Brasil leva 7 medalhas na Copa do Mundo de Canoagem

O Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo de Canoagem e Paracanoagem com sete medalhas conquistadas, sendo cinco delas ganhas nas provas paralímpicas. As competições aconteceram na etapa de Brandemburgo, na Alemanha.

Neste domingo, 17, as duas últimas medalhas, ambas de prata, foram ganhas por Fernando Rufino e Miqueias Rodrigues, segundo a Agência Brasil.

O primeiro pódio veio com Rufino, segundo colocado nos 200 metros da classe KL2 (caiaque para atletas que utilizam braços e troncos para remar).

O atleta já tinha conquistado a medalha de ouro no sábado, 16, na prova de 200 m da canoa (VL2).

Rufino é do Mato Grosso do Sul e tem 40 anos. O atleta perdeu parte da autonomia das pernas após ter sido atropelado por um ônibus.

Quem venceu a final foi o australiano Curtis McGrath. O bronze ficou com Azizbek Abdulkhabibov, do Uzbequistão.

O paranaense Flavio Reitz também participou da prova, terminando na sétima posição. Reitz precisou amputar a perna esquerda aos 15 anos de idade, devido a um tumor no fêmur.

A última medalha brasileira em Brandemburgo foi para Miqueias nos 200m da classe KL3 (caiaque para atletas com deficiência moderada nos membros inferiores).

O paranaense, que amputou a perna esquerda devido a um acidente de moto, chegou em segundo lugar, superando o neozelandês Finn Murphy.

A vitória foi do georgiano Serhii Yemelianov. O baiano Gabriel Porto ficou em quarto nesta prova.

Outra prova que teve presença brasileira neste domingo foi a dos 200 metros da classe VL2 feminina. Débora Benevides, também do Mato Grosso do Sul, terminou a prova na quarta posição. A atleta nasceu com uma má formação que causou atrofia em suas pernas.

Débora terminou com cerca de dois segundos a mais do que Anastasia Miasnikova, de Belarus, que levou o bronze. A britânica Emma Wiggs ficou em primeiro, seguida pela canadense Brianna Hennessy.

No sábado, a paracanoagem brasileira esteve no pódio com o paranaense Giovane Vieira de Paula, que foi bronze nos 200 metros da classe VL3 (canoístas com grau moderado de comprometimento no tronco e nas pernas).

No mesmo dia, o piauiense Luis Carlos Cardoso foi prata nos 200 metros do KL1 (caiaque para atletas com deficiências severas nas pernas e no quadril).

Já entre os olímpicos, Isaquias Queiroz foi ouro nos 500 metros da categoria C1 (canoa individual). Outro baiano, Gabriel Assunção, chegou em terceiro lugar na mesma prova, e compôs a dobradinha brasileira no pódio.

Com Agência Brasil