Artemis II: astronautas da Nasa corrigem falha no banheiro da nave Orion

A tripulação da missão Artemis II, da Nasa, conseguiu resolver um problema no sistema de banheiro da espaçonave Orion durante a madrugada desta quinta-feira, 2. A falha havia sido identificada logo após o lançamento.

Segundo a agência, os astronautas trabalharam com orientação do centro de comando em Houston, nos Estados Unidos, para restaurar o funcionamento do equipamento.

Falha surge após ativação do sistema

De acordo com o administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, o problema ocorreu no controlador do vaso sanitário quando o sistema foi ligado.

Uma luz no painel da nave indicou a falha, e a equipe passou a monitorar a situação. Até então, não havia confirmação se o banheiro chegou a ficar indisponível.

A agência destacou que esse tipo de ajuste é esperado, já que a missão testa sistemas que ainda não haviam sido utilizados no espaço com tripulação.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que o sucesso da missão depende da conclusão completa do voo, incluindo o retorno seguro dos astronautas.

A expectativa é que a cápsula Orion faça a reentrada e pouse no oceano ao fim de cerca de 10 dias de viagem ao redor da Lua.

Outros sistemas sob teste

Antes da decolagem, equipes técnicas também identificaram um alerta em uma das baterias do sistema de escape da cápsula, responsável por afastar a tripulação em caso de emergência.

O problema foi analisado e descartado, permitindo a continuidade da missão. Outro ajuste anterior envolveu um mecanismo de segurança, solucionado com o uso de equipamentos do programa do ônibus espacial.

Missão Artemis II

A Artemis II segue com a missão de levar quatro astronautas em uma trajetória ao redor da Lua, sem pouso. O objetivo é testar sistemas da nave Orion em um voo tripulado.

O trajeto até o satélite deve durar cerca de quatro dias, com passagem a aproximadamente 7,4 mil quilômetros além da Lua no ponto mais distante.

A missão termina com amerissagem no Oceano Pacífico, próximo a San Diego, onde equipes de resgate devem receber a tripulação.

A equipe é formada por três astronautas americanos e um canadense: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão).

Esta será a primeira vez, em mais de 50 anos, que humanos viajarão até as proximidades da Lua, depois da missão Apollo.