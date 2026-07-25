‘Bafômetro’ da perda de peso revela quando o corpo começa a queimar gordura

Perda de peso: aparelho que funciona como bafômetro identifica em segundos o início da queima de gordura pela respiração (Freepik)
Redatora
Publicado em 25 de julho de 2026 às 11h26.
Um dispositivo portátil desenvolvido por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) promete identificar, em poucos segundos, quando o organismo deixa de usar carboidratos e passa a queimar gordura como principal fonte de energia. O equipamento analisa a quantidade de acetona presente no ar expirado, um composto produzido naturalmente durante o metabolismo das gorduras.
Segundo os pesquisadores, a tecnologia pode ajudar pessoas que fazem dieta, praticam exercícios físicos ou utilizam medicamentos para emagrecimento a acompanhar, em tempo real, as mudanças no metabolismo. Os resultados do estudo foram publicados na revista Device na última quarta-feira, 22.
Quando há pouca disponibilidade de carboidratos, seja após exercícios prolongados ou durante dietas com baixo consumo desse nutriente, o organismo passa a utilizar gordura como fonte de energia. Nesse processo, o fígado produz corpos cetônicos, e um deles libera acetona, que é eliminada pela respiração.
Segundo os pesquisadores, medir a concentração dessa molécula no hálito permite identificar, em tempo real, quando o organismo entra em cetose, estado metabólico em que a gordura se torna o principal combustível.
Ao contrário de relógios inteligentes e aplicativos que estimam a chamada "zona de queima de gordura" com base na frequência cardíaca, o novo dispositivo mede diretamente um marcador metabólico.
Para a marcação, o equipamento utiliza um sensor quimiorresistivo, cuja resistência elétrica muda quando entra em contato com determinadas moléculas.
Um dos maiores desafios era evitar a interferência da umidade da respiração, já que o vapor d'água também altera o funcionamento do sensor. Para resolver esse problema, os pesquisadores adicionaram um tubo contendo o polímero poroso Tenax TA, capaz de reter a acetona cerca de 90 vezes mais fortemente que a água.
Dessa forma, o vapor atravessa rapidamente o sistema, enquanto a acetona permanece retida por mais tempo e chega praticamente isolada ao sensor, aumentando a precisão da medição.
O dispositivo foi testado em 12 adultos, submetidos a diferentes tipos de exercícios e estratégias alimentares. Ao todo, foram analisadas 312 amostras de respiração.
Nas concentrações típicas de um metabolismo baseado principalmente em carboidratos, as medições apresentaram diferença de apenas 7,5% em relação aos equipamentos laboratoriais utilizados como referência.
Na avaliação dos pesquisadores, essa precisão foi suficiente para detectar mudanças na concentração de acetona à medida que o organismo passava a utilizar gordura como principal fonte de energia.
Os pesquisadores afirmam que o aparelho poderá ser usado para monitorar programas de perda de peso, acompanhar tratamentos para distúrbios metabólicos e avaliar pacientes que utilizam medicamentos da classe GLP-1, como os empregados no tratamento da obesidade.
A equipe também pretende investigar se a tecnologia pode auxiliar pessoas que seguem dietas cetogênicas para controlar formas de epilepsia resistentes a medicamentos.
Apesar dos resultados promissores, os autores destacam que o estudo envolveu um número reduzido de participantes. Por isso, serão necessários testes com populações maiores e mais diversas antes que o dispositivo possa ser utilizado em larga escala.