Quem construiu o foguete que a Nasa vai mandar para a Lua?

A missão Artemis II, que levará astronautas à órbita da Lua nesta noite, marca o primeiro voo tripulado do SLS (Space Launch System), foguete desenvolvido pela Nasa.

O voo está previsto para esta quarta-feira, 1º de abril, por volta das 19h20, condicionado ao clima e às etapas finais de preparação no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Quem construiu o SLS?

O projeto do SLS reúne mais de 1.100 empresas e todos os centros da agência espacial. Segundo o site da Nasa, a liderança industrial é da Boeing. Outros componentes envolvem a Northrop Grumman, nos propulsores laterais, e a L3Harris, nos motores RS-25.

A empresa afirma que o foguete é a base da exploração humana além da órbita terrestre.

Como é o foguete?

O SLS tem cerca de 98 metros de altura e é classificado como o mais poderoso já lançado pela Nasa.

O foguete gera aproximadamente 4 milhões de kg de empuxo, equivalente a 14 aviões Boeing 747. Sua estrutura inclui dois propulsores de combustível sólido e um estágio central com quatro motores RS-25.

Durante a subida, os propulsores fornecem a maior parte da força inicial. Após o consumo de combustível, o chamado estágio central do foguete se separa entra em operação o ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage). Esse estágio continua impulsionando a cápsula Orion para além da órbita terrestre, permitindo que a missão siga em direção à Lua.

O SLS foi projetado para transportar astronautas e grandes cargas em um único lançamento. A versão inicial, chamada Block 1, pode enviar mais de 27 toneladas à Lua. A Nasa prevê versões mais avançadas, como o Block 1B e o Block 2, com maior capacidade de carga e empuxo.

Missões Artemis

O SLS realizou seu primeiro voo em 16 de novembro de 2022, na missão Artemis I, sem tripulação. A missão testou a integração entre o foguete e a cápsula Orion, que fica acoplada no topo do foguete e transporta até quatro astronautas.

A Orion conta com sistemas de suporte de vida, controle e proteção para o espaço profundo. Um dos principais componentes é o Módulo de Serviço Europeu (ESM), desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, que fornece energia, propulsão, água e gases respiráveis.

A cápsula também tem um sistema de escape de lançamento para situações de emergência.

Como assistir ao lançamento da Artemis II?

A missão será transmitida ao vivo pela Nasa de forma gratuita para todo o mundo.

O lançamento acontece nesta quarta-feira, 1º de abril, às 19h24 do horário de Brasília e a transmissão será feita pelos canais oficiais da Nasa (Youtube, site e streaming Nasa+).