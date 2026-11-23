'Tudo Pode Ser Visto': filme de US$ 7 milhões sobre a Theranos vira hit de bilheteria
Freelancer
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10h24.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 10h48.
"Tudo Pode Ser Visto", documentário sobre a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, ultrapassou US$ 100 milhões na bilheteria mundial antes de chegar aos cinemas brasileiros. Segundo o Box Office Mojo, o longa soma US$ 102,4 milhões, uma marca alcançada por poucos documentários. A estreia no Brasil será nesta quinta-feira, 26.
A A24 produziu o filme em segredo, com orçamento de cerca de US$ 7 milhões. A receita com ingressos já equivale a quase 15 vezes o custo de produção. Do total arrecadado, US$ 93,4 milhões vieram dos Estados Unidos e US$ 9 milhões, dos demais mercados.
O longa abriu com US$ 3,2 milhões em 596 cinemas no Reino Unido, a maior estreia de um documentário não musical no país, segundo o The Guardian. Foi também a segunda maior abertura da A24 no mercado britânico, atrás de "Backrooms", que estreou com US$ 5,7 milhões.
Austrália e Nova Zelândia somaram US$ 3,8 milhões. Outros seis mercados, entre eles Polônia, Turquia e Grécia, responderam por cerca de US$ 2 milhões. A distribuição internacional segue em etapas, com lançamentos no México, no Brasil e na Argentina nesta semana. Alemanha, Áustria, Hong Kong, Espanha e França recebem o filme em dezembro, e o Japão tem estreia prevista somente para março.
O documentário teve uma première surpresa no Festival de Telluride e abriu com cerca de US$ 15,6 milhões nos Estados Unidos em outubro. Segundo o The Guardian, o filme já ocupa o terceiro lugar entre os documentários de maior bilheteria na região, atrás de "Fahrenheit 9/11" e "Taylor Swift: The Eras Tour".
Na sexta semana em cartaz na América do Norte, "Tudo Pode Ser Visto" ainda arrecadou US$ 2,5 milhões no fim de semana.
Na bilheteria mundial, os dois documentários com maior bilheteria são "A Marcha dos Pinguins", com US$ 127 milhões, e "Fahrenheit 9/11", com US$ 222 milhões, segundo o Box Office Mojo. Com a maior parte da receita ainda concentrada no mercado americano, as próximas estreias vão ajudar a definir até onde o filme pode chegar no ranking.
Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, "Tudo Pode Ser Visto" começa 34 dias antes de Holmes ir para a prisão. A fundadora da Theranos convida uma equipe para registrar sua rotina, e o filme acompanha a história ao longo de três anos. O documentário tem 2 horas e 54 minutos.
A Theranos prometia realizar centenas de exames com apenas uma gota de sangue. Em 2022, Holmes foi condenada nos Estados Unidos a 11 anos e três meses de prisão por fraudar investidores da empresa.
Antes do lançamento comercial, o longa foi exibido no Brasil durante o encerramento da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.
Os ingressos para as sessões de "Tudo Pode Ser Visto" no Brasil já podem ser comprados na Ingresso.com.