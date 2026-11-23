Uma floresta de eucaliptos, um pedido de empréstimo e uma bobina de aço parecem ter pouco em comum. Mas os três estão no centro de um movimento que ganhou espaço dentro das grandes empresas brasileiras: contratar startups para resolver problemas que, até pouco tempo atrás, dependiam de planilhas, processos manuais e equipes inteiras.

É nesse mercado que atuam empresas como a Aiko, que ajuda a digitalizar operações florestais, e a Acertpix e a Credits, envolvidas em um projeto para acelerar a liberação de crédito. As três estão entre as 20 startups de destaque da edição de 2026 do Ranking 100 Open Startups, que reconhece empresas que fazem negócios com grandes corporações. A lista reúne negócios de diferentes setores, do mercado financeiro à gestão de resíduos.

A EXAME antecipa, com exclusividade, os nomes das 20 startups mais bem colocadas no Ranking 100 Open Startups 2026. A posição de cada empresa será revelada ao mercado na noite desta segunda-feira, 23 de novembro, durante o Open Innovation Awards 2026, no Jockey Club de São Paulo.

A premiação chega à 11ª edição com um número que ajuda a explicar o tamanho desse mercado: startups e grandes empresas movimentaram 18,5 bilhões de reais em contratos entre julho de 2025 e junho de 2026, alta de 9,5% em relação ao ciclo anterior.

“A primeira década do ranking mostrou que startups e corporações sabem fazer negócios juntas. A segunda vai mostrar o que esses negócios entregam. Os 100 cases premiados provam que a inovação aberta já resolve problemas reais”, afirma Bruno Rondani, fundador e CEO da 100 Open Startups, organização responsável pela premiação.

A aposta para os próximos anos é colocar os resultados dessas parcerias no centro da avaliação. A partir de 2026, o ranking passa a exigir a validação de projetos apresentados pelas organizações elegíveis.

A mudança ocorre em um momento em que 46% dos contratos registrados já vinham de anos anteriores. O desafio agora é mostrar que essas relações conseguem gerar ganhos duradouros para as empresas que contratam as soluções.

O que fazem as startups que ganharam destaque?

Para entender o que essas empresas vendem, vale sair por um instante do universo das apresentações corporativas e visitar uma operação florestal.

Imagine uma empresa que precisa acompanhar máquinas, equipes de campo e serviços de manutenção em grandes áreas de cultivo de árvores. Se essas informações ficam espalhadas entre sistemas e registros manuais, saber o que acontece na operação pode se tornar uma tarefa trabalhosa.

A Aiko Digital trabalhou justamente nesse problema ao lado da Eldorado Brasil Celulose. A startup desenvolveu uma solução para integrar digitalmente registros de frota, manutenção e equipes envolvidas nas atividades de silvicultura, nome dado ao cultivo e manejo de florestas.

Com a integração, a companhia passou a ter mais visibilidade sobre suas operações florestais. O projeto está entre os 39 finalistas do Open Innovation Awards 2026, além de a Aiko integrar a lista das 20 startups de destaque.

No setor financeiro, o problema é outro: o tempo necessário para analisar documentos antes de liberar um empréstimo.

A Credits Brasil e a Acertpix participaram de um projeto com a Crefaz para automatizar a análise de documentos e acelerar a concessão de crédito. Segundo os resultados apresentados pela parceria, a tecnologia permitiu tratar digitalmente milhões de documentos e encurtar o processo de liberação.

As duas startups também estão na relação das 20 empresas de destaque.

São exemplos de como startups podem entrar em atividades que já fazem parte da rotina de uma grande companhia. Em vez de depender apenas de projetos de inovação separados do negócio principal, as corporações passam a contratar tecnologias para tarefas ligadas à produção, ao atendimento e à operação financeira.

De bobinas de aço a câmeras de segurança: onde essas tecnologias estão sendo usadas

A lista de projetos avaliados pelo prêmio mostra que muitos dos problemas enfrentados pelas empresas estão longe dos assuntos mais comuns nas discussões sobre tecnologia.

Na ArcelorMittal, por exemplo, a Sirros IoT desenvolveu uma aplicação de visão computacional, tecnologia que permite a sistemas interpretar imagens, para ajudar a classificar bobinas de aço.

A ideia é reduzir a necessidade de avaliações manuais e tornar os critérios de classificação mais consistentes. Segundo o relato da parceria, os testes aumentaram a precisão do processo e diminuíram a necessidade de reavaliações.

Na Vale, a Maply participou de um projeto para acelerar vistorias ferroviárias. A integração de informações coletadas em campo permitiu realizar em cerca de um dia um trabalho que antes levava vários dias, de acordo com os resultados apresentados.

Há também aplicações que envolvem problemas de segurança. A Monuv trabalhou com a Vivo no uso de inteligência artificial para monitoramento de câmeras. A tecnologia passou a operar em milhares de equipamentos e reduziu alarmes indevidos, segundo a parceria.

No setor de energia, a Tech2think desenvolveu com o Grupo Equatorial uma aplicação de inteligência artificial para analisar pedidos de ressarcimento por danos elétricos. O sistema produziu quase 18 mil relatórios e tornou o processamento mais ágil, segundo o projeto apresentado.

Essas empresas fazem parte dos cases finalistas da premiação, mas não necessariamente da relação das 20 startups de destaque do ranking.

Os exemplos mostram a variedade de tarefas que as grandes companhias estão repassando às startups. Em alguns casos, a tecnologia substitui etapas manuais. Em outros, ajuda equipes a tomar decisões com base em informações que antes demoravam a ser reunidas.

Os números de ganhos e resultados foram apresentados pelas próprias organizações. O material da premiação ressalta que nem todos os indicadores declarados passaram por verificação independente.

Quais são as 20 startups de destaque do 100 Open Startups 2026?

A EXAME revela antecipadamente os nomes das 20 startups mais bem colocadas na edição de 2026 do Ranking 100 Open Startups. A relação abaixo está organizada em ordem alfabética e não representa a classificação final.

As startups selecionadas são:

4MDG Acertpix Acordo Fechado Aiko AZ Ship Cadê Empresas CIC Controle clickCompliance Credits DEEP ESG Deskbee GoGood Kronoos Ludos Pro Luria meuResíduo ObraSoft Oppem Suplos Workhub

As 20 startups formam o grupo das mais bem colocadas na edição de 2026. A relação está em ordem alfabética, sem indicar a posição de cada empresa. A classificação oficial será anunciada na noite desta segunda-feira, 23 de novembro, durante a cerimônia de premiação em São Paulo.

Além das startups, a edição destaca 20 grandes empresas. Entre elas estão Petrobras, Vale, Gerdau, Natura, Vivo, B3, Raízen, Sicredi, ArcelorMittal e Novo Nordisk.

Também foram reconhecidos dez agentes do ecossistema de inovação, entre eles Cubo, Distrito, ACATE, Amcham e Instituto Caldeira.

O que é o Ranking 100 Open Startups e como funciona?

O Ranking 100 Open Startups existe desde 2016 e reconhece empresas que praticam a chamada inovação aberta.

O nome pode parecer complicado, mas a lógica é simples.

Imagine uma indústria que precisa melhorar o controle de suas máquinas. Ela pode desenvolver um sistema internamente, contratar um fornecedor tradicional ou buscar uma startup que já tenha criado uma solução para aquele problema.

Quando uma grande empresa trabalha com uma startup para desenvolver ou aplicar uma tecnologia, essa relação pode ser considerada uma iniciativa de inovação aberta.

O modelo permite que grandes companhias tenham acesso a soluções desenvolvidas fora de suas estruturas. Para as startups, abre a possibilidade de vender para clientes com operações de grande porte.

A premiação acompanha essas relações comerciais e reconhece as organizações que se destacam nesse mercado.

Na edição de 2026, o ranking contabilizou contratos validados de 3.994 startups com 5.632 corporações, distribuídos em quase 17 mil negócios.

O sistema de avaliação também ganhou uma etapa voltada aos resultados dos projetos.

Ao todo, foram apresentados 1.726 cases distintos, que passaram pela avaliação de um comitê técnico-científico. Desse universo, foram selecionados 100 cases de destaque, aproximadamente um para cada 17 apresentados.

Os projetos estão distribuídos por dez grandes áreas temáticas e três categorias que atravessam diferentes setores: inteligência artificial, ESG, sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança, e Deep Tech, termo usado para tecnologias baseadas em avanços científicos e de engenharia.

Cerca de um em cada três projetos apresentados trata de produtividade digital e novos serviços. A inteligência artificial aparece em aproximadamente três de cada dez.

Soluções relacionadas a ESG estão presentes em cerca de 11% dos relatos, enquanto projetos de Deep Tech aparecem em quase 8%. Como um mesmo projeto pode se enquadrar em mais de uma categoria, os percentuais podem se sobrepor.

Como o 100 Open Startups mudou desde 2016?

A primeira edição do ranking aconteceu em 2016, quando a contratação de startups por grandes empresas ainda tinha uma escala muito menor.

Dez anos depois, os dados históricos apresentados pela organização mostram como essas relações cresceram.

O valor de contratação de startups aumentou 153 vezes em dólar ao longo da trajetória acompanhada pelo ranking.

Em 11 ciclos, o volume acumulado de contratos chegou a 30,9 bilhões de reais, segundo a série histórica divulgada pela organização.

A base de startups cadastradas cresceu 20 vezes e alcançou 50.122 empresas.

O número de startups com contratos aumentou 47 vezes, enquanto a quantidade de grandes empresas contratantes cresceu 82 vezes.

As relações comerciais registradas por ano também se multiplicaram: são 70 vezes mais do que no início da série.

Outra mudança aparece no tamanho das transações. O valor médio dos contratos, que começou em patamares menores, ultrapassou 1 milhão de reais na série histórica da premiação.

Os indicadores mostram que a participação das startups nas grandes empresas passou a envolver mais fornecedores, mais contratos e valores maiores.

Isso, porém, não significa que todas as parcerias deram certo. A própria mudança de critérios da premiação indica uma preocupação em diferenciar a contratação de uma tecnologia dos resultados que ela efetivamente entrega.

O próximo desafio: provar que as startups geram resultado

Um dos dados da edição de 2026 ajuda a entender a transformação desse mercado.

Quase metade dos contratos registrados, 46%, já tinha começado em anos anteriores. Isso indica que parte das startups conseguiu manter relações comerciais com grandes clientes por mais de um ciclo.

A organização também registrou 75 grandes renovações de contratos formalmente comprovadas.

O valor médio dos contratos com montante declarado passou de 122.000 dólares para 202.000 dólares entre os dois ciclos mais recentes, alta de 65%.

Para as startups, contratos de maior valor e duração podem representar uma oportunidade de crescer atendendo empresas que já possuem operações consolidadas.

Mas há uma exigência nessa relação: a tecnologia precisa funcionar fora das apresentações comerciais e continuar sendo útil depois dos primeiros testes.

Uma solução que acelera a análise de crédito, por exemplo, precisa manter seu desempenho quando passa a lidar com milhões de documentos. Um sistema que monitora florestas precisa acompanhar a rotina de equipes e máquinas. Uma ferramenta de inteligência artificial deve mostrar que resolve problemas concretos, e não apenas que consegue automatizar uma tarefa.

É essa a discussão que a 100 Open Startups quer colocar no centro da próxima década do ranking, de 2026 a 2035.

Depois de dez anos medindo o crescimento das conexões entre startups e grandes companhias, o prêmio começa a dar mais peso àquilo que acontece depois da assinatura dos contratos.