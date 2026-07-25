Final da VNL feminina 2026: horário e onde assistir a Brasil x Turquia

A final da VNL feminina 2026 será disputada entre Brasil e Turquia neste domingo, 26, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China.

A seleção brasileira chega à quinta final da Liga das Nações de Vôlei Feminino em busca de uma conquista inédita. Nas quatro decisões anteriores, o Brasil terminou com a medalha de prata.

Criada em 2018, a Liga das Nações substituiu o Grand Prix de vôlei. A antiga competição foi vencida 12 vezes pela seleção brasileira.

Que horas é a final da VNL feminina 2026?

A final da VNL feminina 2026 entre Brasil e Turquia começa às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26.

Onde assistir a Brasil x Turquia ao vivo?

A decisão entre Brasil e Turquia terá transmissão ao vivo do sportv2, da ge tv e da VBTV.

Como Brasil e Turquia chegaram à final da VNL?

Brasil e Turquia encerraram a fase de grupos da VNL feminina 2026 com nove vitórias e três derrotas. A seleção brasileira ficou à frente por ter o maior número de pontos e sets vencidos.

Na semifinal, o Brasil venceu a Itália por 3 sets a 2. Após sair atrás, a equipe comandada por José Roberto Guimarães reagiu e garantiu a classificação no tie-break, fechado em 15 a 12. Ana Cristina liderou a pontuação brasileira, com 23 pontos.

A Turquia superou a China por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 21, 25 a 15 e 25 a 20. Melissa Vargas marcou 23 pontos e foi o principal destaque da vitória turca.

As turcas terminaram a primeira fase na quarta colocação. A principal referência ofensiva da equipe é Vargas, de 26 anos, segunda maior pontuadora desta edição.

A Turquia ocupa a terceira posição do ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). O Brasil aparece em segundo lugar, atrás apenas da Itália.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da VNL?

Itália e China disputam o terceiro lugar da VNL feminina 2026 neste domingo, 26, às 4h (horário de Brasília), em Macau, na China.