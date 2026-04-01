Homem na Lua é verdade? Entenda as teorias da conspiração

Mais de 50 anos após a chegada do homem à Lua, teorias da conspiração ainda circulam e colocam em dúvida um dos eventos mais documentados da história. Apesar dos registros das missões Apollo, parte do público segue questionando se os astronautas realmente estiveram no satélite.

Registros apontam que, ao todo, 12 pessoas caminharam na Lua entre 1969 e 1972, em seis missões do programa Apollo, da Nasa.

Ainda assim, a descrença não é isolada. Segundo a BBC News Brasil, pesquisas mostram que uma parcela da população continua duvidando do feito.

Nos Estados Unidos, levantamentos indicam que 6% das pessoas não acreditam na chegada à Lua, enquanto outros estudos apontam índices próximos de 20%.

No Reino Unido, uma pesquisa da YouGov aponta que um em cada seis britânicos considera que o feito foi encenado — percentual ainda maior entre os mais jovens. Já na Rússia, os dados indicam níveis de descrença que chegam a 57%.

Como surgiram as teorias da conspiração

As teorias variam em complexidade e circulam principalmente na internet. Algumas negam completamente a possibilidade de viagem à Lua, enquanto outras defendem que o pouso teria sido encenado.

Um dos registros mais conhecidos desse tipo de narrativa está no livro "We Never Went to the Moon", de Bill Kaysing, que defendia que as missões teriam sido forjadas durante a Guerra Fria.

Na década de 1980, essas ideias ganharam novo impulso com grupos como a Sociedade da Terra Plana, que passaram a sustentar versões semelhantes.

O que dizem os fatos sobre a ida à Lua?

Especialistas apontam que há evidências consistentes sobre as missões Apollo. Segundo o engenheiro e físico Ivair Gontijo, autor do livro "A Caminho de Marte: A Incrível Jornada de Um Cientista Brasileiro Até a Nasa", rivais dos Estados Unidos na corrida espacial nunca contestaram oficialmente o sucesso das missões, o que reforça a credibilidade dos registros.

Outro ponto destacado é o número de pessoas envolvidas no programa Apollo: cerca de 400 mil profissionais participaram do projeto ao longo de uma década, o que tornaria difícil manter uma suposta fraude em segredo.

Avanços da corrida espacial sustentam o feito

A chegada à Lua foi resultado de uma sequência de avanços tecnológicos ao longo da corrida espacial. Antes das missões Apollo, soviéticos e americanos já haviam realizado feitos como o envio de satélites e astronautas ao espaço.

Esses progressos incluíram o desenvolvimento de técnicas como acoplamento de espaçonaves, permanência prolongada em órbita e cálculos de trajetória, que prepararam o caminho para as viagens lunares.

Missões posteriores também identificaram vestígios deixados pelos astronautas.

Ainda assim, especialistas apontam que a persistência dessas dúvidas está ligada à dificuldade de acesso a informações confiáveis e à rápida disseminação de conteúdos nas plataformas digitais.