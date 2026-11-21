RESUMO ＋ O tráfego da busca do Google para sites de notícias caiu cerca de um terço no mundo entre novembro de 2024 e novembro de 2025 com o avanço de resumos por inteligência artificial, segundo o instituto de pesquisa Reuters Institute, da Universidade de Oxford. O levantamento projeta queda adicional de 43% nos próximos três anos e pressiona o jornalismo e a comunicação corporativa.

Por Helena Prado, presidente executiva da Pine*

Nos últimos meses, ouvi a mesma queixa de vários jornalistas com quem converso há anos. O tráfego dos sites onde eles trabalham caiu muito, e não por falta de boas matérias. O leitor simplesmente fica satisfeito antes de chegar até elas.

Ele faz a pergunta ao ChatGPT ou ao Gemini, recebe um resumo bem escrito e segue o dia. A IA leu o jornal por ele.

Quando pergunto como os veículos vão ganhar dinheiro nesse novo arranjo, a resposta mais sincera que escuto é que ninguém sabe ainda.

Como os chatbots e os resumos de IA derrubaram o tráfego de notícias

Os números dão razão a esse desânimo. Segundo o relatório Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2026, do Reuters Institute, da Universidade de Oxford, o tráfego vindo da busca do Google para sites de notícias caiu cerca de um terço no mundo entre novembro de 2024 e novembro de 2025, e os executivos de mídia esperam perder mais 43% nos próximos três anos.

Um levantamento do Pew Research Center, nos Estados Unidos, ajuda a entender o mecanismo: quando a busca exibe um resumo feito por IA, o usuário clica em um link tradicional em 8% das visitas, contra 15% quando não há resumo. Nos links citados dentro do próprio resumo, o clique acontece em 1% das vezes.

No Brasil, o Digital News Report 2025 mostra que 9% da população já usa chatbots de IA para se informar, número que o próprio estudo descreve como um sinal do que está por vir.

O paradoxo do jornalismo e os acordos de conteúdo com empresas de IA

O paradoxo é que a IA só consegue responder bem sobre o que aconteceu ontem porque alguém foi apurar. Sem redação, não há resumo. O jornalismo virou matéria-prima de um produto que reduz a audiência do próprio jornalismo.

Aqui, essa tensão já chegou aos tribunais e às mesas de negociação. Em agosto de 2025, a Folha de S.Paulo processou a OpenAI por concorrência desleal e violação de direitos autorais. Em maio de 2026, Folha e UOL fecharam um acordo de conteúdo com a empresa, que encerrou a ação. Três meses depois, a Folha entrou na Justiça contra a Perplexity.

O licenciamento é uma saída possível, mas o setor não aposta tudo nela. Apenas cerca de 20% dos executivos ouvidos pelo Reuters Institute esperam receita relevante desses acordos, e só 38% se dizem confiantes no futuro do jornalismo, contra 60% em 2022.

Há ainda um problema de qualidade. Um estudo coordenado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU) e liderado pela BBC, com 22 emissoras públicas de 18 países, avaliou mais de 3 mil respostas de assistentes de IA sobre notícias.

Em 45% delas havia pelo menos um problema relevante, e 31% tinham falhas sérias de atribuição de fonte. O intermediário que substituiu o clique erra com frequência, e quase ninguém vai até a fonte conferir.

O impacto na reputação das marcas e a corrida pela GEO

Para quem trabalha com relações públicas, essa crise não é assunto da casa vizinha. Nossa profissão sempre se apoiou no jornalismo independente.

O valor da mídia espontânea, a chamada earned media, vem justamente do fato de que um profissional de fora apurou, questionou e decidiu publicar. Se as redações enfraquecem, a credibilidade de terceira parte que oferecemos às marcas enfraquece junto.

Ao mesmo tempo, os grandes modelos de linguagem (LLMs) passaram a ler o que a imprensa publica e a decidir quais marcas, fontes e fatos entram nas respostas. Daí a corrida pela GEO, sigla de Generative Engine Optimization, o conjunto de práticas para que um conteúdo seja encontrado e citado pelas IAs.

Pesquisadores de Princeton e de outras instituições mostraram, em artigo apresentado na conferência KDD em 2024, que incluir citações, estatísticas e fontes pode aumentar em até 40% a visibilidade de um conteúdo nessas respostas.

A tentação é óbvia: produzir em escala textos feitos para agradar o modelo, sem apuração nenhuma por trás. Seria um erro. Se a rede se encher de conteúdo escrito por IA para ser lido por IA, os modelos perdem a base confiável de que dependem, e as marcas perdem o terreno onde a reputação delas é construída.

Por que a apuração humana segue indispensável na era da IA

O que os próprios veículos estão fazendo aponta um caminho também para nós. O Reuters Institute mostra que os publishers pretendem reduzir notícias gerais, conteúdo de serviço e textos atemporais, justamente o tipo de material que os chatbots resumem com facilidade, e investir em investigação, análise e histórias humanas.

A lógica vale para a comunicação corporativa. O que a IA reproduz sem esforço perde valor. O que exige apuração, contexto e julgamento ganha.

Na prática, isso muda algumas prioridades. Tratar o jornalista como interlocutor, e não apenas como porta de entrada para os algoritmos. Levar à imprensa dados próprios, especialistas de verdade e histórias que pedem reportagem.

Incluir na rotina de monitoramento a checagem do que as IAs dizem sobre uma marca. E apoiar, como mercado, modelos em que a apuração seja remunerada por quem lucra com ela.

Em 2025, um estudo da Microsoft Research com a Universidade Carnegie Mellon, feito com 319 profissionais que usam IA no trabalho, identificou um padrão: quanto maior a confiança na ferramenta, menor o esforço de pensamento crítico. O resultado reforça um princípio repetido pelos professores da especialização em IA Generativa da NOVA IMS, em Lisboa, que curso atualmente.

O uso responsável da tecnologia depende de supervisão humana, e a aprovação final cabe a uma pessoa, não ao sistema.

A regra vale para a redação e para a agência. A IA já resume a notícia. Apurar, checar e decidir o que vai a público segue sendo atribuição de profissionais, e preservar esse trabalho é responsabilidade de todo o mercado de comunicação.

*Helena Prado é presidente executiva e sócia-fundadora da Pine , agência de PR e conteúdo estratégico para marcas inovadoras. Jornalista, com MBA pela FIA e mestrado em Data-Driven Marketing pela NOVA IMS, onde hoje cursa especialização em IA Generativa, tem cerca de 20 anos de experiência em comunicação. Foi responsável pela comunicação externa e pela marca da EY na América do Sul e se dedica a pesquisar os efeitos da inteligência artificial no trabalho de marketing e comunicação.