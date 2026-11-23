Na Páscoa de 1988, Alexandre Costa tinha 17 anos e um problema do tamanho de um caminhão. Tinha fechado uma encomenda de 2 mil ovos de Páscoa de 50 gramas, e o fornecedor não conseguiu atender o pedido. Ele pegou 500 dólares emprestados com o tio, achou uma cozinheira disposta a ajudar e entregou tudo. Daquela encomenda nasceu a Cacau Show.

Alê Costa, como ficou conhecido, não é o único que começou cedo. Michael Dell montava computadores no quarto da faculdade aos 19. Mark Zuckerberg lançou o Facebook com a mesma idade. Os brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi criaram uma empresa de pagamentos enquanto terminavam o ensino médio. E Zach Yadegari colocou no ar, aos 17, um aplicativo de inteligência artificial que acabou comprado por uma gigante do setor.

No Brasil, o sonho de ter o próprio negócio aparece cedo, mas a decisão de tirá-lo do papel costuma vir bem depois. Segundo a pesquisa GEM 2025, feita pelo Sebrae com a Anegepe, abrir uma empresa é o terceiro maior sonho dos brasileiros de 18 a 35 anos, citado por 43,8% deles. Ainda assim, só 13,3% dos empreendedores em estágio inicial têm entre 18 e 24 anos.

As cinco histórias abaixo mostram o que esses fundadores precisaram aprender pelo caminho.

Tem uma ideia e não sabe por onde começar? O NextGen Startups, da Saint Paul, leva alunos de 15 a 18 anos da ideia ao pitch em uma semana

Cacau Show: quando o plano dá errado no primeiro dia

A primeira lição de Alê Costa veio antes de o negócio existir. O pedido estava fechado, o cliente esperava, e o fornecedor não tinha como entregar. Em vez de desistir, ele trocou de solução: passou a produzir os ovos de forma artesanal.

A empresa que saiu dali hoje tem mais de 4 mil lojas espalhadas pelo país. Mas o que define a história é o começo: um adolescente descobrindo, na marra, que encontrar o problema certo vale mais do que ter tudo planejado.

Pagar.me: o erro de contratar só os amigos

Henrique Dubugras e Pedro Franceschi se conheceram pela internet, quando eram adolescentes que gostavam de programar. Juntos, fundaram a Pagar.me, um sistema de pagamentos online, e tiveram de conciliar a gestão da startup com o fim do ensino médio e a preparação para entrar em Stanford.

A empresa chegou a 150 funcionários e foi vendida para a Stone em 2016. Anos depois, Dubugras admitiu um erro de principiante: na Pagar.me, eles contrataram principalmente amigos, muitos deles adolescentes sem experiência em negócios.

A dupla levou a lição para o projeto seguinte. Os dois largaram Stanford antes de terminar o primeiro ano e fundaram a Brex, que em 2022 foi avaliada em US$ 12,3 bilhões e os colocou na lista de bilionários da Forbes.

Dell: a folha de papel que convenceu os pais

Michael Dell entrou na Universidade do Texas para estudar medicina, como os pais queriam. No primeiro ano, começou a fazer upgrade de computadores e montar máquinas no quarto do alojamento, com US$ 1.000 de capital.

Em julho de 1984, aos 19 anos, ele tinha em mãos o balanço trimestral da PC's Limited, primeiro nome da Dell. Os números mostravam cerca de 1 milhão de dólares em vendas. Foi com aquela folha que ele convenceu os pais de que não voltaria para a faculdade.

Quatro décadas depois, Dell ainda chama aquele documento de a página que mudou sua vida. Saber fazer as contas, no caso dele, valeu mais do que qualquer discurso.

Facebook: o fundador que era o próprio cliente

Zuckerberg não precisou de pesquisa de mercado para saber o que os colegas de Harvard queriam. Ele era um deles. Em 4 de fevereiro de 2004, aos 19 anos, lançou com colegas de quarto o TheFacebook, uma rede para conectar os alunos da universidade.

Nas primeiras 24 horas, cerca de 1.200 a 1.500 estudantes se cadastraram. No fim daquele ano, o site já passava de 1 milhão de usuários.

Toda startup começa por um problema bem escolhido.Veja como o NextGen Startups ensina a encontrar oportunidades de negócio

Cal AI: IA e marketing feitos por quem ainda estava na escola

O americano Zach Yadegari criou o Cal AI com um colega de escola, Henry Langmack, quando tinha 17 anos. O aplicativo usa inteligência artificial para estimar as calorias e os nutrientes de uma refeição a partir de uma foto do prato.

Para divulgar o app, a equipe não contratou agências. Foi direto aos influenciadores, com a velocidade que uma empresa grande dificilmente teria. No mesmo ano em que liderava uma equipe de 17 funcionários, Yadegari foi recusado por 15 universidades.

O app passou de 15 milhões de downloads e foi comprado pelo MyFitnessPal, um dos aplicativos de nutrição mais conhecidos do mundo, por um valor que não foi divulgado.

IA, marketing digital e vendas também estão no programa. Confira os dez módulos do NextGen Startups

A Cacau Show nasceu de um fornecedor que disse não. Às vezes, a primeira startup começa exatamente quando o plano original dá errado.