Lua de Júpiter gera oxigênio suficiente para um milhão de pessoas por dia, diz Nasa

A missão Juno da Nasa descobriu que a lua gelada de Júpiter, chamada de Europa, produz 1.000 toneladas de oxigênio a cada 24 horas, segundo a Nasa, em publicação na revista Nature Astronomy. Essa quantidade é suficiente para manter um milhão de pessoas respirando por um dia – no entanto, é 86 vezes menos do que cientistas esperavam.

Esses novos dados podem reduzir as chances de que Europa possa sustentar vida em seu vasto oceano subterrâneo, que pode ter até o dobro da quantidade de água na Terra. "Acreditamos que Europa é o lugar mais provável para procurar vida além da Terra hoje", disse Curt Niebur, cientista líder da Nasa para exploração de planetas externos, à publicação Business Insider.

Se formas de vida existirem na lua Europa, elas provavelmente têm a forma de micróbios, segundo a Nasa. Assim, elas não seriam visíveis da superfície, que é um deserto congelado. A sonda Juno da Nasa está atualmente voando ao redor de Júpiter e de suas luas.

A produção de oxigênio é muito diferente na lua Europa do que na Terra. Enquanto a Terra obtém seu oxigênio da fotossíntese, o de Europa é resultado de seu planeta pai, Júpiter. Júpiter emite uma poderosa radiação que bombardeia sua lua com partículas de alta energia. Essas partículas então interagem com o gelo de água congelada (H2O) na superfície da lua.

Isso divide as moléculas de H2O em gás hidrogênio e oxigênio. Parte desse oxigênio pode ficar presa no gelo, outra pode escapar para o espaço, e ainda outra pode viajar para baixo, no oceano subterrâneo de Europa.

Se oxigênio suficiente alcançar o subsolo, isso significaria que o oceano de Europa tem um dos "ingredientes" essenciais para a vida como conhecemos hoje. "Mas isso é uma grande interrogação para nós", já que o oxigênio pode acabar em tantos lugares diferentes, disse Niebur.

A próxima missão de Europa da Nasa, Clipper, programada para outubro de 2024, pode nos ajudar a responder a essa pergunta. A Clipper será equipada com instrumentos que devem ajudar a revelar a estrutura interna de Europa, como seu radar subterrâneo.

Com essa ferramenta, os cientistas poderão analisar dezenas de milhas abaixo da crosta da lua para identificar características que possam ajudar a determinar se o oxigênio está chegando ao oceano subterrâneo.