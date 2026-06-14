Luas de Urano podem revelar planetas desaparecidos do Sistema Solar

O Sistema Solar pode ter abrigado mais planetas do que conhecemos hoje. Um estudo publicado na revista Icarus sugere que as luas de Urano preservam sinais de um passado marcado por instabilidade gravitacional, quando planetas gigantes podem ter sido expulsos para o espaço interestelar.

A pesquisa analisou 122 cenários para a evolução dos planetas gigantes e investigou como os sistemas de satélites teriam reagido a eventos ocorridos nos primeiros bilhões de anos da história do Sistema Solar.

Segundo os autores, as características observadas atualmente nas luas de Urano são difíceis de explicar sem a ocorrência de episódios extremos envolvendo encontros próximos entre planetas gigantes. Em diversos cenários simulados, a presença de um ou mais planetas adicionais ajudou a reproduzir condições semelhantes às encontradas atualmente.

Sistema Solar pode ter perdido planetas gigantes

Os modelos mais aceitos sobre a formação do Sistema Solar indicam que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não surgiram exatamente nas posições que ocupam atualmente. Ao longo do tempo, esses planetas migraram para suas órbitas atuais em um processo influenciado por fortes interações gravitacionais.

fora do Sistema Solar e seguiriam vagando pelo Algumas simulações sugerem que esse rearranjo orbital pode ter levado à ejeção de um ou até dois planetas gigantes com massa semelhante à de Urano ou Netuno. Esses planetas teriam sido lançados parae seguiriam vagando pelo espaço interestelar

Como esses possíveis mundos desapareceram há bilhões de anos, os cientistas buscam evidências indiretas que possam ajudar a confirmar essa hipótese.

Luas de Urano guardam sinais de um passado turbulento

Para testar essa ideia, os pesquisadores analisaram como as luas de Urano responderiam a diferentes cenários de instabilidade planetária.

Os resultados mostraram que cerca de 85% das simulações levavam ao colapso do sistema de satélites de Urano. Apenas uma pequena parcela dos modelos conseguiu preservar um conjunto de luas semelhante ao observado atualmente.

De acordo com o estudo, os cenários que melhor reproduziram a configuração atual tinham algo em comum: a presença de planetas gigantes adicionais que acabaram sendo expulsos do Sistema Solar.

Os autores também sugerem que as luas de Urano passaram por pelo menos dois episódios importantes de perturbação. O primeiro teria ocorrido após o evento que inclinou o planeta em quase 98 graus. O segundo estaria relacionado aos encontros gravitacionais entre os gigantes gasosos durante a fase de instabilidade.

Segundo a pesquisa, esses eventos podem ter destruído e reorganizado parte do sistema de satélites, deixando marcas que ainda seriam observáveis hoje.

Miranda pode ser a principal evidência

Entre as luas de Urano, Miranda aparece como um dos exemplos mais intrigantes. Considerada uma das luas mais peculiares do Sistema Solar, ela possui uma superfície irregular e características geológicas que há décadas chamam a atenção dos astrônomos.

Os pesquisadores destacam que Miranda pode representar um vestígio direto desse período de instabilidade. Há muito tempo existe a hipótese de que a lua seja resultado da recomposição de fragmentos de um corpo maior que teria sido destruído no passado.

Embora a pesquisa não confirme definitivamente a existência dos chamados planetas desaparecidos, a análise indica que os satélites do planeta podem funcionar como registros da fase mais caótica da história do Sistema Solar.

Futuras missões dedicadas a Urano, atualmente discutidas por agências espaciais para as próximas décadas, poderão fornecer novos dados sobre Miranda e os demais satélites do planeta.

Essas observações poderão ajudar os cientistas a reconstruir a evolução do Sistema Solar e investigar se ele já abrigou mais planetas do que os oito conhecidos atualmente.