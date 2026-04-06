Artemis II chega hoje ao ponto mais perto da Lua; veja horário e onde assistir

Artemis II: veja calendário do sobrevoo lunar de um dos dias mais importantes da missão (Divulgação/Nasa)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de abril de 2026 às 14h43.
A missão Artemis II iniciou nesta segunda-feira, 6, a fase final do sobrevoo ao redor da Lua. A tripulação viaja na cápsula Orion desde o lançamento na Flórida, realizado na semana passada.
À 1h42 desta madrugada, no horário de Brasília, os astronautas começaram a manobra que leva a nave ao lado oculto da Lua. A missão está no sexto dia.
A transmissão oficial da Nasa do sobrevoo lunar começou às 14h. Às 14h56, a equipe deve atingir 406,7 mil quilômetros da Terra, superando o recorde anterior. Por volta das 15h, os astronautas irão comentar, por áudios na transmissão, sobre a experiência e as descobertas da missão.
Às 19h47, a cápsula Orion irá perder o sinal de transmissão por cerca de 40 minutos ao passar atrás da Lua.
O ponto em que os astronautas chegarão mais próximos do satélite ocorrerá às 20h02. Três minutos depois, às 20h05, a nave atinge também sua maior distância da Terra.
Durante o sobrevoo, os astronautas observarão a superfície lunar a cerca de 6.400 quilômetros de altitude.
Às 21h35, a tripulação presencia um eclipse solar com duração aproximada de 53 minutos.
Ao longo de cerca de seis horas, a equipe registrará imagens detalhadas da Lua com câmeras profissionais. O material incluirá a silhueta lunar com luz solar e registros da Terra vista à distância.
A missão Artemis II partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, na última quarta-feira, 1. Essa é a primeira viagem tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e marca a estreia do módulo Orion com humanos a bordo.
Previsto para durar cerca de 10 dias, o voo leva quatro tripulantes a bordo da nave Orion, lançada pelo foguete Space Launch System.
A missão não prevê pouso lunar, mas funcionará como um teste fundamental para verificar o funcionamento da nave e de seus sistemas em ambiente de espaço profundo. Caso tudo corra bem, a Artemis II abrirá caminho para futuras missões que deverão levar astronautas novamente à superfície lunar nos próximos anos, de acordo com a NASA.
Os quatro tripulantes são três astronautas da NASA, Reid Wiseman, Victor J. Glover e Christina Koch, e um da Canadian Space Agency, Jeremy Hansen.
Além do caráter tecnológico, a missão também representa marcos na história da NASA: Koch será a primeira mulher a viajar até a Lua e Glover o primeiro homem negro a participar de um voo lunar.
A transmissão ao vivo de imagens da missão já ocorre em tempo real no site da NASA. O momento de maior aproximação da Lua, que ocorrerá nesta segunda-feira, também poderá ser assistido pelo YouTube oficial da agência.