Novo 'rival' da cafeína promete energia mais estável — mas funciona?

Paraxantina: o estimulante que pode desafiar a cafeína (Freepik/Freepik)
Redatora
Publicado em 24 de março de 2026 às 14h25.
A paraxantina, substância produzida pelo corpo ao metabolizar a cafeína, começa a ganhar espaço em bebidas energéticas e até em produtos à base de café como uma possível alternativa ao estimulante mais consumido do mundo. A promessa é que o composto pode oferecer energia mais estável, com foco prolongado e menos efeitos colaterais, como tremores ou queda brusca de disposição.
De acordo com estudo publicado no The Conversation, apesar do interesse crescente da indústria, as evidências científicas sobre o uso direto da substância ainda são limitadas.
A paraxantina é o principal metabólito da cafeína — ou seja, uma das substâncias geradas quando o organismo processa o café.
Assim como a cafeína, o composto atua bloqueando a adenosina, um mensageiro químico do cérebro responsável por induzir o sono. Com essa ação, o corpo se mantém em estado de alerta por mais tempo.
Estudos iniciais indicam que a substância pode melhorar atenção, tempo de reação e memória de curto prazo, com efeitos que podem durar várias horas após o consumo.
A hipótese de substituir a cafeína pela paraxantina se baseia na ideia de que o composto seria responsável por boa parte dos efeitos estimulantes, mas com menos efeitos indesejáveis. Algumas pesquisas sugerem que a paraxantina pode até superar a cafeína em desempenho cognitivo em determinadas situações, como após exercícios físicos.
Apesar disso, os dados ainda são limitados. A maioria dos estudos envolve grupos pequenos e condições controladas, o que impede conclusões definitivas sobre seu uso no dia a dia.
Um dos maiores desafios para a adoção da paraxantina é a falta de estudos de longo prazo em humanos. Embora testes iniciais indiquem que a paraxantina é bem tolerada em curto prazo, a maior parte das pesquisas foi realizada com animais ou em estudos pequenos com humanos.
Órgãos reguladores, sobretudo na Europa, ainda avaliam a substância como um “novo alimento”. Até o momento, não há dados robustos sobre os efeitos do uso prolongado ou em altas doses.
Além disso, o estudo destacou ainda que produtos com paraxantina costumam ser divulgados como fontes de energia “mais limpa” ou “mais suave", mas esses termos ainda não têm definição científica.
Na prática, especialistas recomendam cautela. Como a paraxantina atua de forma semelhante à cafeína, deve ser consumida com os mesmos cuidados.
Até que haja mais evidências, a recomendação é tratar a paraxantina como um estimulante em fase de estudo.