O meia-atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu um novo episódio de crise de ausência na segunda-feira passada, dia 16 de novembro, durante o processo de ajuste da medicação para tratar uma disfunção neurológica. A informação foi divulgada pelo jornal alemão Bild e confirmada pela agência de notícias SID. A recaída aumentou a preocupação da diretoria do clube, mas não impediu a sequência de treinamentos nem o retorno do jogador aos gramados.

De acordo com a imprensa alemã, o episódio aconteceu após uma alteração no tratamento medicamentoso. Foi a segunda recaída desde os dois episódios de perda de consciência registrados pelo atleta na pré-temporada, em agosto. Na ocasião, Musiala informou publicamente que havia sido diagnosticado com crises de ausência temporárias, breves e tratáveis, causadas por uma disfunção neurológica.

A nova ocorrência veio a público neste domingo, 22, e ganhou repercussão em meio às declarações de dirigentes do Bayern sobre a recuperação do jogador e as condições de seu contrato. Aos 23 anos, Musiala tem vínculo com o clube até 2030.

O que aconteceu com Musiala e por que o Bayern é criticado?

Apesar da nova crise, Musiala não precisou interromper os treinamentos. Após o ajuste da medicação, o meia voltou a ser relacionado e entrou em campo na sexta-feira, 20, no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. Ele participou da partida como substituto, encerrando um período de quase dois meses sem atuar, marcado também por uma lesão muscular na coxa.

Segundo a SID, o jogador também deve estar à disposição para o compromisso contra o Lille, na quarta-feira, 25, pela Liga dos Campeões.

A situação médica do atleta passou a ser tema de declarações públicas de integrantes da cúpula do Bayern. No início de novembro, o presidente de honra Uli Hoeness afirmou que Musiala enfrenta uma doença que não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos. O dirigente também questionou se o meia conseguiria recuperar o nível de desempenho apresentado antes dos problemas de saúde.

Na sequência, o CEO Jan-Christian Dreesen afirmou que o clube acompanharia a evolução do jogador e conversaria com seus representantes sobre o futuro. Já Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual integrante do conselho de supervisão, levantou a possibilidade de discutir uma redução salarial caso Musiala não consiga voltar ao melhor rendimento. O dirigente também afirmou que os valores do contrato poderiam deixar de ser viáveis nessas circunstâncias.

As declarações provocaram reação da FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores de futebol. Em comunicado divulgado no sábado, 21, a entidade classificou a postura dos dirigentes como uma possível estratégia coordenada para pressionar Musiala e seus representantes antes de eventuais negociações.

A organização afirmou que o Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar do atleta e defendeu que qualquer discussão contratual seja conduzida de maneira privada. Para a FIFPRO, transformar a saúde e o futuro profissional do jogador em debate público pode aumentar a pressão sobre alguém que ainda está em processo de recuperação.

O ex-jogador Stefan Effenberg, ídolo do Bayern, também criticou a comunicação do clube. Em participação na emissora Sport1, classificou a postura dos responsáveis como “catastrófica” e defendeu que os dirigentes se desculpassem com Musiala.

Nesta segunda-feira, 23, Carsten Ramelow, presidente da associação alemã de jogadores VDV, também criticou a condução do caso. Em entrevista à RTL/Sky Sport, afirmou que as declarações dos dirigentes enviaram um sinal negativo e que críticas públicas feitas pelo próprio clube são contraproducentes.

Dreesen, por sua vez, rejeitou a interpretação de que o Bayern estaria pressionando o jogador. Em declaração à Reuters, afirmou que Musiala precisa de tempo para recuperar sua forma e que o clube espera vê-lo novamente no nível habitual. O dirigente também disse que não há necessidade de continuar discutindo publicamente o contrato.

Vale mencionar que o vínculo do meia com o Bayern de Munique vai até 2030, após renovação assinada em fevereiro de 2025.