Max Verstappen conquistou a vitória no Grande Prêmio de Las Vegas de 2026, dividindo o pódio com a dupla da McLaren Racing, e abriu vantagem na segunda posição do Campeonato de Pilotos.

Após a corrida noturna em Las Vegas, Verstappen acumulou 402 pontos, 37 a mais do que seus rivais. George Russell, que segue na disputa com o holandês, teve um acidente nas voltas finais e perdeu diversas posições, ficando no 10° lugar.

Lewis Hamilton, por outro lado, se aproveitou da situação, chegando em 8° e ultrapassando o piloto da Mercedes na tabela. O ferrarista acumula 267 pontos, enquanto Russell está com 264, empatado com Lando Norris.

Como está a classificação da Fórmula 1 após o GP de Las Vegas?

Campeonato de pilotos da F1 2026 após Las Vegas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 402 pontos Max Verstappen (Red Bull) — 304 pontos Lewis Hamilton (Ferrari) — 267 pontos George Russell (Mercedes) — 264 pontos Lando Norris (McLaren) — 264 pontos Charles Leclerc (Ferrari) — 250 pontos Oscar Piastri (McLaren) — 167 pontos Isack Hadjar (Red Bull) — 122 pontos Liam Lawson (RB) — 89 pontos Pierre Gasly (Alpine) — 52 pontos Arvid Lindblad (RB) — 38 pontos Franco Colapinto (Alpine) — 35 pontos Oliver Bearman (Haas) — 23 pontos Gabriel Bortoleto (Audi) — 14 pontos Nico Hülkenberg (Audi) — 14 pontos Carlos Sainz (Williams) — 11 pontos Esteban Ocon (Haas) — 7 pontos Fernando Alonso (Aston Martin) — 7 pontos Alexander Albon (Williams) — 5 pontos Yuki Tsunoda (RB) — 1 ponto Ryo Hirakawa (Haas) — 1 ponto Lance Stroll (Aston Martin) — 0 ponto Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 ponto Sergio Pérez (Cadillac) — 0 ponto Rafael Câmara (Haas) — 0 ponto Campeonato de construtores da F1 2026 após Las Vegas Mercedes — 666 pontos Ferrari — 517 pontos Red Bull Racing — 440 pontos McLaren — 431 pontos RB — 114 pontos Alpine — 87 pontos Haas — 31 pontos Audi — 28 pontos Williams — 16 pontos Aston Martin — 7 pontos Cadillac — 0 ponto