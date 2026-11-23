Logo após a Nvidia anunciar nesta segunda-feira, 23, a volta de Jensen Huang ao cargo de CEO, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou diretamente com o conselho da gigante de chips para pedir o retorno do executivo.

"Conversei com eles, vamos dizer assim", disse Trump em entrevista à emissora americana CNBC. "E eu os convenci. Eu fechei o acordo."

A volta de Huang acontece menos de duas semanas após a renúncia do executivo. Ele deixou o cargo depois de admitir traição à esposa, em meio a alegações de que os casos extraconjugais envolviam uma suposta espiã chinesa e duas funcionárias da Nvidia.

O relacionamento com a suspeita, Alice Huang, que foi executiva da Megaspeed, com sede em Singapura, levantou temores de que ela estivesse ajudando a desviar para a China os chips mais avançados da Nvidia.

Segundo Trump, o conselho da empresa pediu garantias sobre a ameaça à segurança nacional. "Demos garantias, pelo menos com tudo o que sabemos, e sabemos muita coisa", afirmou.

Depois do acordo, o presidente dos EUA ligou para Huang. "Eu pedi uma única coisa a ele: trabalhe duro", disse. "Não falei de outros assuntos porque ele entende isso. Entende melhor do que nós. Ele sabe o que fazer e o que não fazer."

Trump disse ainda que Huang "não fez nada de errado" e que o conselho "agiu com muita responsabilidade". "Dizem: 'É uma ameaça tê-lo de volta?' Não, a ameaça é perdê-lo", declarou. O presidente também elogiou a "coragem" da empresa e do conselho, que, segundo ele, "sofreram por duas semanas".

Questionado se a forte queda das Bolsas na semana passada, após a saída de Huang, pesou na decisão de intervir, Trump respondeu: "Provavelmente sim, mas o impacto maior foi o de longo prazo", disse. "Ele tem outros chips na cabeça que ninguém mais conhece".