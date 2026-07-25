Ciência

‘Bafômetro’ da perda de peso revela quando o corpo começa a queimar gordura

Tecnologia desenvolvida na Suíça detecta acetona na respiração e pode auxiliar dietas, exercícios e tratamentos metabólicos

Perda de peso: aparelho que funciona como bafômetro identifica em segundos o início da queima de gordura pela respiração (Freepik)

Perda de peso: aparelho que funciona como bafômetro identifica em segundos o início da queima de gordura pela respiração (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de julho de 2026 às 11h26.

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Um dispositivo portátil desenvolvido por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) promete identificar, em poucos segundos, quando o organismo deixa de usar carboidratos e passa a queimar gordura como principal fonte de energia. O equipamento analisa a quantidade de acetona presente no ar expirado, um composto produzido naturalmente durante o metabolismo das gorduras.

Segundo os pesquisadores, a tecnologia pode ajudar pessoas que fazem dieta, praticam exercícios físicos ou utilizam medicamentos para emagrecimento a acompanhar, em tempo real, as mudanças no metabolismo. Os resultados do estudo foram publicados na revista Device na última quarta-feira, 22.

Como o aparelho detecta a queima de gordura?

Quando há pouca disponibilidade de carboidratos, seja após exercícios prolongados ou durante dietas com baixo consumo desse nutriente, o organismo passa a utilizar gordura como fonte de energia. Nesse processo, o fígado produz corpos cetônicos, e um deles libera acetona, que é eliminada pela respiração.

Segundo os pesquisadores, medir a concentração dessa molécula no hálito permite identificar, em tempo real, quando o organismo entra em cetose, estado metabólico em que a gordura se torna o principal combustível.

Ao contrário de relógios inteligentes e aplicativos que estimam a chamada "zona de queima de gordura" com base na frequência cardíaca, o novo dispositivo mede diretamente um marcador metabólico.

Para a marcação, o equipamento utiliza um sensor quimiorresistivo, cuja resistência elétrica muda quando entra em contato com determinadas moléculas.

Um dos maiores desafios era evitar a interferência da umidade da respiração, já que o vapor d'água também altera o funcionamento do sensor. Para resolver esse problema, os pesquisadores adicionaram um tubo contendo o polímero poroso Tenax TA, capaz de reter a acetona cerca de 90 vezes mais fortemente que a água.

Dessa forma, o vapor atravessa rapidamente o sistema, enquanto a acetona permanece retida por mais tempo e chega praticamente isolada ao sensor, aumentando a precisão da medição.

Foto: Alivion AG

Foto: Alivion AG (Alivion AG/Divulgação)

Testes mostraram boa precisão

O dispositivo foi testado em 12 adultos, submetidos a diferentes tipos de exercícios e estratégias alimentares. Ao todo, foram analisadas 312 amostras de respiração.

Nas concentrações típicas de um metabolismo baseado principalmente em carboidratos, as medições apresentaram diferença de apenas 7,5% em relação aos equipamentos laboratoriais utilizados como referência.

Na avaliação dos pesquisadores, essa precisão foi suficiente para detectar mudanças na concentração de acetona à medida que o organismo passava a utilizar gordura como principal fonte de energia.

Tecnologia poderá acompanhar dietas e tratamentos

Os pesquisadores afirmam que o aparelho poderá ser usado para monitorar programas de perda de peso, acompanhar tratamentos para distúrbios metabólicos e avaliar pacientes que utilizam medicamentos da classe GLP-1, como os empregados no tratamento da obesidade.

A equipe também pretende investigar se a tecnologia pode auxiliar pessoas que seguem dietas cetogênicas para controlar formas de epilepsia resistentes a medicamentos.

Apesar dos resultados promissores, os autores destacam que o estudo envolveu um número reduzido de participantes. Por isso, serão necessários testes com populações maiores e mais diversas antes que o dispositivo possa ser utilizado em larga escala.

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