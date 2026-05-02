Onde termina a Via Láctea? Cientistas finalmente têm resposta

Astrônomos identificaram pela primeira vez onde termina a formação de estrelas na Via Láctea. O resultado, desvendado por cientistas da Universidade de Malta, ajuda a esclarecer uma das principais dúvidas sobre a estrutura da galáxia.

A pesquisa indica que esse limite está entre 35 mil e 40 mil anos-luz do centro galáctico, uma distância menor do que estimativas anteriores sugeriam. Essa região marca o fim do disco de formação estelar, onde o nascimento de novas estrelas praticamente deixa de ocorrer.

O estudo foi publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics e os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 29, pela ScienceDaily.

Onde termina a formação de estrelas na Via Láctea

Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram mais de 100 mil estrelas gigantes e cruzaram essas informações com simulações da evolução galáctica.

A análise revelou um padrão em forma de “U” na distribuição da idade das estrelas. Até cerca de 40 mil anos-luz, os corpos celestes se tornam progressivamente mais jovens à medida que se afastam do centro, seguindo o padrão de crescimento da galáxia de dentro para fora. A partir desse ponto, no entanto, essa tendência se inverte. As estrelas passam a ser mais antigas, indicando que a formação estelar diminui de forma acentuada e praticamente se encerra nessa região.

Ainda assim, mesmo além dessa faixa, há astros no disco da galáxia. Segundo os pesquisadores, isso ocorre porque essas estrelas não se formaram ali. O fenômeno é explicado pela chamada migração radial, processo em que os corpos celestes se deslocam gradualmente ao interagir com os braços espirais da galáxia.

Ao longo de bilhões de anos, elas podem alcançar regiões muito distantes do local onde nasceram. Como esse deslocamento é lento, as estrelas mais afastadas tendem a ser também as mais antigas.

Como os cientistas chegaram à descoberta

O estudo utilizou dados de grandes levantamentos astronômicos, como LAMOST (telescópio espectroscópico de grande campo na China) e APOGEE (projeto que estuda a evolução da Via Láctea), além das medições do satélite Gaia, que mapeia estrelas com alta precisão.

Essas informações foram combinadas com simulações computacionais avançadas, que permitiram confirmar que o padrão observado corresponde ao limite real da formação estelar na Via Láctea.

O que ainda não se sabe sobre esse limite

Apesar da identificação do ponto onde a formação estelar diminui, os cientistas ainda investigam o que causa esse fenômeno. Entre as principais hipóteses estão a influência da barra central da galáxia, que pode concentrar gás em determinadas regiões, e a curvatura do disco galáctico, que pode afetar as condições necessárias para o surgimento de novas estrelas.

Os pesquisadores destacam que a idade do objeto estelar se tornou uma ferramenta essencial para compreender a história da Via Láctea.

Com novos levantamentos em andamento, a expectativa é refinar essas medições e aprofundar o entendimento sobre como a galáxia se formou e evoluiu ao longo de bilhões de anos.