O consumo diário de bebidas, como refrigerantes, limonadas e bebidas esportivas com adição de açúcar, pode estar associado a um risco maior de câncer de estômago. É o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores do Mass General Brigham Cancer Institute, nos Estados Unidos, com mais de 112 mil participantes

De acordo com a revista científica Gastro Hep Advances, os pesquisadores descobriram que pessoas que consumiam pelo menos uma porção dessas bebidas por dia apresentavam um risco 2,45 vezes maior de desenvolver a doença em comparação com aquelas que bebiam menos de uma porção por mês.

Embora os resultados indiquem uma associação entre o consumo frequente de açúcar em bebidas e o desenvolvimento de tumores gástricos, o estudo não comprovou uma relação de causa e efeito.

Quais bebidas podem aumentar o risco de câncer de estômago?

A pesquisa analisou o consumo de produtos adoçados com açúcar, incluindo refrigerantes, ponches, limonadas e bebidas esportivas.

Os cientistas utilizaram informações de dois estudos americanos de longa duração: o Nurses' Health Study e o Health Professionals Follow-Up Study. Essas pesquisas acompanham hábitos alimentares, condições de saúde e aspectos do estilo de vida de seus participantes ao longo de décadas.

Ao todo, foram avaliadas 112.284 pessoas, entre as quais foram registrados 278 casos de câncer gástrico durante o acompanhamento. Mesmo após ajustes para outros fatores que poderiam influenciar os resultados, a associação entre o consumo elevado dessas bebidas e a maior incidência da doença permaneceu.

Entre as mulheres que consumiam mais de uma porção por dia, o risco foi 3,04 vezes maior em comparação com aquelas que raramente ingeriam esses produtos. Nos homens, o risco estimado foi 1,99 vez maior.

Por que o açúcar pode estar associado ao câncer?

Os pesquisadores investigaram possíveis explicações para a relação entre o consumo dessas bebidas e o desenvolvimento de tumores no estômago. Entre os mecanismos considerados estão o ganho de peso, a resistência à insulina e os processos inflamatórios.

Essas alterações podem estar relacionadas ao desenvolvimento de diferentes doenças, mas os cientistas ainda não conseguiram determinar se explicam a associação observada no estudo.

A equipe também avaliou a ingestão de frutose, um tipo de açúcar presente em diversas bebidas adoçadas. Os resultados mostraram que o maior consumo total dessa substância estava associado a uma incidência mais elevada de câncer gástrico, sobretudo entre as mulheres. No entanto, ainda são necessárias novas pesquisas para esclarecer os mecanismos envolvidos.

Refrigerantes zero também aumentam o risco?

Além das bebidas com açúcar, os cientistas analisaram produtos adoçados artificialmente, como refrigerantes diet e zero, que utilizam adoçantes no lugar do açúcar.

Nesse grupo, não foi identificada uma associação estatisticamente significativa entre o consumo e o aumento da incidência de câncer de estômago.

O resultado, porém, não significa que bebidas com adoçantes artificiais tenham efeito protetor contra a doença. A pesquisa apenas não encontrou evidências de aumento do risco nessa categoria, considerando os participantes e as condições analisadas.

Associação com câncer de estômago ainda precisa ser investigada

O estudo identificou uma associação estatística, mas não demonstrou que o consumo diário de refrigerantes ou outras bebidas açucaradas provoque câncer de estômago. Isso ocorre porque a pesquisa foi observacional. Os cientistas acompanharam os hábitos dos participantes e compararam a incidência da doença entre diferentes grupos, sem controlar diretamente o consumo das bebidas.

Também é importante distinguir o risco relativo da probabilidade individual de desenvolver um tumor. Segundo o estudo, o resultado de 2,45 vezes maior representa uma comparação entre grupos com diferentes padrões de consumo.

Apesar da dimensão da amostra, apenas 278 participantes receberam o diagnóstico durante o acompanhamento. Os autores ressaltam que novos estudos serão necessários para confirmar os resultados e determinar se existe uma relação direta entre o consumo dessas bebidas e o desenvolvimento da doença.