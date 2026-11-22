Pela primeira vez, astrônomos registraram uma fusão estelar do início ao fim. O fenômeno ocorreu na galáxia de Andrômeda, vizinha da Via Láctea, quando uma estrela supergigante engoliu a companheira, um astro com massa ligeiramente inferior à do Sol.

As observações do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, forneceram as evidências que permitiram reconstruir o processo, descrito em estudo publicado na revista Nature.

"Fusões estelares são muito, muito difíceis de observar em tempo real porque são difíceis de prever", afirmou Viraj Karambelkar, astrofísico da Universidade Columbia e primeiro autor do estudo, em comunicado da NASA.

O sistema Bao

O sistema binário, formado por duas estrelas que orbitavam uma em torno da outra, recebeu o apelido de Bao. Por milhares de anos, os astros mantiveram uma órbita estável. A transformação, porém, foi rápida: depois que a estrela menor tocou a superfície da maior, foram necessários cerca de sete anos para que as duas se unissem.

Antes da fusão, a estrela maior, batizada informalmente de Grande Bao, tinha cerca de sete vezes a massa do Sol, 350 vezes o seu raio e brilho aproximadamente 18 mil vezes maior. A companheira, o Pequeno Bao, tinha cerca de 0,7 massa solar e era menos luminosa.

Cronologia da descoberta

Os pesquisadores combinaram dados de telescópios espaciais e terrestres para acompanhar as diferentes etapas:

Fevereiro de 2023: a primeira pista surgiu na análise de dados da missão NEOWISE, da NASA. O sistema, de brilho relativamente constante desde antes de 2018, começava a mudar. Segundo Karambelkar, a equipe percebeu que algo incomum acontecia e decidiu continuar a observação;

a primeira pista surgiu na análise de dados da missão NEOWISE, da NASA. O sistema, de brilho relativamente constante desde antes de 2018, começava a mudar. Segundo Karambelkar, a equipe percebeu que algo incomum acontecia e decidiu continuar a observação; Setembro de 2024: o instrumento WINTER, no Observatório Palomar, na Califórnia, mostrou que Bao estava mais brilhante e liberando poeira para o espaço;

o instrumento WINTER, no Observatório Palomar, na Califórnia, mostrou que Bao estava mais brilhante e liberando poeira para o espaço; Julho de 2025: o observatório espacial SPHEREx identificou mudança na emissão de luz: o brilho diminuía na faixa visível, enquanto a radiação infravermelha aumentava;

o observatório espacial SPHEREx identificou mudança na emissão de luz: o brilho diminuía na faixa visível, enquanto a radiação infravermelha aumentava; 17 de outubro de 2025: o Observatório Transiente Zwicky detectou a erupção, marcada por rápido aumento de luminosidade e temperatura;

o Observatório Transiente Zwicky detectou a erupção, marcada por rápido aumento de luminosidade e temperatura; Novembro de 2025: equipe recebeu observações de resposta rápida do Observatório Neil Gehrels Swift da NASA, agora desativado, e do telescópio Gemini Norte do NOIRLab, no Havaí;

equipe recebeu observações de resposta rápida do Observatório Neil Gehrels Swift da NASA, agora desativado, e do telescópio Gemini Norte do NOIRLab, no Havaí; 24 de dezembro de 2025: o James Webb observou o sistema, 47 dias após o pico da erupção. Os dados sobre a poeira ao redor da estrela trouxeram evidências decisivas de que as duas companheiras haviam se fundido.

Como a fusão aconteceu

Quando a estrela menor passou a interagir com as camadas externas da supergigante, começou a arrancar parte de seu gás, que se espalhou pelo espaço. Ao mesmo tempo, perdia energia orbital e se aproximava do astro maior.

O processo é conhecido como evolução de envelope comum: duas estrelas passam a compartilhar uma mesma camada de gás, e a menor pode perder energia por atrito e espiralar em direção ao núcleo da companheira. Em Bao, a supergigante engoliu completamente a menor, que mergulhou em direção ao núcleo e liberou enorme quantidade de energia.

"O encontro deles foi quase como uma bomba explodindo dentro de uma estrela viva", descreveu Kishalay De, professor da Universidade Columbia e coautor do estudo.

Resultado surpreendente

Havia várias possibilidades para o destino de Bao: explodir como supernova, dar origem a uma estrela de nêutrons ou colapsar e formar um buraco negro. As análises indicam, porém, que o sistema se estabilizou como uma única estrela massiva. Os pesquisadores pretendem acompanhar seu comportamento para entender como a massa e a estrutura do astro evoluirão.

Em outras fusões, as duas estrelas podem sobreviver ao processo, embora percam parte significativa da massa e permaneçam em órbitas próximas. Esses sistemas podem dar origem a estrelas de nêutrons, buracos negros, supernovas e até ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral.

Novas perspectivas

Ao acompanhar Bao em tempo real, os astrônomos mediram a quantidade de massa expelida e avaliaram a eficiência da evolução de envelope comum. Os dados podem ajudar a interpretar outras fusões ocorridas há centenas ou milhões de anos, cujos registros são difíceis de reconstruir.

A descoberta também abre perspectivas com o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, da NASA, que deverá fazer extensos levantamentos do céu e identificar grande número de fenômenos transitórios. Para Karambelkar, Bao pode ser o primeiro de muitos eventos semelhantes. "Haverá uma grande onda de descobertas similares em breve", afirmou.