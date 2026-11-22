Estrela gigante engole companheira 'ao vivo' em fenômeno inédito (NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI); Ciência: Viraj Karambelkar)
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Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11h47.
Astrônomos registraram pela primeira vez uma fusão estelar do início ao fim na galáxia de Andrômeda. Uma estrela supergigante engoliu completamente sua companheira menor, processo observado em tempo real pelo Telescópio Espacial James Webb. O fenômeno, batizado de Bao, ocorreu rapidamente e surpreendeu os cientistas.
Pela primeira vez, astrônomos registraram uma fusão estelar do início ao fim. O fenômeno ocorreu na galáxia de Andrômeda, vizinha da Via Láctea, quando uma estrela supergigante engoliu a companheira, um astro com massa ligeiramente inferior à do Sol.
As observações do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, forneceram as evidências que permitiram reconstruir o processo, descrito em estudo publicado na revista Nature.
"Fusões estelares são muito, muito difíceis de observar em tempo real porque são difíceis de prever", afirmou Viraj Karambelkar, astrofísico da Universidade Columbia e primeiro autor do estudo, em comunicado da NASA.
O sistema binário, formado por duas estrelas que orbitavam uma em torno da outra, recebeu o apelido de Bao. Por milhares de anos, os astros mantiveram uma órbita estável. A transformação, porém, foi rápida: depois que a estrela menor tocou a superfície da maior, foram necessários cerca de sete anos para que as duas se unissem.
Antes da fusão, a estrela maior, batizada informalmente de Grande Bao, tinha cerca de sete vezes a massa do Sol, 350 vezes o seu raio e brilho aproximadamente 18 mil vezes maior. A companheira, o Pequeno Bao, tinha cerca de 0,7 massa solar e era menos luminosa.
Os pesquisadores combinaram dados de telescópios espaciais e terrestres para acompanhar as diferentes etapas:
Quando a estrela menor passou a interagir com as camadas externas da supergigante, começou a arrancar parte de seu gás, que se espalhou pelo espaço. Ao mesmo tempo, perdia energia orbital e se aproximava do astro maior.
O processo é conhecido como evolução de envelope comum: duas estrelas passam a compartilhar uma mesma camada de gás, e a menor pode perder energia por atrito e espiralar em direção ao núcleo da companheira. Em Bao, a supergigante engoliu completamente a menor, que mergulhou em direção ao núcleo e liberou enorme quantidade de energia.
"O encontro deles foi quase como uma bomba explodindo dentro de uma estrela viva", descreveu Kishalay De, professor da Universidade Columbia e coautor do estudo.
Havia várias possibilidades para o destino de Bao: explodir como supernova, dar origem a uma estrela de nêutrons ou colapsar e formar um buraco negro. As análises indicam, porém, que o sistema se estabilizou como uma única estrela massiva. Os pesquisadores pretendem acompanhar seu comportamento para entender como a massa e a estrutura do astro evoluirão.
Em outras fusões, as duas estrelas podem sobreviver ao processo, embora percam parte significativa da massa e permaneçam em órbitas próximas. Esses sistemas podem dar origem a estrelas de nêutrons, buracos negros, supernovas e até ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral.
Ao acompanhar Bao em tempo real, os astrônomos mediram a quantidade de massa expelida e avaliaram a eficiência da evolução de envelope comum. Os dados podem ajudar a interpretar outras fusões ocorridas há centenas ou milhões de anos, cujos registros são difíceis de reconstruir.
A descoberta também abre perspectivas com o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, da NASA, que deverá fazer extensos levantamentos do céu e identificar grande número de fenômenos transitórios. Para Karambelkar, Bao pode ser o primeiro de muitos eventos semelhantes. "Haverá uma grande onda de descobertas similares em breve", afirmou.