O Flamengo pode conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado, 21, justamente na casa de seu principal rival. Mesmo que confirme matematicamente o título diante do Palmeiras, no Nubank Parque, a equipe carioca não deve levantar o troféu após a partida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja realizar a cerimônia no primeiro compromisso do campeão como mandante depois da conquista.

A informação foi publicada pelo ge, em apuração do jornalista Marcello Neves. A intenção da entidade é permitir que a equipe vencedora comemore a conquista diante de seus próprios torcedores, evitando que a entrega oficial aconteça no estádio de um adversário.

No cenário atual, o Flamengo só voltará a jogar em casa na última rodada do campeonato, contra a Chapecoense, em 2 de dezembro. Antes disso, caso confirme o título contra o Palmeiras, o time comandado por Leonardo Jardim ainda enfrentará o Coritiba, fora de casa, no Couto Pereira.

O que diz o regulamento do Brasileirão sobre a entrega da taça?

O regulamento específico do Campeonato Brasileiro de 2026 não determina que a premiação precise acontecer na última rodada ou obrigatoriamente no estádio do campeão. O documento estabelece que a Diretoria de Competições (DCO) da CBF publicará as diretrizes para a entrega do troféu e das medalhas.

Assim, a decisão de realizar a cerimônia na primeira partida do campeão como mandante faz parte do planejamento da entidade para a premiação. A justificativa, segundo a apuração do ge, é proporcionar a festa ao lado da torcida do clube vencedor.

Caso o Flamengo confirme a conquista neste sábado, a entrega da taça diante da Chapecoense, no Maracanã, será a oportunidade de celebrar o título com a torcida rubro-negra.

O que o Flamengo disse sobre a possibilidade de título?

Em meio à repercussão sobre a possibilidade de conquistar o Brasileirão antecipadamente, o Flamengo publicou uma nota oficial reforçando que o foco do clube permanece nos três compromissos restantes da competição.

O comunicado foi divulgado após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na quarta-feira, 18. O clube afirmou que tem recebido questionamentos sobre comemoração, premiação e entrega do troféu, mas ressaltou que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores estão concentrados nos jogos que faltam.

Leia a nota do Flamengo na íntegra:

Desde o término da partida contra o Athletico-PR, o Clube de Regatas do Flamengo tem recebido diversos questionamentos sobre a comemoração, a premiação e até a entrega do troféu do Campeonato Brasileiro de 2026. Diante desse cenário, é importante reforçar que restam três rodadas e que o foco da presidência, da diretoria de futebol, da comissão técnica e dos jogadores está inteiramente voltado para esses compromissos. Tem sido assim ao longo de todo o campeonato, e é assim que o futebol rubro-negro seguirá até o fim.

Mesmo que torcedores, representantes da mídia e outros profissionais do esporte, até de forma natural, enxerguem o cenário de maneira diferente, o Flamengo conhece as dificuldades do Brasileirão. A equipe disputará cada uma das três partidas restantes com a seriedade e o respeito que os adversários e a principal competição nacional merecem.

Quando o Flamengo pode ser campeão brasileiro?

O Flamengo chega à 36ª rodada com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 73. A diferença aumentou depois que o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã, enquanto o time paulista perdeu para o Cruzeiro pelo mesmo placar, no Mineirão.

Com três rodadas restantes, um empate no confronto direto de sábado será suficiente para garantir matematicamente o título ao Flamengo. Isso porque, além da vantagem de seis pontos, a equipe carioca tem três vitórias a mais que o rival, primeiro critério de desempate do campeonato.

Mesmo se perder para o Palmeiras, o time de Leonardo Jardim ainda poderá confirmar a conquista com uma vitória nos dois jogos seguintes, contra Coritiba e Chapecoense.

Próximos jogos do Flamengo: