Ciência

Artemis II: Nasa lança foguete à Lua em missão histórica após mais de 50 anos do voo Apollo

Quatro astronautas seguem viagem dentro da cápsula Orion, lançada pelo foguete Space Launch System

Missão Artemis II: foguete da Nasa decolou em direção à Lua nesta quarta-feira (Gregg Newton/AFP)

Missão Artemis II: foguete da Nasa decolou em direção à Lua nesta quarta-feira (Gregg Newton/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de abril de 2026 às 19h40.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 21h08.

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A Nasa lançou nesta quarta-feira, 1º, o foguete da Missão Artemis II, na segunda etapa do programa que tem como propósito levar novamente humanos à Lua. A previsão de duração é de pelo menos dez dias.

A operação da agência espacial americana ocorreu após uma série de atrasos não previstos e marca o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos.

Essa é a primeira missão tripulada que vai tão distante da Terra desde a era Apollo. A nova missão difere da Artemis I, já que conta com tripulação a bordo.

Quatro astronautas seguem viagem dentro da cápsula Orion, lançada pelo foguete Space Launch System (SLS, em português, Sistema de Lançamento Espacial). Trata-se do veículo mais potente já desenvolvido pela agência espacial dos Estados Unidos.

“Temos um lindo nascer da Lua e estamos indo direto em direção a ela”, declarou Reid Wiseman, comandante da missão, durante o lançamento.

Em seguida, ocorre a separação do sistema de escape da cápsula. Na etapa posterior, o estágio principal do foguete é desacoplado, permitindo a continuidade da missão rumo à órbita terrestre.

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Em órbita

Os astronautas da missão Artemis II já cruzaram a linha de Kármán, considerada o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço, e entraram em órbita da Terra.

As fases iniciais da operação ocorreram conforme o planejamento estabelecido. Até o momento, não há registro de intercorrências, e a missão mantém trajetória nominal.

No interior da cápsula Orion, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen já levantaram os visores e iniciaram as verificações dos sistemas da nave após o lançamento.

Na sequência, está prevista a abertura dos painéis solares, responsáveis pelo fornecimento de energia durante o trajeto até a Lua.

Os controladores da Nasa confirmaram a abertura bem-sucedida dos quatro painéis solares, etapa considerada essencial para o fornecimento de energia ao longo da missão.

O administrador da agência, Jared Isaacman, classificou a operação como um teste relevante para a cápsula Orion.

“É o primeiro passo, uma missão de teste. Nunca houve humanos voando nesse sistema antes”, disse.

De acordo com Isaacman, a missão tem como objetivo verificar o funcionamento seguro dos sistemas e estabelecer as bases para futuras operações tripuladas rumo à Lua. Ele também destacou que o retorno da cápsula à Terra é o momento mais aguardado dentro do cronograma da missão.

Quando será lançado o próximo foguete?

O cronograma da missão prevê o sobrevoo da Lua na próxima segunda-feira, 6 de abril de 2026.

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