMG Global Tech Report 2026, todas as organizações do país entrevistadas haviam implementado automação e inteligência artificial, mas 45% dos executivos brasileiros relataram projetos de IA desconectados entre si.

O levantamento não representa todas as empresas do Brasil, mas revela um desafio relevante. A tecnologia entra na operação antes que exista uma direção comum sobre o que se espera dela.

O CEO não pode delegar as escolhas estratégicas da IA

A primeira decisão que não pode ser delegada é definir que empresa se pretende construir com IA.

Quando essa escolha não é explícita, a estratégia acaba determinada pelo departamento que se movimentou primeiro ou pelo fornecedor que apresentou a solução mais convincente.

O CTO pode indicar possibilidades técnicas, mas não cabe a ele decidir sozinho quais relações com clientes, fontes de receita e formas de trabalhar devem mudar.

Dados e autonomia exigem decisões da liderança

A segunda envolve os dados que a organização decide capturar, integrar e proteger.

Embora pareça uma questão de arquitetura de sistemas, trata-se de uma aposta sobre as capacidades que a empresa poderá desenvolver no futuro.

Informações que hoje parecem pouco úteis podem sustentar serviços e diferenciais competitivos daqui a três anos.

Sem uma orientação executiva, a prioridade tende a ser o dado mais barato de armazenar, não o mais valioso para o negócio.

Também cabe ao CEO definir quanta autonomia a inteligência artificial pode receber.

Agentes capazes de acessar ferramentas, executar tarefas e interferir em processos exigem limites claros de atuação, aprovação humana e responsabilidade.

A área técnica implementa os controles, mas não deve decidir isoladamente quais riscos a organização aceita impor a clientes, funcionários ou parceiros.

Delegar uma ação a um sistema não elimina a responsabilidade de quem autorizou seu funcionamento.

Quando projetos de IA viram dívida estratégica

Quando a IA é tratada apenas como projeto de tecnologia, um erro recorrente é o piloto que nunca chega à operação.

As explicações costumam apontar dados incompletos, dificuldades de integração ou limitações de infraestrutura, mas parte desses obstáculos nasce de conflitos de prioridade entre áreas.

A equipe técnica identifica o problema, sem ter autoridade para resolvê-lo.

No extremo oposto, comitês e aprovações sucessivas podem transformar a governança, criada para reduzir riscos, em um mecanismo que impede qualquer avanço relevante.

O custo dessas decisões adiadas forma uma dívida estratégica que não aparece no balanço.

Enquanto uma empresa permanece testando ferramentas, outra acumula dados próprios, aprende com falhas em produção e desenvolve maneiras de operar que não podem ser simplesmente compradas.

A diferença emerge na capacidade de atender clientes, reter profissionais e reagir a concorrentes. Quando finalmente aparece nos indicadores financeiros, recuperar o tempo perdido pode exigir mais do que investimento.

Como medir resultados e assumir a liderança da IA

A transformação exige ainda rever o modo como os resultados são medidos. Reduzir o tempo de resposta com um copiloto pode trazer ganhos reais, mas mantém intacta a lógica do processo anterior.

A adoção de agentes abre a possibilidade de reorganizar tarefas, equipes e responsabilidades, e não apenas acelerar etapas.

Avaliar somente a eficiência de cada projeto pode ocultar a pergunta decisiva sobre quais capacidades permanentes a empresa está construindo para competir.

Para CEOs de empresas médias, assumir a liderança sobre IA não significa escolher modelos, comandar integrações ou aprovar cada teste.

Significa decidir quais capacidades construir, onde concentrar dados e até onde permitir ações autônomas.

Essas escolhas podem contar com especialistas, mas não podem desaparecer dentro de um projeto de TI.

Quando a direção deixa de definir o futuro da empresa com inteligência artificial, a inércia define esse futuro em seu lugar.

*Com mais de 30 anos de experiência em tecnologia e negócios digitais, Fabio Seixas é empreendedor, mentor e especialista em desenvolvimento de software. Fundador e CEO da Softo, uma empresa de tecnologia especializada em IA aplicada e engenharia de software orientada a resultados, Fabio já criou e dirigiu oito empresas da economia digital. Sua trajetória inclui expertise em software, inteligência artificial, infraestrutura em nuvem, produtos digitais e web3