Mounjaro, Ozempic ou Wegovy? Ranking revela as canetas emagrecedoras mais buscadas no Brasil

Repórter
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10h29.
Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 10h33.
O Mounjaro concentra 69,7% das buscas no Google por canetas emagrecedoras analisadas em um levantamento da Drogaria Venancio, divulgado nesta segunda-feira, 21. O medicamento registrou média de 1.872.500 pesquisas mensais no Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026.
O estudo considerou uma lista fixa com as canetas comercializadas no Brasil e regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no período analisado. Os números representam apenas pesquisas realizadas no Google Brasil e não indicam intenção de compra, uso dos medicamentos ou preferência por determinado tratamento.Dona do Ozempic vai lançar ao menos 5 medicamentos novos até 2030
Na segunda posição aparece Ozempic, com média de 337.333 buscas mensais, seguido pelo Wegovy, com 257.917. A relação analisada também inclui Olire, Saxenda, Ozivy, Victoza, Extensior, Xultophy e Lirux, que registraram volumes menores de pesquisas.
Os três primeiros colocados incluem medicamentos formulados com tirzepatida e semaglutida, princípios ativos utilizados em tratamentos com indicações que variam entre diabetes tipo 2 e controle crônico do peso.
O termo canetas emagrecedoras é usado para se referir a medicamentos injetáveis que podem ter princípios ativos, doses e indicações terapêuticas diferentes. Entre as substâncias presentes nos produtos analisados estão tirzepatida, semaglutida e liraglutida, que atuam em mecanismos relacionados à glicose, ao apetite e à saciedade.
O Mounjaro contém tirzepatida. Segundo a Anvisa, a substância atua sobre os receptores de GIP, Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide, ou Peptídeo Insulinotrópico Dependente de Glicose, e GLP-1, Glucagon-like Peptide-1, ou Peptídeo Semelhante ao Glucagon tipo 1.
O medicamento tem indicação para o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2 e também recebeu indicação para controle crônico do peso em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a determinadas condições.
Ozempic e Wegovy, por sua vez, contêm semaglutida, mas possuem indicações distintas. O Ozempic é registrado pela Anvisa para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O Wegovy tem indicação para controle de peso em pessoas com sobrepeso ou obesidade que atendam aos critérios definidos em bula.
A liraglutida também está presente em diferentes medicamentos do levantamento. A lista divulgada pela Anvisa inclui Saxenda, indicado para obesidade e sobrepeso, e Victoza, registrado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2.
Embora parte desses medicamentos atue sobre mecanismos relacionados à saciedade e à ingestão de alimentos, suas indicações não são equivalentes. Princípio ativo, dose, indicação aprovada e condições clínicas do paciente diferenciam os tratamentos.
A Anvisa determina que os agonistas do receptor GLP-1, classe que inclui parte dos medicamentos usados para diabetes e controle de peso, sejam utilizados conforme as indicações aprovadas, mediante prescrição e acompanhamento de profissional habilitado.
Desde junho de 2025, medicamentos dessa classe estão sujeitos à retenção da receita em farmácias e drogarias. A medida alcança produtos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy e determina a apresentação de receita em duas vias, com validade de até 90 dias.
Em fevereiro de 2026, a Anvisa publicou um alerta sobre casos de pancreatite aguda associados ao uso de medicamentos agonistas de GLP-1. A ocorrência consta nas bulas dos produtos registrados no país. A agência orientou que esses medicamentos sejam utilizados de acordo com as indicações autorizadas e com acompanhamento profissional.
Antes do início do tratamento, a orientação é consultar um profissional habilitado para avaliar a indicação do medicamento, seguir a prescrição, verificar o registro ou a autorização sanitária do produto e consultar contraindicações e possíveis reações adversas.
A aquisição desses medicamentos deve ocorrer em estabelecimentos regularizados. A Anvisa já determinou a proibição de produtos injetáveis anunciados como canetas emagrecedoras que não possuíam registro, notificação ou cadastro na agência.
Os dados reunidos pela Drogaria Venancio medem o volume de interesse nas buscas do Google Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026. O levantamento não mede eficácia dos medicamentos, preferência terapêutica, número de usuários, vendas ou intenção de compra.
Os produtos agrupados sob o termo "canetas emagrecedoras" possuem princípios ativos e indicações diferentes. A indicação de cada medicamento depende dos critérios previstos em bula e da avaliação individual feita por profissional habilitado.