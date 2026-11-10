Ciência

Estrutura inédita ao redor de estrela morta pode revelar futuro do Sistema Solar

Anã branca a 1.600 anos-luz da Terra é cercada por dois anéis de detritos que podem ter sido moldados por corpos planetários sobreviventes

Anã branca: J1328-1450 está localizada a cerca de 1.600 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem (ESO/L. Calçada/Divulgação)

Anã branca: J1328-1450 está localizada a cerca de 1.600 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem (ESO/L. Calçada/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18h19.

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Astrônomos descobriram uma estrela morta cercada por dois anéis de detritos planetários, uma configuração que pode ajudar a compreender o que acontecerá com o Sistema Solar quando o Sol chegar ao fim de sua vida.

A estrela, chamada J1328-1450, é uma anã branca localizada a cerca de 1.600 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. Os pesquisadores acreditam que os anéis possam ter sido moldados por corpos rochosos que sobreviveram à transformação da estrela.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica Nature Astronomy. As observações foram realizadas com o Very Large Telescope (VLT), do Observatório Europeu do Sul (ESO), instalado no Chile.

O que os cientistas descobriram ao redor da estrela?

A anã branca J1328-1450 apresenta uma estrutura incomum: dois anéis distintos de detritos planetários ao seu redor. Até então, os astrônomos haviam identificado 21 anãs brancas cercadas por detritos, mas todas apresentavam apenas um disco de material.

A nova observação indica que os remanescentes de sistemas planetários podem apresentar estruturas mais complexas do que se imaginava.

Segundo o astrônomo Felipe Lagos-Vilches, da Universidad Técnica Federico Santa María, no Chile, um dos autores do estudo, a descoberta reforça a possibilidade de que corpos rochosos sobrevivam à transformação de uma estrela em anã branca.

A J1328-1450 possui aproximadamente 47% da massa do Sol, concentrada em um diâmetro semelhante ao da Terra.

Como os planetas podem sobreviver à morte de uma estrela?

Os pesquisadores levantam a hipótese de que a estrela tenha abrigado um sistema planetário antes de se transformar em uma gigante vermelha. Durante essa fase, a estrela teria se expandido, destruindo alguns planetas próximos, enquanto outros, mais distantes, conseguiram sobreviver.

Parte desses corpos rochosos pode ter sofrido perturbações gravitacionais e sido lançada em órbitas que os aproximaram da anã branca. Aqueles que chegaram perto demais teriam sido despedaçados pela intensa gravidade da estrela, espalhando poeira e gás ao seu redor.

No entanto, dois corpos relativamente grandes podem ter permanecido intactos dentro dos detritos. Um deles poderia ter aproximadamente o tamanho de Plutão, enquanto o outro seria menor.

A presença desses objetos ajudaria a explicar a formação dos dois anéis observados.

Dois anéis apresentam diferenças na composição

Além da estrutura incomum, os astrônomos identificaram diferenças na composição química dos anéis.

O anel externo apresenta uma quantidade de magnésio significativamente menor do que o anel interno. Essa diferença sugere que os materiais podem ter se originado de corpos rochosos distintos.

Outra possibilidade é que os detritos tenham vindo de diferentes camadas de um mesmo objeto, destruído ao se aproximar da anã branca. As duas hipóteses ainda são investigadas pelos pesquisadores.

O que acontecerá com o Sol daqui a 5 bilhões de anos?

O estudo também oferece pistas sobre o possível destino do Sistema Solar. Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol deverá esgotar seu combustível e se expandir, transformando-se em uma gigante vermelha. Durante esse processo, Mercúrio e Vênus deverão ser engolidos pela expansão solar.

O destino da Terra, porém, ainda é incerto. Os cientistas não chegaram a um consenso sobre se o planeta também será engolido. Já Júpiter, Saturno e outros corpos mais distantes apresentam chances maiores de sobreviver à transformação.

Posteriormente, o Sol perderá suas camadas externas e deixará para trás seu núcleo denso, tornando-se uma anã branca.

Sistema Solar poderá formar anéis de detritos?

Mesmo após a transformação do Sol em uma anã branca, parte dos planetas, luas e asteroides poderá continuar existindo. Esses corpos poderão sofrer perturbações gravitacionais e se aproximar da estrela remanescente.

Caso cheguem perto o suficiente, poderão ser despedaçados pela gravidade, espalhando material ao redor da anã branca. Esse processo poderia produzir estruturas semelhantes às observadas em J1328-1450.

Para os pesquisadores, a descoberta representa um dos possíveis cenários para o futuro distante do Sistema Solar, embora não permita determinar exatamente o que acontecerá com cada planeta.

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