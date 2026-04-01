Ciência

Por que a Lua muda de fase? Veja como funciona o ciclo completo

Movimento entre Terra, Sol e Lua explica variação de iluminação ao longo de ciclo de cerca de 29,5 dias

Lua: fases mudam conforme posição entre Terra e Sol (Montagem/Exame/Getty Images)

Lua: fases mudam conforme posição entre Terra e Sol (Montagem/Exame/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de abril de 2026 às 17h40.

A Lua muda de fase ao longo do mês devido a posição relativa entre a Terra, o satélite natural, e o Sol. Esse movimento altera a forma como a luz solar ilumina a superfície lunar, criando as diferentes fases visíveis no céu.

O ciclo completo dura, em média, 29,5 dias e se repete continuamente, passando por etapas como Lua Nova, Crescente, Cheia e Minguante.

Ciclo lunar explica mudança de aparência

As fases da Lua não representam mudanças físicas no satélite, mas sim na quantidade de luz refletida que conseguimos ver da Terra.

Quando a Lua está alinhada com o Sol, a face iluminada fica voltada para o lado oposto ao da Terra, dando origem à Lua Nova. Já quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, o satélite aparece totalmente iluminado, caracterizando a Lua Cheia.

Entre esses dois extremos, surgem as fases intermediárias, como Crescente e Minguante.

Quatro fases principais e oito etapas visíveis

No calendário astronômico, quatro fases principais costumam ser destacadas:

  • Lua Nova,
  • Lua Crescente,
  • Lua Cheia,
  • Lua Minguante.

No entanto, a observação detalhada permite dividir o ciclo em oito fases:

  • Lua Nova,
  • Crescente inicial (arco fino),
  • Quarto Crescente,
  • Crescente Gibosa,
  • Lua Cheia,
  • Minguante Gibosa,
  • Quarto Minguante,
  • Minguante final.

Cada uma delas corresponde a uma posição específica entre Terra, Lua e Sol.

Nesta quarta-feira, 1º, ocorre a fase de Lua Cheia. A mudança oficial acontece às 23h13 (horário de Brasília), segundo o calendário do Instituto Nacional de Meteorologia.

Antes desse horário, a Lua ainda está na fase Gibosa Crescente, embora já pareça praticamente cheia a olho nu. Isso acontece porque, quando o nível de iluminação chega a 98% ou 99%, a diferença visual para 100% é praticamente imperceptível sem instrumentos.

Por isso, é comum que a Lua pareça cheia horas antes da mudança oficial registrada pelos cálculos astronômicos.

A Lua Cheia é a fase em que o satélite fica visível durante toda a noite, nascendo próximo ao pôr do sol e se pondo ao amanhecer. Nesse período, o brilho intenso também reduz a visibilidade de estrelas mais fracas.

Calendário lunar completo de abril

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as fases da Lua em abril são:

  • Lua Cheia: 1º de abril, às 23h13;
  • Lua Minguante: 10 de abril, às 01h55;
  • Lua Nova: 17 de abril, às 08h54;
  • Lua Crescente: 23 de abril, às 23h33.

Após a Lua Cheia, o ciclo segue com a fase Minguante, quando o disco iluminado começa a diminuir gradualmente até a Lua Nova.

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