Ozempic e Mounjaro: quem pode usar canetas emagrecedoras?

As “canetas emagrecedoras”, medicamentos injetáveis originalmente desenvolvidos para tratar obesidade e diabetes tipo 2, se tornaram alvo de um debate intenso entre cientistas e médicos devido ao aumento do uso sem indicação clínica. Popularizadas pelo potencial de promover perda de peso, essas substâncias, como o Mounjaro, Ozempic e Wegovy, são agonistas dos receptores de GLP-1 e imitam hormônios intestinais que regulam o apetite e a glicose no organismo.

Um estudo publicado por pesquisadores brasileiros da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Saúde Pública da USP na revista Obesity destaca a falta de dados sobre a segurança do uso de agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1ra) em pessoas saudáveis ou que não tenham obesidade ou diabetes. Essa ausência de dados clínicos, para os cientistas, levanta preocupações sobre os efeitos a longo prazo desses medicamentos no corpo e na mente, além de sua influência na relação com a alimentação.

Para quem é recomendado?

As “canetas emagrecedoras” foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apenas para uso em pessoas com diagnóstico de obesidade ou diabetes tipo 2. Nesses grupos, os benefícios e riscos desses medicamentos foram avaliados em ensaios clínicos, e seu uso é acompanhado por médicos que podem monitorar efeitos adversos e orientar mudanças no estilo de vida.

Efeito colaterais

O uso inadequado também pode trazer efeitos colaterais conhecidos, mesmo em contextos de uso aprovado, como náuseas, vômitos, desconfortos gastrointestinais e outros sintomas físicos. Além disso, pesquisas sugerem que uma parte considerável dos usuários recupera parte do peso após a interrupção do tratamento, especialmente se mudanças no estilo de vida não forem mantidas.

Autoridades sanitárias reforçam que o acesso a esses medicamentos deve ocorrer exclusivamente por meio de prescrição médica e dentro das indicações aprovadas. Importações ou aquisições sem controle, especialmente de fontes não reguladas, podem expor os usuários a produtos de origem duvidosa ou a riscos desconhecidos.