Breathwork: conheça a técnica de respiração aliada da concentração no esporte e trabalho

Em 2024, cerca de 472 mil pessoas foram afastadas de seus cargos por transtornos mentais, como ansiedade, estresse crônico ou depressão, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. A busca pelo cuidado com a saúde mental se tornou comum e, com isso, técnicas de relaxamento e concentração se popularizaram. O “breathwork”, combinação de exercícios respiratórios que buscam melhorar a saúde mental, é uma das alternativas para auxiliar a concentração no trabalho e nos esportes.

Mudanças nos ritmos da respiração, principalmente quando praticadas lentamente, contribuem para a diminuição da frequência cardíaca, gerando sensação de tranquilidade. Um estudo da revista científica Nature analisou 785 participantes que convivem com algum transtorno e concluiu que a prática do "breathwork" produziu um efeito significativo, colaborando para baixos níveis de cortisol — o hormônio do estresse.

Benefícios e técnicas do “breathwork”

A pesquisa sugere que 5 a 6 respirações lentas por minuto são suficientes para diminuir os efeitos do estresse, depressão e ansiedade. Entre os benefícios listados pelos pesquisadores estão:

Auxílio no relaxamento;

Diminuição da pressão arterial;

Fortalecimento dos músculos do pulmão;

Melhora do foco e da memória;

Melhora na qualidade do sono;

Redução de fadiga;

Redução de sintomas de estresse, ansiedade e depressão.

As técnicas são de baixa complexidade, facilitando a prática no dia a dia por qualquer interessado e em qualquer lugar, como o escritório ou parque. Um artigo publicado pelo National Center for Biotechnology Information indica que sessões de 20 ou mais minutos durante o dia são ideais para melhores resultados. Os exercícios podem ser divididos em períodos curtos, como cinco minutos, algumas vezes ao dia.

Uma das técnicas de respiração mais conhecidas é a 4-7-8, que significa inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por 7 e expirar lentamente por 8 segundos. Outra prática é a respiração alternada, na qual é preciso tampar uma das narinas, intercalando entre a direita e a esquerda a cada inspiração e expiração. Já a respiração "em caixa" consiste em contar até quatro em cada um dos passos do exercício — inspirar, segurar, expirar e segurar.

Como aplicar no trabalho e no esporte?

Momentos de estresse ou alta pressão são comuns em ambientes corporativos, e os exercícios respiratórios se tornam grandes aliados. A pesquisa feita pelo National Center for Biotechnology Information afirma que empregadores deveriam "implementar intervalos curtos regulares ou aulas para realizar o 'breathwork' ao longo do dia", considerando a terapia uma opção benéfica e de baixo custo. Realizar as técnicas antes do expediente ou durante o trabalho auxilia na retomada do foco durante as demandas.

Já em esportes como a corrida, a respiração controlada auxilia na resistência e desempenho, segundo estudo da National Library of Medicine. No yoga, musculação, pilates ou até mesmo em lutas como boxe ou muay thai, os exercícios respiratórios são ideais para colaborar com o aumento da intensidade do treino.

No entanto, o “breathwork” não é recomendado para todos. A prática sem guia e experiência em pessoas que convivem com doenças pulmonares crônicas obstrutivas (DPOC), como asma, bronquite ou quadros de pneumonia, pode agravar as condições de saúde. Nesses casos, o ideal é confirmar as possibilidades e riscos com um médico especialista.