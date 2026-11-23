A vontade de mudar de país é grande para alguns brasileiros. Nesse processo, ter dupla cidadania pode facilitar a mudança, permitindo, por exemplo, morar e trabalhar legalmente em outro país sem a necessidade de vistos específicos.

O interesse pelo tema também aparece nas buscas na internet: em 2026, a procura pelo termo “mudar de país” aumentou 80% em relação a 2025, segundo dados do Google Trends.

“Nos últimos anos, milhares de brasileiros têm buscado o reconhecimento de cidadanias europeias e asiáticas como forma de ampliar oportunidades de trabalho, estudo, mobilidade internacional, qualidade de vida e segurança jurídica para suas famílias”, diz Santy Araújo, diretora da Santy Assessoria Consular, assessoria em imagração, cidadania e vistos.

Para além disso, a busca por outra cidadania está intimamente ligado à própria história do Brasil. Segundo dados reunidos pelo IBGE, milhões de imigrantes chegaram ao Brasil entre 1874 e 1930.

“É também essa herança migratória que explica o interesse atual pela recuperação ou pelo reconhecimento de nacionalidades de origem”, conta Regina Quercetti, CEO e sócia-administradora do Quercetti & Ricardo Advogados.

Segundo ela, diversos países adotam o princípio do jus sanguinis, ou direito de sangue, pelo qual a nacionalidade pode ser transmitida em razão da ascendência familiar. Entre os países que possuem mecanismos legais de reconhecimento da nacionalidade por descendência estão Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Irlanda, Polônia e Hungria, além do Japão, embora neste último a transmissão esteja, em regra, limitada à filiação direta, ou seja, a pai ou mãe japoneses.

Mas conquistar uma segunda nacionalidade tem custos, que variam conforme o país, a origem familiar e a documentação exigida. “É importante esclarecer que não existe uma regra única. Cada país estabelece os seus próprios critérios de transmissão, os limites geracionais, as condições de manutenção da nacionalidade pelo ascendente e os requisitos documentais”, explica Quercetti.

Portanto, não se pode afirmar que basta ter um sobrenome estrangeiro ou identificar um

antepassado nascido em determinado país. Para entender melhor quais são os valores envolvidos, Araújo reuniu todas as etapas para quem deseja tirar cidadania Italiana, Portuguesa, Espanhola, Alemã, Japonesa e o conhecido green card, dos Estados Unidos.

Quanto custa tirar uma cidadania?

Italiana

Segundo Quercetti, a Itália promoveu uma mudança significativa no ano passado, pela Lei nº 74/2025, de 23 de maio de 2025, passando a restringir o reconhecimento automático da nacionalidade italiana para descendentes nascidos no exterior, estabelecendo condições específicas relacionadas à existência de ascendentes de primeiro ou segundo grau com nacionalidade exclusivamente italiana, entre outras hipóteses legais.

"Na prática, um brasileiro que tenha apenas um bisavô ou trisavô italiano, em regra, não poderá mais solicitar diretamente o reconhecimento da cidadania com base nesse parentesco", explica. Com a nova legislação, os descendentes nascidos no exterior que possuem outra nacionalidade podem obter o reconhecimento automático da cidadania italiana, principalmente, nas seguintes situações:

Filhos ou netos de cidadãos que possuem exclusivamente a nacionalidade italiana ou que a possuíam exclusivamente no momento do falecimento;

Filhos de cidadãos italianos que tenham residido na Itália por pelo menos dois anos consecutivos, após a aquisição da cidadania italiana e antes do nascimento do descendente.

Quem pode solicitar?

Descendentes de italianos através do princípio do jus sanguinis (direito de sangue).

Documentação básica

Certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a linha familiar.

Certidão Negativa de Naturalização do ascendente italiano.

Traduções juramentadas.

Apostilamento de Haia.

O que dá acesso?

Passaporte europeu.

Livre circulação na União Europeia.

Direito de residência, estudo e trabalho em diversos países europeus.

Possibilidade de transmissão aos descendentes.

Investimento médio

Entre R$ 6.000 a R$ 30.000, dependendo da via escolhida (administrativa ou judicial), quantidade de membros da família e complexidade documental.

Cidadania Portuguesa

A Lei Orgânica nº 1/2026, em vigor desde 19 de maio de 2026, alterou as regras para obtenção da cidadania portuguesa. Filhos de portugueses continuam tendo direito de solicitar o reconhecimento da nacionalidade, mesmo quando nascidos no Brasil.

Os netos também permanecem elegíveis, mas precisam comprovar a descendência de um português originário e atender a exigências mais rigorosas de vínculo com Portugal, incluindo conhecimentos sobre a língua, a cultura, a história e a organização política do país.

Uma das novidades é a possibilidade de naturalização para bisnetos de portugueses. Nesse caso, porém, é necessário comprovar pelo menos cinco anos de residência legal em Portugal, o que impede que brasileiros que vivem no Brasil obtenham a cidadania diretamente apenas com base na descendência.

Quem pode solicitar?

Filhos e netos de portugueses.

Cônjuges de cidadãos portugueses.

Documentação básica

Certidões brasileiras.

Certidões portuguesas.

Comprovação do vínculo familiar.

O que dá acesso?

Acesso pleno à União Europeia.

Investimento médio

De R$ 3.000 a R$ 8.000.

Cidadania Espanhola

Na Espanha, a Lei nº 20/2022, conhecida como Lei da Memória Democrática ou Lei dos Netos, ampliou temporariamente o direito à nacionalidade por descendência. A medida beneficiou filhos e netos de espanhóis e, em algumas situações, também filhos maiores de idade de pessoas contempladas pela própria lei ou pela legislação anterior, o que permitiu que determinados bisnetos fossem incluídos.

No entanto, o prazo para apresentar novos pedidos terminou em 22 de outubro de 2025. Quem iniciou o processo dentro do período e tem o comprovante exigido pelo consulado ainda pode dar continuidade à solicitação.

Pelas regras atuais, filhos de espanhóis continuam podendo obter a nacionalidade por descendência. Netos de espanhóis de origem que não aproveitaram a lei temporária também podem solicitá-la, mas precisam residir legalmente na Espanha por pelo menos um ano.

Para bisnetos que não foram contemplados pela legislação especial, não há uma modalidade geral de reconhecimento direto apenas pelo grau de parentesco. Uma alternativa é a naturalização por residência: brasileiros podem solicitar a nacionalidade espanhola após dois anos de residência legal no país, desde que cumpram os demais requisitos.

Quem pode solicitar?

Filhos de espanhóis.

Descendentes que se inscreveram durante a Lei de Memória Democrática que encerrou em outubro 2025.

Documentação básica

Certidões familiares.

Documentos do ancestral espanhol.

Comprovação do vínculo genealógico.

O que dá acesso?

Excelente mobilidade internacional.

Investimento médio

Entre R$ 7.000 a R$ 12.000.

Cidadania Alemã

Em regra, quem nasce de pai ou mãe que já possuía a nacionalidade alemã no momento do nascimento adquire essa nacionalidade, mesmo nascendo fora da Alemanha. "A transmissão pode alcançar várias gerações, desde que sejam cumpridos os requisitos legais vigentes na época de cada nascimento", aponta Araújo.

Porém, ela diz que há uma ressalva importante para famílias que vivem no exterior. Se a criança nasce fora da Alemanha e o pai ou a mãe que transmite a nacionalidade também nasceu fora do país a partir de 1º de janeiro de 2000 e reside habitualmente no exterior, em regra é preciso solicitar o registro do nascimento perante a autoridade alemã no prazo de um ano. Quando ambos os pais são alemães, essa exigência só se aplica se os dois preencherem essas condições.

Quem pode solicitar?

Descendentes de cidadãos alemães, observando critérios específicos relacionados à transmissão da nacionalidade.

Documentação básica

Certidões de nascimento e casamento.

Registros alemães do ascendente.

Comprovação da cadeia familiar.

O que dá acesso?

Um dos passaportes mais fortes do mundo.

Investimento médio

Entre R$ 12.000 a R$ 40.000.

Cidadania Japonesa

A legislação japonesa estabelece três possibilidades de aquisição da nacionalidade: por nascimento, por notificação e por naturalização. A primeira está diretamente relacionada ao vínculo familiar, já que filhos de pai ou mãe com nacionalidade japonesa podem adquirir a cidadania desde o nascimento, mesmo que tenham nascido fora do Japão. A regra também contempla situações específicas, como a de crianças cujo pai japonês faleceu antes do nascimento e a de crianças nascidas em território japonês cujos pais sejam desconhecidos ou não possuam nacionalidade.

A aquisição por notificação, segundo Quercetti, é destinada a situações previstas na legislação, como a de filhos reconhecidos posteriormente por um cidadão japonês, desde que atendidos os requisitos legais, e determinados casos de recuperação da nacionalidade. Já a naturalização é o procedimento utilizado por estrangeiros que desejam adquirir a cidadania japonesa, dependendo de autorização do ministro da Justiça e do cumprimento das exigências legais.

"É importante destacar que a descendência japonesa, por si só, não garante a obtenção da nacionalidade em qualquer circunstância. A legislação estabelece condições e procedimentos específicos, especialmente para filhos nascidos no exterior que também possuam outra nacionalidade. Nesses casos, o cumprimento dos prazos legais é fundamental para assegurar o reconhecimento e a manutenção da cidadania japonesa", diz a especialista.

Quem pode solicitar?

A legislação japonesa é bastante restritiva. Na maioria dos casos, brasileiros descendentes de japoneses obtêm inicialmente vistos e permissões específicas de residência, sendo a cidadania analisada individualmente.

Documentação básica

Documentos familiares japoneses.

Registros de imigração.

Certidões brasileiras.

O que dá acesso?

Com a cidadania japonesa, é possível morar, estudar e trabalhar no Japão por tempo indeterminado, sem precisar de visto. Também pode solicitar o passaporte japonês.

Investimento médio

De R$ 10.000 a R$ 35.000, dependendo do objetivo migratório.

Green Card

O green card comprova a residência permanente nos Estados Unidos e permite morar e trabalhar legalmente no país. A modalidade familiar contempla determinados parentes de cidadãos americanos ou residentes permanentes, conforme o vínculo e a categoria migratória.

Cidadãos americanos podem solicitar para cônjuges, filhos, pais e irmãos; residentes permanentes, para cônjuges e filhos solteiros. Para solicitar pelos pais ou irmãos, o cidadão americano deve ter pelo menos 21 anos.

Como funciona

O processo começa com a petição familiar I-130 ao USCIS. Após a aprovação e quando houver visto disponível, segue para o National Visa Center (NVC), com preenchimento do DS-260, apresentação dos documentos e comprovação de suporte financeiro. A etapa consular inclui exames médicos e entrevista. Os prazos variam conforme a categoria e a disponibilidade de vistos.

Documentação principal