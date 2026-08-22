'Bafo de Ozempic': canetas emagrecedoras podem causar mau hálito?

Além de efeitos colaterais já conhecidos, como náuseas, vômitos e diarreia, algumas pessoas que utilizam medicamentos para emagrecer à base de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, também relatam um problema inesperado: o mau hálito. No entanto, a halitose não aparece entre os efeitos colaterais descritos na bula desses medicamentos e, até o momento, não existem estudos científicos revisados por pares que comprovem uma relação direta entre o sintoma e o tratamento.

Uma das poucas evidências disponíveis vem de uma pesquisa conduzida pela Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, que mostrou que cerca de 9% das pessoas que utilizam semaglutida relataram arrotos. Embora esse resultado não demonstre que o medicamento provoque mau hálito, ele pode ajudar a explicar parte dos relatos.

Por que o Ozempic pode causar mau hálito?

Alguns efeitos já conhecidos das canetas emagrecedoras podem favorecer o aparecimento da halitose.

Arrotos

Os agonistas do GLP-1 retardam o esvaziamento do estômago, fazendo com que os alimentos permaneçam por mais tempo no sistema digestivo. Essa digestão mais lenta favorece a formação de gases, que podem ser eliminados por meio de arrotos com odor desagradável.

Desidratação

Náuseas, vômitos e diarreia também podem levar à desidratação, reduzindo a produção de saliva e deixando a boca mais seca — uma das principais causas do mau hálito.

Em entrevista ao Fox News Digital, a especialista em perda de peso Sue Decotiis afirmou que pacientes em uso de medicamentos à base de GLP-1 precisam manter uma boa ingestão de água para favorecer o metabolismo e preservar a hidratação adequada.

Refluxo gastroesofágico

Como esses medicamentos retardam o esvaziamento gástrico, eles também podem favorecer ou agravar episódios de refluxo gastroesofágico em algumas pessoas.

Quando o conteúdo do estômago retorna ao esôfago, compostos sulfurados produzidos por bactérias podem alcançar a cavidade oral, contribuindo para o mau hálito.

Cetose

Outro mecanismo apontado é a cetose, estado em que o organismo passa a utilizar gordura como principal fonte de energia.

Em entrevista ao Healthline, o gastroenterologista Christopher McGowan explicou que esse processo pode produzir um hálito com odor adocicado, semelhante ao da acetona. Segundo ele, manter uma alimentação equilibrada, com todos os macronutrientes, pode ajudar a reduzir esse efeito.

Outros efeitos na saúde bucal

Além da halitose, o uso de agonistas do GLP-1 também pode estar associado a outros problemas que afetam a saúde bucal, como:

gengivite;

cáries;

erosão do esmalte dentário;

sensibilidade nos dentes;

gosto ácido na boca.

Além disso, pessoas com diabetes — público para o qual esses medicamentos foram desenvolvidos originalmente — tendem a serem mais suscetíveis a alteração na saúde bucal.

Como reduzir o mau hálito durante o tratamento

De acordo com os especialistas, esses sintomas tendem a diminuir à medida que o organismo se adapta ao medicamento. Algumas medidas podem ajudar a controlar o problema, tais como:

escovar os dentes e usar fio dental diariamente;

manter boa hidratação, especialmente em casos de vômitos e diarreia;

adotar uma alimentação equilibrada, reduzindo alimentos gordurosos e priorizando proteínas magras, frutas e vegetais;

evitar refeições nas três horas que antecedem o horário de dormir.

Também é recomendável manter consultas periódicas com o dentista para acompanhar a saúde bucal e identificar precocemente possíveis alterações durante o uso de canetas emagrecedoras.