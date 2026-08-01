Após acordo com Hamas, bombardeio de Israel em Gaza deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em novos ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza neste sábado, poucos dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um acordo para o desarmamento do Hamas e a retirada gradual das tropas israelenses do território.

Segundo socorristas ouvidos pela emissora Al Jazeera, uma das vítimas foi atingida por um bombardeio na rua Salah al-Din, na região central de Gaza. A outra morreu após um ataque de drone no bairro de Sabra, na porção oeste da cidade.

Mais cedo, equipes da Reuters registraram novos bombardeios israelenses contra um edifício na região de al-Saftawi, no norte da Cidade de Gaza, em meio à continuidade da ofensiva militar israelense.

Os ataques ocorrem enquanto ainda não foi iniciada a implementação do acordo anunciado por Trump, que prevê o desarmamento gradual do Hamas e a retirada progressiva das forças israelenses da Faixa de Gaza.

Como funciona o acordo anunciado por Trump

O plano divulgado por Trump estabelece que o Hamas entregue seu arsenal em etapas, enquanto Israel retiraria suas tropas de forma gradual do território palestino.

O entendimento representa a segunda fase do cessar-fogo firmado entre Israel e Hamas em outubro de 2025. A primeira etapa terminou com a libertação dos últimos reféns israelenses capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023, em troca da soltura de prisioneiros palestinos por Israel.

O grupo palestino informou que ainda discutirá os detalhes da implementação com os mediadores — Egito, Estados Unidos, Catar e Turquia — durante uma reunião prevista para ocorrer no Cairo.

Apesar das negociações, o Hamas já sinalizou que concordou em entregar suas armas para serem catalogadas e armazenadas pelo Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG), órgão formado por tecnocratas palestinos que deverá administrar a reconstrução da Faixa de Gaza.

*Com O Globo