"Tudo Pode Ser Visto", documentário sobre a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, ultrapassou US$ 100 milhões na bilheteria mundial antes de chegar aos cinemas brasileiros. Segundo o Box Office Mojo, o longa soma US$ 102,4 milhões, uma marca alcançada por poucos documentários. A estreia no Brasil será nesta quinta-feira, 26.

A A24 produziu o filme em segredo, com orçamento de cerca de US$ 7 milhões. A receita com ingressos já equivale a quase 15 vezes o custo de produção. Do total arrecadado, US$ 93,4 milhões vieram dos Estados Unidos e US$ 9 milhões, dos demais mercados.

Estreia no Reino Unido bate recorde para documentários

O longa abriu com US$ 3,2 milhões em 596 cinemas no Reino Unido, a maior estreia de um documentário não musical no país, segundo o The Guardian. Foi também a segunda maior abertura da A24 no mercado britânico, atrás de "Backrooms", que estreou com US$ 5,7 milhões.

Austrália e Nova Zelândia somaram US$ 3,8 milhões. Outros seis mercados, entre eles Polônia, Turquia e Grécia, responderam por cerca de US$ 2 milhões. A distribuição internacional segue em etapas, com lançamentos no México, no Brasil e na Argentina nesta semana. Alemanha, Áustria, Hong Kong, Espanha e França recebem o filme em dezembro, e o Japão tem estreia prevista somente para março.

Produção é um dos documentários de maior bilheteria dos EUA

O documentário teve uma première surpresa no Festival de Telluride e abriu com cerca de US$ 15,6 milhões nos Estados Unidos em outubro. Segundo o The Guardian, o filme já ocupa o terceiro lugar entre os documentários de maior bilheteria na região, atrás de "Fahrenheit 9/11" e "Taylor Swift: The Eras Tour".

Na sexta semana em cartaz na América do Norte, "Tudo Pode Ser Visto" ainda arrecadou US$ 2,5 milhões no fim de semana.

Na bilheteria mundial, os dois documentários com maior bilheteria são "A Marcha dos Pinguins", com US$ 127 milhões, e "Fahrenheit 9/11", com US$ 222 milhões, segundo o Box Office Mojo. Com a maior parte da receita ainda concentrada no mercado americano, as próximas estreias vão ajudar a definir até onde o filme pode chegar no ranking.

Como o caso Theranos virou documentário?

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, "Tudo Pode Ser Visto" começa 34 dias antes de Holmes ir para a prisão. A fundadora da Theranos convida uma equipe para registrar sua rotina, e o filme acompanha a história ao longo de três anos. O documentário tem 2 horas e 54 minutos.

A Theranos prometia realizar centenas de exames com apenas uma gota de sangue. Em 2022, Holmes foi condenada nos Estados Unidos a 11 anos e três meses de prisão por fraudar investidores da empresa.

Antes do lançamento comercial, o longa foi exibido no Brasil durante o encerramento da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Os ingressos para as sessões de "Tudo Pode Ser Visto" no Brasil já podem ser comprados na Ingresso.com.

Confira o trailer de 'Tudo Pode Ser Visto':