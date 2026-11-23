Refrigerante: bebidas com adição de açúcar estavam entre os produtos analisados pelos pesquisadores (Freepik)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10h21.
Um estudo americano com mais de 112 mil participantes identificou uma associação entre o consumo diário de bebidas açucaradas e maior risco de câncer de estômago. Pessoas que bebiam pelo menos uma porção por dia tinham risco 2,45 vezes maior de desenvolver a doença. A pesquisa não provou relação de causa e efeito, mas destaca a necessidade de mais estudos.
O consumo diário de bebidas, como refrigerantes, limonadas e bebidas esportivas com adição de açúcar, pode estar associado a um risco maior de câncer de estômago. É o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores do Mass General Brigham Cancer Institute, nos Estados Unidos, com mais de 112 mil participantes
De acordo com a revista científica Gastro Hep Advances, os pesquisadores descobriram que pessoas que consumiam pelo menos uma porção dessas bebidas por dia apresentavam um risco 2,45 vezes maior de desenvolver a doença em comparação com aquelas que bebiam menos de uma porção por mês.
Embora os resultados indiquem uma associação entre o consumo frequente de açúcar em bebidas e o desenvolvimento de tumores gástricos, o estudo não comprovou uma relação de causa e efeito.
A pesquisa analisou o consumo de produtos adoçados com açúcar, incluindo refrigerantes, ponches, limonadas e bebidas esportivas.
Os cientistas utilizaram informações de dois estudos americanos de longa duração: o Nurses' Health Study e o Health Professionals Follow-Up Study. Essas pesquisas acompanham hábitos alimentares, condições de saúde e aspectos do estilo de vida de seus participantes ao longo de décadas.
Ao todo, foram avaliadas 112.284 pessoas, entre as quais foram registrados 278 casos de câncer gástrico durante o acompanhamento. Mesmo após ajustes para outros fatores que poderiam influenciar os resultados, a associação entre o consumo elevado dessas bebidas e a maior incidência da doença permaneceu.
Entre as mulheres que consumiam mais de uma porção por dia, o risco foi 3,04 vezes maior em comparação com aquelas que raramente ingeriam esses produtos. Nos homens, o risco estimado foi 1,99 vez maior.
Os pesquisadores investigaram possíveis explicações para a relação entre o consumo dessas bebidas e o desenvolvimento de tumores no estômago. Entre os mecanismos considerados estão o ganho de peso, a resistência à insulina e os processos inflamatórios.
Essas alterações podem estar relacionadas ao desenvolvimento de diferentes doenças, mas os cientistas ainda não conseguiram determinar se explicam a associação observada no estudo.
A equipe também avaliou a ingestão de frutose, um tipo de açúcar presente em diversas bebidas adoçadas. Os resultados mostraram que o maior consumo total dessa substância estava associado a uma incidência mais elevada de câncer gástrico, sobretudo entre as mulheres. No entanto, ainda são necessárias novas pesquisas para esclarecer os mecanismos envolvidos.
Além das bebidas com açúcar, os cientistas analisaram produtos adoçados artificialmente, como refrigerantes diet e zero, que utilizam adoçantes no lugar do açúcar.
Nesse grupo, não foi identificada uma associação estatisticamente significativa entre o consumo e o aumento da incidência de câncer de estômago.
O resultado, porém, não significa que bebidas com adoçantes artificiais tenham efeito protetor contra a doença. A pesquisa apenas não encontrou evidências de aumento do risco nessa categoria, considerando os participantes e as condições analisadas.
O estudo identificou uma associação estatística, mas não demonstrou que o consumo diário de refrigerantes ou outras bebidas açucaradas provoque câncer de estômago. Isso ocorre porque a pesquisa foi observacional. Os cientistas acompanharam os hábitos dos participantes e compararam a incidência da doença entre diferentes grupos, sem controlar diretamente o consumo das bebidas.
Também é importante distinguir o risco relativo da probabilidade individual de desenvolver um tumor. Segundo o estudo, o resultado de 2,45 vezes maior representa uma comparação entre grupos com diferentes padrões de consumo.
Apesar da dimensão da amostra, apenas 278 participantes receberam o diagnóstico durante o acompanhamento. Os autores ressaltam que novos estudos serão necessários para confirmar os resultados e determinar se existe uma relação direta entre o consumo dessas bebidas e o desenvolvimento da doença.