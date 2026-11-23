Max Verstappen: vitória no GP de Las Vegas consolida o holandês na vice-liderança do Mundial de Pilotos (JIM WATSON/AFP)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14h37.
A matéria aborda os resultados do Grande Prêmio de Las Vegas de 2026 na Fórmula 1, destacando a vitória de Max Verstappen e as mudanças na tabela do Campeonato de Pilotos. George Russell sofreu um acidente, enquanto Lewis Hamilton aproveitou a situação para subir na classificação. A disputa pelo título permanece acirrada entre Verstappen, Russell, Hamilton e outros pilotos.
Max Verstappen conquistou a vitória no Grande Prêmio de Las Vegas de 2026, dividindo o pódio com a dupla da McLaren Racing, e abriu vantagem na segunda posição do Campeonato de Pilotos.
Após a corrida noturna em Las Vegas, Verstappen acumulou 402 pontos, 37 a mais do que seus rivais. George Russell, que segue na disputa com o holandês, teve um acidente nas voltas finais e perdeu diversas posições, ficando no 10° lugar.Fórmula 1 exibirá frequência cardíaca dos pilotos nas transmissões a partir de 2027
Lewis Hamilton, por outro lado, se aproveitou da situação, chegando em 8° e ultrapassando o piloto da Mercedes na tabela. O ferrarista acumula 267 pontos, enquanto Russell está com 264, empatado com Lando Norris.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 402 pontos
Max Verstappen (Red Bull) — 304 pontos
Lewis Hamilton (Ferrari) — 267 pontos
George Russell (Mercedes) — 264 pontos
Lando Norris (McLaren) — 264 pontos
Charles Leclerc (Ferrari) — 250 pontos
Oscar Piastri (McLaren) — 167 pontos
Isack Hadjar (Red Bull) — 122 pontos
Liam Lawson (RB) — 89 pontos
Pierre Gasly (Alpine) — 52 pontos
Arvid Lindblad (RB) — 38 pontos
Franco Colapinto (Alpine) — 35 pontos
Oliver Bearman (Haas) — 23 pontos
Gabriel Bortoleto (Audi) — 14 pontos
Nico Hülkenberg (Audi) — 14 pontos
Carlos Sainz (Williams) — 11 pontos
Esteban Ocon (Haas) — 7 pontos
Fernando Alonso (Aston Martin) — 7 pontos
Alexander Albon (Williams) — 5 pontos
Yuki Tsunoda (RB) — 1 ponto
Ryo Hirakawa (Haas) — 1 ponto
Lance Stroll (Aston Martin) — 0 ponto
Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 ponto
Sergio Pérez (Cadillac) — 0 ponto
Rafael Câmara (Haas) — 0 ponto
Mercedes — 666 pontos
Ferrari — 517 pontos
Red Bull Racing — 440 pontos
McLaren — 431 pontos
RB — 114 pontos
Alpine — 87 pontos
Haas — 31 pontos
Audi — 28 pontos
Williams — 16 pontos
Aston Martin — 7 pontos
Cadillac — 0 ponto
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas de 2026. Os dois pilotos da McLaren Racing completaram o pódio.
George Russell sofreu um acidente nas voltas finais e perdeu várias posições. O piloto da Mercedes terminou a corrida em décimo lugar.
Lewis Hamilton ocupa a terceira posição, com 267 pontos. O piloto da Ferrari chegou em oitavo no GP de Las Vegas e ultrapassou George Russell na tabela.
A Mercedes lidera o Campeonato de Construtores com 666 pontos, seguida pela Ferrari, com 517. Red Bull Racing e McLaren aparecem em terceiro e quarto, com 440 e 431 pontos, respectivamente.
Glossário
O que é Campeonato de Pilotos?
É a classificação geral dos pilotos na Fórmula 1, onde os pontos são acumulados ao longo da temporada com base nos resultados em cada corrida.
O que é Lando Norris?
É um piloto britânico de Fórmula 1 que corre pela equipe McLaren Racing, atualmente empatado em pontos com George Russell no Campeonato de Pilotos.