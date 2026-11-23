A COP31 terminou neste domingo, 22, sem consenso sobre o Pacto de Antália, o documento político que resume o recado de uma COP ao mundo e reúne os compromissos que não cabem nas negociações técnicas.

O anúncio foi feito pelo presidente da conferência, Murat Kurum, depois que todos os países se manifestaram. "Não há nada a fazer, fizemos tudo o que podíamos. Como são 196 países, eles tomarão a decisão e nós vamos respeitá-la", disse. "Não haverá nenhum texto novo a partir de agora."

É a primeira vez desde Copenhague, em 2009, que uma conferência do clima da ONU fracassa em aprovar um acordo por consenso. Prevista para terminar na sexta-feira, 20, a COP31 também se tornou a mais longa da história.

André Ferretti, gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, explica o peso da decisão de capa para a conferência. Para ele, "é nesse documento que se sintetiza o consenso global da conferência".

Ferretti afirma que ela poderia trazer "mensagens claras e fortes sobre cortes de emissões e redução de aquecimento global", o que, segundo ele, "é o que todo mundo espera" de uma COP.

Horas antes da plenária, a presidência turco-australiana dividiu o pacto em duas propostas, votadas separadamente. Uma reunia temas menos sensíveis, como um programa sobre montanhas. A outra, sob o Acordo de Paris, concentrava as disputas sobre energia e dinheiro. As duas foram rejeitadas.

O texto foi recusado pela União Europeia, pelo Panamá, pela Noruega, pelo Grupo de Integridade Ambiental e por países insulares como Ilhas Marshall, Vanuatu e Belize. Reino Unido, Japão e os Países Menos Desenvolvidos disseram que não havia consenso.

A proposta sob o Acordo de Paris não mencionava a transição para longe dos combustíveis fósseis, aprovada em Dubai, em 2023. Previa elevar a participação da eletricidade a 35% do consumo final de energia até 2035 e ampliar a captura, uso e armazenamento de carbono. Pedia ainda esforços para ao menos triplicar o financiamento para adaptação até 2035, sem definir a base de cálculo.

Ferretti aponta como principais razões do impasse temas já conhecidos: o abandono dos combustíveis fósseis e o financiamento da adaptação dos países mais vulneráveis.

Ele cita também o cronograma do próximo relatório do painel científico da ONU, o AR7 do IPCC, que servirá de base ao segundo balanço global, a avaliação do progresso coletivo dos países, a ser concluído na COP33, em 2028.

Há ainda o papel da captura e do armazenamento de carbono, tecnologia que, segundo ele, "causa muita preocupação de outros países".

'Tempo desperdiçado'

Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, a sensação com o desfecho da COP31 é "um enorme tempo perdido, desperdiçado". Ele lembra que a conferência é o ponto de chegada de um longo processo, com reuniões ao longo do ano, como a de meio de período, em Bonn, na Alemanha.

"As COPs não fazem mágica, mas é esperado sempre algum avanço em escala", afirma. "Você não ter um acordo, portanto, é um desperdício desse esforço todo."

Ferretti lembra que a COP já passou por situações parecidas. Além de Copenhague, em 2009, a COP6, em Haia, chegou a ter uma sessão extraordinária meses depois, em Bonn.

Astrini vê dois motivos para o resultado não ser "absolutamente trágico". O primeiro é a própria rejeição do texto.

"Os países rejeitaram um acordo ruim. Eles deixaram bem claro que não admitem retroceder, não admitem rever coisas que já foram acordadas. E é melhor você não ter nenhum acordo do que um acordo ruim", diz.

Segundo ele, mais de 130 países concordaram: "Esse texto está muito ruim, esse texto não condiz com a realidade, nós não vamos assinar isso". Para Astrini, "essa é uma postura bastante interessante".

O secretário afirma que o texto elaborado pelas presidências turca e australiana "favorecia mais quem quer poluir o planeta do que quem quer implementar uma solução".

O segundo motivo é que o fracasso não desfaz compromissos anteriores. "Nós continuamos com todas as obrigações, todas as promessas, tudo o que foi colocado em cima da mesa continua e tem que ser feito", diz.

O Acordo de Paris segue em vigor, assim como a exigência de que os países apresentem metas nacionais de redução de emissões e prestem contas sobre elas.

O que avançou?

Ferretti destaca resultados paralelos à decisão de capa, que cita como "alguns dos grandes exemplos de pontos positivos". O primeiro é uma declaração voluntária assinada por "mais de 90 países" para elevar a participação da eletricidade limpa no consumo final de energia a 35% até 2035. Segundo ele, hoje o índice é de cerca de 23%.

Ele menciona também a cooperação tecnológica para o uso sustentável da inteligência artificial e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, liderado pelo Brasil.

Na área de oceanos, cita uma força-tarefa para implementar as metas já anunciadas pelos países, com liderança de França e Brasil. Inclui conservação marinha, energias renováveis offshore e descarbonização do transporte marítimo. Houve ainda o anúncio de investimentos em "recifes de corais e manguezais em 22 países em desenvolvimento", segundo ele.

Ferretti lista também o Plano de Antália sobre o manejo integrado do fogo, liderado pela FAO, a agência da ONU para alimentação e agricultura. E um roteiro da União Internacional para a Conservação da Natureza para escalar soluções baseadas na natureza na adaptação climática, com redução de custos e ganhos para a biodiversidade e a produção de alimentos.

Por fim, aponta o anúncio de cerca de US$ 505 milhões para reduzir emissões de metano e de outros gases de efeito estufa que não o CO2. Desse total, diz, há um fundo setorial de mais de US$ 480 milhões para agricultura, energia e saneamento.

A plenária adotou a decisão sobre a Meta Global de Adaptação, que define como medir o avanço dos países na preparação para os impactos do clima. O texto aprovado não menciona a triplicação do financiamento para adaptação, que só constava do pacto rejeitado.

Daniel Porcel, especialista em políticas climáticas do Instituto Talanoa, diz que a decisão é importante porque não paralisa o trabalho técnico até a COP32, na Etiópia.

"A ausência de linguagem sobre a meta de triplicar o financiamento para adaptação nos deixa no mesmo lugar de que saímos de Belém. Agora dependeremos da liderança africana para tirar essa meta do papel", afirma.

O que fica para a COP32?

Flávia Martinelli, especialista em Mudanças Climáticas do WWF-Brasil, reconhece avanços, como o desenho da força-tarefa da Visão Belém-Addis, responsável por desenvolver os metadados e a metodologia dos 59 indicadores da meta.

"Mas de pouco adianta criar mecanismos para medir o progresso se os países que mais precisam não dispõem de financiamento para implementar ações e proteger suas populações dos impactos da crise climática", diz.

Para ela, sem recursos concretos, os avanços metodológicos não se traduzem em proteção no território. "Nesse sentido, os resultados da COP31 estão muito aquém do necessário."

Ferretti aponta o mesmo gargalo para a COP32, que será realizada em Adis Abeba em novembro de 2027. Segundo ele, o principal desafio será "destravar o impasse sobre combustíveis fósseis e financiamento", sobretudo o dinheiro para adaptação dos países mais vulneráveis.

Por ser uma COP na África, diz, "vai ter uma pressão grande" para que esses recursos sejam reforçados. Ele cita ainda a necessidade de "restaurar credibilidade do multilateralismo" climático.

Outro ponto é a ultrapassagem temporária do limite de 1,5 grau de aquecimento do Acordo de Paris. "A gente já sabe que vai ultrapassar esta temperatura por um período", afirma Ferretti. Para ele, "se esperava muito na COP31 que se discutisse profundamente isso": por quanto tempo o planeta ficará acima do limite e em quanto tempo conseguirá voltar para baixo.

Pela Regra 16 do regimento da Convenção, itens sem acordo passam automaticamente para a agenda da sessão seguinte, e as discussões recomeçam a partir de novas propostas.

Astrini afirma que a presidência da COP e os países que costumam apoiar a conferência terão "um trabalho redobrado", que, nas palavras dele, "já começa a partir de hoje". Segundo ele, será preciso "desembrulhar os nós" e fazer andar a agenda de adaptação, fundamental para os países em desenvolvimento e para os menos desenvolvidos. "Então, vai ter um esforço grande, um trabalho duplo", diz.