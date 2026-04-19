Fim do Ozempic? Cientistas descobrem hormônio que pode reverter a obesidade

Repórter
Publicado em 19 de abril de 2026 às 15h41.
Última atualização em 19 de abril de 2026 às 15h49.
Uma descoberta conduzida por pesquisadores da University of Oklahoma, nos Estados Unidos, aponta um novo caminho para o tratamento da obesidade com base na atuação do hormônio FGF21. O estudo identificou que a substância pode reverter quadros de obesidade em modelos animais, com um mecanismo distinto de terapias já utilizadas no mercado.
O diferencial está na comparação com medicamentos como Ozempic e Wegovy, que atuam na redução do apetite. O FGF21 apresenta um funcionamento baseado no aumento do gasto energético, e não na diminuição da ingestão alimentar.Ozempic em pílula deve chegar ao mercado em 2026 e baratear o emagrecimento
A pesquisa foi publicada na revista científica Cell Reports e revisa a compreensão anterior sobre o hormônio. Durante anos, a literatura indicava que sua principal atuação ocorria no fígado. Os novos dados mostram ação direta no cérebro, com foco no tronco cerebral.
Essa região regula funções vitais e participa do controle metabólico. O FGF21 interage com estruturas como o núcleo do trato solitário e a área postrema, responsáveis por conexões com outras áreas cerebrais ligadas ao equilíbrio energético. Os pesquisadores inicialmente esperavam identificar efeitos no hipotálamo, área tradicionalmente associada ao controle de peso, o que não se confirmou.
A distinção em relação aos medicamentos baseados em GLP-1, glucagon-like peptide-1, está no mecanismo de ação. Esses fármacos reduzem a fome e, com isso, levam à diminuição da ingestão calórica. O FGF21, por outro lado, estimula o organismo a gastar mais energia, promovendo a perda de peso por outra via metabólica.
No campo clínico, o hormônio também tem sido analisado em outras condições. Estudos investigam seu papel em doenças metabólicas, como a MASH, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, uma forma de doença hepática gordurosa. Ensaios clínicos já testam terapias baseadas nesse mecanismo.
Os resultados ainda se concentram em testes com animais, e a validação em humanos depende de novas etapas de pesquisa clínica para avaliar segurança e eficácia.
A expectativa dos pesquisadores é que a compreensão do circuito cerebral envolvido permita o desenvolvimento de tratamentos direcionados tanto para obesidade quanto para doenças hepáticas.