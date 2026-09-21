Ciência

Mounjaro, Ozempic ou Wegovy? Ranking revela as canetas emagrecedoras mais buscadas no Brasil

Levantamento considera a média mensal de pesquisas no Google Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026 e reúne dez medicamentos regularizados pela Anvisa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10h29.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 10h33.

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O Mounjaro concentra 69,7% das buscas no Google por canetas emagrecedoras analisadas em um levantamento da Drogaria Venancio, divulgado nesta segunda-feira, 21. O medicamento registrou média de 1.872.500 pesquisas mensais no Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026.

O estudo considerou uma lista fixa com as canetas comercializadas no Brasil e regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no período analisado. Os números representam apenas pesquisas realizadas no Google Brasil e não indicam intenção de compra, uso dos medicamentos ou preferência por determinado tratamento.

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Na segunda posição aparece Ozempic, com média de 337.333 buscas mensais, seguido pelo Wegovy, com 257.917. A relação analisada também inclui Olire, Saxenda, Ozivy, Victoza, Extensior, Xultophy e Lirux, que registraram volumes menores de pesquisas.

Os três primeiros colocados incluem medicamentos formulados com tirzepatida e semaglutida, princípios ativos utilizados em tratamentos com indicações que variam entre diabetes tipo 2 e controle crônico do peso.

O que são e para que servem as canetas emagrecedoras?

O termo canetas emagrecedoras é usado para se referir a medicamentos injetáveis que podem ter princípios ativos, doses e indicações terapêuticas diferentes. Entre as substâncias presentes nos produtos analisados estão tirzepatida, semaglutida e liraglutida, que atuam em mecanismos relacionados à glicose, ao apetite e à saciedade.

O Mounjaro contém tirzepatida. Segundo a Anvisa, a substância atua sobre os receptores de GIP, Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide, ou Peptídeo Insulinotrópico Dependente de Glicose, e GLP-1, Glucagon-like Peptide-1, ou Peptídeo Semelhante ao Glucagon tipo 1.

O medicamento tem indicação para o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2 e também recebeu indicação para controle crônico do peso em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a determinadas condições.

Ozempic e Wegovy, por sua vez, contêm semaglutida, mas possuem indicações distintas. O Ozempic é registrado pela Anvisa para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O Wegovy tem indicação para controle de peso em pessoas com sobrepeso ou obesidade que atendam aos critérios definidos em bula.

A liraglutida também está presente em diferentes medicamentos do levantamento. A lista divulgada pela Anvisa inclui Saxenda, indicado para obesidade e sobrepeso, e Victoza, registrado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2.

Embora parte desses medicamentos atue sobre mecanismos relacionados à saciedade e à ingestão de alimentos, suas indicações não são equivalentes. Princípio ativo, dose, indicação aprovada e condições clínicas do paciente diferenciam os tratamentos.

Quais são os cuidados com medicamentos para perda de peso?

A Anvisa determina que os agonistas do receptor GLP-1, classe que inclui parte dos medicamentos usados para diabetes e controle de peso, sejam utilizados conforme as indicações aprovadas, mediante prescrição e acompanhamento de profissional habilitado.

Desde junho de 2025, medicamentos dessa classe estão sujeitos à retenção da receita em farmácias e drogarias. A medida alcança produtos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy e determina a apresentação de receita em duas vias, com validade de até 90 dias.

Em fevereiro de 2026, a Anvisa publicou um alerta sobre casos de pancreatite aguda associados ao uso de medicamentos agonistas de GLP-1. A ocorrência consta nas bulas dos produtos registrados no país. A agência orientou que esses medicamentos sejam utilizados de acordo com as indicações autorizadas e com acompanhamento profissional.

Antes do início do tratamento, a orientação é consultar um profissional habilitado para avaliar a indicação do medicamento, seguir a prescrição, verificar o registro ou a autorização sanitária do produto e consultar contraindicações e possíveis reações adversas.

Onde comprar canetas emagrecedoras?

A aquisição desses medicamentos deve ocorrer em estabelecimentos regularizados. A Anvisa já determinou a proibição de produtos injetáveis anunciados como canetas emagrecedoras que não possuíam registro, notificação ou cadastro na agência.

Os dados reunidos pela Drogaria Venancio medem o volume de interesse nas buscas do Google Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026. O levantamento não mede eficácia dos medicamentos, preferência terapêutica, número de usuários, vendas ou intenção de compra.

Os produtos agrupados sob o termo "canetas emagrecedoras" possuem princípios ativos e indicações diferentes. A indicação de cada medicamento depende dos critérios previstos em bula e da avaliação individual feita por profissional habilitado.

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