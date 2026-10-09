Ciência

Canetas emagrecedoras foram proibidas pela Anvisa? Saiba quais produtos estão na lista

Nesta semana, a agência determinou a apreensão de peptídeos comercializados pela internet sem autorização

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10h16.

Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 10h26.

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A agência reguladora Anvisa proibiu nesta terça-feira, 6, a comercialização e o uso de todos os lotes de insulina distribuídos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda., que atuava sem a autorização exigida. A resolução também veta peptídeos sem registro e determina o recolhimento de lotes dos medicamentos Imaavy 300 mg e Lizbi 2 mg/ml por falhas de qualidade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização e do uso de todos os lotes de insulina distribuídos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. A medida consta de uma resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 6, e também estabelece restrições para peptídeos sem registro sanitário e o recolhimento de lotes de medicamentos.

Segundo a agência reguladora, a Costa Mar comercializava insulina glargina 3 mL/100 UI sem possuir a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) exigida para essa atividade. A irregularidade representa descumprimento das normas sanitárias aplicáveis à distribuição de medicamentos no Brasil.

Uma fiscalização realizada pela vigilância sanitária de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no início de setembro, identificou que a companhia não operava no endereço informado em seu cadastro. Os fiscais também não localizaram licença sanitária vinculada à empresa naquele estabelecimento.

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Anvisa também proíbe comercialização de peptídeos sem registro

A resolução da Anvisa também impede a fabricação, a venda e a distribuição de diferentes peptídeos comercializados pela internet sem autorização sanitária. Entre os produtos atingidos está uma versão de tirzepatida, substância utilizada em medicamentos destinados ao tratamento do diabetes e da obesidade.

As restrições incluem itens anunciados no endereço eletrônico peptideospro.com, que, segundo a agência, não possuem registro para comercialização no país.

Os peptídeos são moléculas formadas por cadeias de aminoácidos e desempenham funções no organismo humano. Essas substâncias podem participar da produção e da atuação de hormônios, da cicatrização de tecidos e de mecanismos relacionados à resposta imunológica.

Um exemplo é o GLP-1, sigla em inglês para peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, hormônio produzido naturalmente pelo organismo que participa do controle da glicose no sangue e da regulação da saciedade.

Medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida atuam sobre mecanismos hormonais associados ao GLP-1. A tirzepatida também age sobre o receptor do GIP, outro hormônio envolvido no controle metabólico. Essas substâncias são utilizadas em tratamentos contra diabetes e obesidade e ficaram conhecidas como componentes das chamadas canetas emagrecedoras.

De acordo com a Anvisa, os produtos sem registro identificados no site estão sujeitos à proibição de fabricação, comercialização, distribuição, divulgação, transporte e utilização. A determinação abrange pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação.

A agência também incluiu na resolução peptídeos comercializados pelo endereço peptideosdobrasil.com.br. Os itens não possuem notificação ou cadastro na Anvisa e são atribuídos a um fabricante não identificado.

Confira a lista de peptídeos proibidos pela Anvisa

Os seguintes produtos estão sujeitos à proibição e à apreensão, conforme a resolução:

  • BPC157 & TB500 40 mg – Alluvi Healthcare;
  • NAD+ 1000 mg – Synedica Labs;
  • Tirzegen 60 mg Tirzepatida – Oxygen Pharm;
  • Retagen 40 mg Retatrutide – Oxygen Pharm;
  • Glow GHK-CU 70 mg – Alluvi Healthcare;
  • Retatrutide 40 mg – Alluvi Healthcare.

Anvisa suspende lote de medicamento após identificação de possível contaminação por vidro

Outra determinação da agência envolve o lote JNYJ1201 do medicamento Imaavy 300 mg, cuja venda, distribuição e utilização foram suspensas após a fabricante Johnson & Johnson comunicar um recolhimento voluntário.

A medida foi adotada devido à possibilidade de presença de partículas de vidro dentro dos frascos pertencentes ao lote.

Em comunicado, a Johnson & Johnson informou que identificou uma unidade do medicamento em desacordo com seus procedimentos de boas práticas de fabricação. A companhia decidiu recolher preventivamente um conjunto limitado de frascos que poderia apresentar o mesmo problema.

A fabricante afirmou que a possibilidade de outras unidades terem sido afetadas é remota e que o episódio não compromete o abastecimento nem a disponibilidade do medicamento para os pacientes.

Medicamento Lizbi também terá lote recolhido

A resolução também estabelece o recolhimento do lote 0000207107 do medicamento Lizbi 2 mg/ml, produzido pela Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.

Segundo a Anvisa, foi constatada uma falha de qualidade relacionada à perda de esterilidade da solução. O problema ocorreu devido ao comprometimento da integridade da embalagem primária, responsável pelo contato direto com o medicamento.

A determinação de recolhimento se aplica ao lote identificado na resolução.

'Perguntas frequentes'

Por que a Anvisa proibiu a insulina distribuída pela Costa Mar? ＋

Segundo a Anvisa, a Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. comercializava insulina glargina 3 mL/100 UI sem possuir a Autorização de Funcionamento de Empresa exigida. Uma fiscalização em Petrópolis também constatou que a empresa não operava no endereço cadastrado e não tinha licença sanitária vinculada ao local.

Quais peptídeos foram proibidos pela Anvisa? ＋

A resolução abrange BPC157 & TB500 40 mg, NAD+ 1000 mg, Tirzegen 60 mg Tirzepatida, Retagen 40 mg Retatrutide, Glow GHK-CU 70 mg e Retatrutide 40 mg. Segundo a Anvisa, os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro para comercialização no Brasil.

O que a proibição dos peptídeos determina? ＋

De acordo com a Anvisa, os peptídeos sem registro estão proibidos de ser fabricados, comercializados, distribuídos, divulgados, transportados e utilizados. A determinação alcança pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação.

Por que o lote JNYJ1201 do Imaavy 300 mg foi suspenso? ＋

O lote JNYJ1201 do Imaavy 300 mg foi suspenso devido à possibilidade de partículas de vidro nos frascos. A fabricante Johnson & Johnson informou que encontrou uma unidade fora dos procedimentos de boas práticas e iniciou um recolhimento voluntário preventivo.

Qual lote do medicamento Lizbi será recolhido? ＋

O lote 0000207107 do Lizbi 2 mg/ml, produzido pela fabricante farmacêutica Halex Istar, será recolhido. Segundo a Anvisa, houve perda de esterilidade da solução devido ao comprometimento da embalagem primária.

O que são peptídeos e como eles atuam no organismo? ＋

Peptídeos são moléculas formadas por cadeias de aminoácidos que participam de funções como atuação hormonal, cicatrização e resposta imunológica. O GLP-1, por exemplo, é um hormônio produzido pelo organismo que auxilia no controle da glicose no sangue e na regulação da saciedade.

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