O mistério do cérebro que não envelhece: o que a ciência já sabe?

A ciência ainda tenta compreender por que algumas pessoas chegam à velhice com o cérebro praticamente intacto. Mesmo após décadas de vida, certos idosos mantêm memória, atenção e capacidade de raciocínio comparáveis a de pessoas muito mais jovens.

Uma pesquisa publicada pela Genomic Psychiatry em 2024, baseada em um estudo feito pela Lothian Birth Cohorts, na Escócia, sugere que metade das variabilidades na cognição das pessoas em idades mais avançadas pode já estar presente na infância.

Ainda assim, certos hábitos adotados ao longo da vida adulta estão associados a um funcionamento cognitivo mais preservado e a um processo de envelhecimento cerebral menos acelerado.

O estudo também afirmou que esses fatores relacionados ao estilo de vida, analisados em conjunto, podem explicar aproximadamente 20% das variações no declínio cognitivo observadas entre pessoas com idades entre 70 e 82 anos.

Estilo de vida

Há evidências de que hábitos como atividade física regular, alimentação equilibrada, estímulo intelectual e relações sociais podem contribuir para preservar o funcionamento cerebral por mais tempo. Esses fatores podem atuar diminuindo inflamações, melhorando a circulação sanguínea no cérebro e fortalecendo redes neurais.

Outro ponto importante é que o envelhecimento do cérebro não acontece da mesma forma para todas as pessoas. Fatores genéticos, ambientais e comportamentais se combinam de maneiras diferentes em cada indivíduo, o que explica por que alguns apresentam declínio cognitivo enquanto outros mantêm desempenho mental elevado por décadas.

O cérebro funciona como uma espécie de orquestra complexa, composta por diferentes elementos que atuam em conjunto, como neurônios, células ligadas à inflamação, vasos sanguíneos, substâncias potencialmente tóxicas e eventuais lesões. Esse ambiente interno tende a se tornar mais frágil quando os hábitos de vida são inadequados. Nesse cenário, podem surgir uma série de processos inflamatórios que, pouco a pouco, prejudicam o funcionamento cerebral e provocam danos progressivos tanto aos neurônios quanto às células responsáveis pela defesa do organismo.

E o futuro?

Entender esses mecanismos é uma das grandes fronteiras da neurociência. Se os cientistas conseguirem identificar exatamente o que protege certos cérebros do envelhecimento, essas descobertas podem abrir caminho para novas estratégias de prevenção e tratamento de doenças como Alzheimer e outras demências.

Na prática, as decisões que tomamos hoje influenciam o cérebro saudável de amanhã: menos álcool, menos cigarro, mais atividade física e boa alimentação. Esses e outros fatores são fundamentais para que o cérebro humano chegue ainda mais longe.