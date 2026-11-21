Uma nova linhagem do coronavírus, identificada como PJ.2.1, está em circulação no Brasil e entrou no radar da Organização Mundial da Saúde (OMS), que avalia classificá-la como uma variante sob monitoramento. No Rio de Janeiro, a linhagem foi identificada em 58% das amostras analisadas em um levantamento do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O avanço da variante ocorre em meio ao aumento das notificações de Covid-19 no país. Segundo o boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado em 12 de novembro, os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associados à doença cresceram no início do mês, principalmente em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Apesar da alta, a Fiocruz avalia que os registros de casos graves permanecem em níveis baixos e que o cenário não é motivo de preocupação neste momento.

O que se sabe sobre a variante PJ.2.1?

A PJ.2.1 é uma linhagem derivada da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o levantamento do Instituto Oswaldo Cruz, ela foi encontrada em 96 dos 167 genomas sequenciados na cidade do Rio de Janeiro, o equivalente a 58% das amostras.

As coletas foram realizadas entre 17 de outubro e 6 de novembro de 2026. Além da PJ.2.1, também foram identificadas as linhagens RF.5, presente em 22% das amostras, e XFG, encontrada em 11%.

A variante foi detectada pela primeira vez no Canadá, em maio de 2026. No Brasil, já foram identificados registros no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Por que a OMS monitora a linhagem?

A OMS avalia classificar a PJ.2.1 como uma variante sob monitoramento. Essa categoria permite acompanhar alterações genéticas que possam influenciar características do vírus, como a capacidade de transmissão e a gravidade da doença.

Um estudo publicado por pesquisadores alemães na revista científica Journal of Infection investigou características da linhagem.

Os resultados indicaram que sua disseminação pode estar relacionada a uma maior capacidade de ligação ao receptor ACE2, uma molécula presente na superfície das células humanas utilizada pelo coronavírus para entrar no organismo.

Os pesquisadores também observaram uma capacidade moderada ou baixa de escapar da resposta imunológica.

Os resultados ajudam a compreender o comportamento da linhagem, mas não permitem concluir, isoladamente, que essas características expliquem sua predominância no Rio de Janeiro.

Casos de Covid-19 estão aumentando no Brasil?

O boletim InfoGripe, da Fiocruz, apontou crescimento dos casos de SRAG associados à covid-19 no início de novembro, especialmente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. A Bahia também apresentou aumento.

Nas quatro semanas anteriores à divulgação do levantamento, o coronavírus respondeu por 11,5% das hospitalizações e 26,9% das mortes por SRAG viral.

Apesar da tendência de alta, os casos graves permanecem em níveis baixos. A Fiocruz destaca a importância de manter a vacinação em dia, especialmente entre os grupos prioritários.

Como se proteger da Covid-19?

A vacinação continua sendo a principal medida para prevenir complicações e mortes pela doença. A Fiocruz recomenda que os grupos prioritários recebam as doses de reforço conforme o calendário de imunização.

Entre os grupos que precisam de atenção estão idosos e pessoas imunocomprometidas, para os quais a orientação é receber reforços a cada seis meses.

Também são recomendados cuidados como higienizar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar contato com outras pessoas em caso de sintomas gripais. Se for necessário sair de casa durante o período de sintomas, a orientação é utilizar máscara.