O que é NAION, doença associada a Ozempic e Mounjaro que pode causar perda de visão?

NAION: perda súbita e indolor da visão em um dos olhos está entre os principais sinais de alerta (Freepik)
Redatora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h22.
A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) determinou que fabricantes de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy incluam nas bulas um alerta sobre uma possível relação com uma doença ocular rara que pode provocar perda súbita da visão.
A condição, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION), afeta o nervo responsável por transmitir informações visuais ao cérebro. Em alguns casos, os danos podem ser permanentes.
A decisão foi anunciada no início desta semana, após a análise de 126 ensaios clínicos envolvendo mais de 134 mil participantes. Os resultados apontaram uma diferença na ocorrência da doença entre pessoas que utilizaram medicamentos da classe GLP-1 e aquelas que receberam placebo.
A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, conhecida pela sigla NAION, ocorre quando o fluxo sanguíneo que abastece o nervo óptico é interrompido.
Esse nervo é responsável por transportar as informações captadas pelos olhos até o cérebro. Quando o fornecimento de sangue é comprometido, pode sofrer danos que prejudicam a visão.
A doença costuma afetar apenas um olho e provocar uma perda visual repentina, sem dor. A intensidade varia entre os pacientes, e o comprometimento pode ser temporário ou permanente. Segundo a FDA, as causas exatas da condição ainda não são completamente compreendidas.
O principal sinal de alerta é a perda súbita e indolor da visão em um dos olhos. Em alguns casos, a pessoa só percebe a alteração ao acordar.
A FDA também identifica outros sintomas que podem indicar a doença:
A possível associação entre medicamentos GLP-1 e NAION foi investigada pela FDA a partir de 126 ensaios clínicos randomizados, que reuniram 134.253 participantes.
Durante a análise, foram identificados 15 casos prováveis da doença. Desse total, dez ocorreram entre usuários dos medicamentos e cinco entre participantes que receberam placebo.
A incidência observada foi de 6,4 casos por 100 mil pessoas-ano no grupo que utilizou GLP-1, contra 3,8 casos por 100 mil pessoas-ano no grupo controle. A diferença corresponde a aproximadamente 2,6 casos adicionais por 100 mil pessoas acompanhadas durante um ano.
Apesar dos números, a agência ressalta que a quantidade de casos é pequena e não permite estabelecer uma relação causal definitiva entre os medicamentos e a doença. Por isso, a atualização das bulas tem caráter de precaução e busca alertar pacientes e profissionais de saúde para possíveis alterações visuais durante o tratamento.
Além da possível associação com medicamentos GLP-1, a FDA aponta condições de saúde que podem aumentar o risco de desenvolver NAION. Entre elas estão diabetes, pressão alta, tabagismo, apneia do sono, anemia e doença renal.
A agência destaca que vários desses fatores também são frequentes entre pessoas que utilizam medicamentos da classe GLP-1.
Essa sobreposição dificulta identificar se um caso da doença está relacionado ao medicamento ou a outras condições apresentadas pelo paciente. Pessoas que já desenvolveram NAION em um olho também apresentam maior risco de ter a doença no outro.