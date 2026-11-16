O que é NAION, doença associada a Ozempic e Mounjaro que pode causar perda de visão?

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) determinou que fabricantes de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy incluam nas bulas um alerta sobre uma possível relação com uma doença ocular rara que pode provocar perda súbita da visão.

A condição, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION), afeta o nervo responsável por transmitir informações visuais ao cérebro. Em alguns casos, os danos podem ser permanentes.

A decisão foi anunciada no início desta semana, após a análise de 126 ensaios clínicos envolvendo mais de 134 mil participantes. Os resultados apontaram uma diferença na ocorrência da doença entre pessoas que utilizaram medicamentos da classe GLP-1 e aquelas que receberam placebo.

O que é NAION, a doença ocular associada ao Ozempic?

A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, conhecida pela sigla NAION, ocorre quando o fluxo sanguíneo que abastece o nervo óptico é interrompido.

Esse nervo é responsável por transportar as informações captadas pelos olhos até o cérebro. Quando o fornecimento de sangue é comprometido, pode sofrer danos que prejudicam a visão.

A doença costuma afetar apenas um olho e provocar uma perda visual repentina, sem dor. A intensidade varia entre os pacientes, e o comprometimento pode ser temporário ou permanente. Segundo a FDA, as causas exatas da condição ainda não são completamente compreendidas.

Quais são os sintomas da NAION?

O principal sinal de alerta é a perda súbita e indolor da visão em um dos olhos. Em alguns casos, a pessoa só percebe a alteração ao acordar.

A FDA também identifica outros sintomas que podem indicar a doença:

Visão turva ou embaçada;

Pontos cegos ou áreas ausentes do campo visual;

Alterações na percepção das cores;

Redução da nitidez da visão central;

Visão de túnel.

A agência orienta que pacientes procurem atendimento médico imediatamente ao perceber qualquer um desses sinais.

Canetas emagrecedoras aumentam o risco de perda de visão?

A possível associação entre medicamentos GLP-1 e NAION foi investigada pela FDA a partir de 126 ensaios clínicos randomizados, que reuniram 134.253 participantes.

Durante a análise, foram identificados 15 casos prováveis da doença. Desse total, dez ocorreram entre usuários dos medicamentos e cinco entre participantes que receberam placebo.

A incidência observada foi de 6,4 casos por 100 mil pessoas-ano no grupo que utilizou GLP-1, contra 3,8 casos por 100 mil pessoas-ano no grupo controle. A diferença corresponde a aproximadamente 2,6 casos adicionais por 100 mil pessoas acompanhadas durante um ano.

Apesar dos números, a agência ressalta que a quantidade de casos é pequena e não permite estabelecer uma relação causal definitiva entre os medicamentos e a doença. Por isso, a atualização das bulas tem caráter de precaução e busca alertar pacientes e profissionais de saúde para possíveis alterações visuais durante o tratamento.

Diabetes e hipertensão estão entre os fatores de risco

Além da possível associação com medicamentos GLP-1, a FDA aponta condições de saúde que podem aumentar o risco de desenvolver NAION. Entre elas estão diabetes, pressão alta, tabagismo, apneia do sono, anemia e doença renal.

A agência destaca que vários desses fatores também são frequentes entre pessoas que utilizam medicamentos da classe GLP-1.

Essa sobreposição dificulta identificar se um caso da doença está relacionado ao medicamento ou a outras condições apresentadas pelo paciente. Pessoas que já desenvolveram NAION em um olho também apresentam maior risco de ter a doença no outro.