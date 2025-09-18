Ciência

Breathwork: conheça a técnica de respiração aliada da concentração no esporte e trabalho

Vinte minutos por dia de exercícios respiratórios podem aliviar sintomas de estresse, ansiedade e depressão, trazendo benefícios tanto para a mente quanto para o corpo

Breathwork: combinação de exercícios respiratórios que buscam melhorar a saúde mental

Gabriela Ferreira
Gabriela Ferreira

Redatora

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16h24.

Em 2024, cerca de 472 mil pessoas foram afastadas de seus cargos por transtornos mentais, como ansiedade, estresse crônico ou depressão, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. A busca pelo cuidado com a saúde mental se tornou comum e, com isso, técnicas de relaxamento e concentração se popularizaram. O “breathwork”, combinação de exercícios respiratórios que buscam melhorar a saúde mental, é uma das alternativas para auxiliar a concentração no trabalho e nos esportes.

Mudanças nos ritmos da respiração, principalmente quando praticadas lentamente, contribuem para a diminuição da frequência cardíaca, gerando sensação de tranquilidade. Um estudo da revista científica Nature analisou 785 participantes que convivem com algum transtorno e concluiu que a prática do "breathwork" produziu um efeito significativo, colaborando para baixos níveis de cortisol — o hormônio do estresse.

Benefícios e técnicas do “breathwork”

A pesquisa sugere que 5 a 6 respirações lentas por minuto são suficientes para diminuir os efeitos do estresse, depressão e ansiedade. Entre os benefícios listados pelos pesquisadores estão:

  • Auxílio no relaxamento;
  • Diminuição da pressão arterial;
  • Fortalecimento dos músculos do pulmão;
  • Melhora do foco e da memória;
  • Melhora na qualidade do sono;
  • Redução de fadiga;
  • Redução de sintomas de estresse, ansiedade e depressão.

As técnicas são de baixa complexidade, facilitando a prática no dia a dia por qualquer interessado e em qualquer lugar, como o escritório ou parque. Um artigo publicado pelo National Center for Biotechnology Information indica que sessões de 20 ou mais minutos durante o dia são ideais para melhores resultados. Os exercícios podem ser divididos em períodos curtos, como cinco minutos, algumas vezes ao dia.

Uma das técnicas de respiração mais conhecidas é a 4-7-8, que significa inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por 7 e expirar lentamente por 8 segundos. Outra prática é a respiração alternada, na qual é preciso tampar uma das narinas, intercalando entre a direita e a esquerda a cada inspiração e expiração. Já a respiração "em caixa" consiste em contar até quatro em cada um dos passos do exercício — inspirar, segurar, expirar e segurar.

Como aplicar no trabalho e no esporte?

Momentos de estresse ou alta pressão são comuns em ambientes corporativos, e os exercícios respiratórios se tornam grandes aliados. A pesquisa feita pelo National Center for Biotechnology Information afirma que empregadores deveriam "implementar intervalos curtos regulares ou aulas para realizar o 'breathwork' ao longo do dia", considerando a terapia uma opção benéfica e de baixo custo. Realizar as técnicas antes do expediente ou durante o trabalho auxilia na retomada do foco durante as demandas.

Já em esportes como a corrida, a respiração controlada auxilia na resistência e desempenho, segundo estudo da National Library of Medicine. No yoga, musculação, pilates ou até mesmo em lutas como boxe ou muay thai, os exercícios respiratórios são ideais para colaborar com o aumento da intensidade do treino.

No entanto, o “breathwork” não é recomendado para todos. A prática sem guia e experiência em pessoas que convivem com doenças pulmonares crônicas obstrutivas (DPOC), como asma, bronquite ou quadros de pneumonia, pode agravar as condições de saúde. Nesses casos, o ideal é confirmar as possibilidades e riscos com um médico especialista.

