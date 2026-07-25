Defesa Civil emite alerta de inundação no Rio Uruguai e aponta risco muito alto para São Borja

A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação para o Rio Uruguai e classificou como muito alto o risco de alagamentos em São Borja, no Rio Grande do Sul. O aviso permanece válido até as 21h deste sábado, 25 de julho, e recomenda que a população acompanhe as orientações das autoridades locais e esteja preparada para possíveis impactos provocados pela elevação do nível do rio.

Segundo o comunicado, moradores das áreas mais vulneráveis devem buscar informações junto à Defesa Civil do município e conhecer os Planos de Contingência locais, que indicam as regiões de risco e os procedimentos a serem adotados em situações de emergência.

A orientação é que a população evite permanecer em áreas sujeitas a alagamentos, acompanhe a evolução das condições do rio e siga as determinações das equipes de emergência caso haja necessidade de evacuação preventiva.

Em casos de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione os serviços competentes pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 193, do Corpo de Bombeiros.

Em razão da legislação eleitoral, a Defesa Civil informou ainda que a seção de comentários das publicações em seu perfil oficial permanecerá desativada até o fim do período estabelecido pela legislação.