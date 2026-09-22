Apple inaugura casa de shows para 600 pessoas em antiga usina histórica de Londres

Apple: fachada da histórica usina Battersea Power Station, em Londres é o novo endereço do Apple Music Hall (Apple/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h15.
Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 11h19.
A Apple inaugurou nesta terça-feira, 22, o Apple Music Hall, uma casa de shows para 600 pessoas na Battersea Power Station, em Londres. O espaço reúne palco flexível, som espacial, estúdios de gravação e estrutura para transmissões ao vivo. O prédio, antiga usina a carvão, estampou a capa do álbum Animals, do Pink Floyd.
A antiga usina a carvão que estampou a capa de Animals, disco do Pink Floyd de 1977, com um porco inflável flutuando entre as chaminés, ganhou uma nova função musical. A Apple inaugurou nesta terça-feira, 22, o Apple Music Hall, uma casa de shows dentro da Battersea Power Station, às margens do rio Tâmisa, em Londres, prédio que também abriga a sede da empresa no Reino Unido.
O espaço é pequeno para os padrões de um grande show, com capacidade para 600 pessoas, e a escolha é proposital. Segundo a Apple, a casa foi pensada para "reduzir a distância entre intimidade e qualidade de produção, dando aos artistas um nível inédito de controle criativo".
O palco, de cerca de 11,5 metros de largura, pode ser montado de frente para a plateia ou no centro do salão, com o público ao redor, e um sistema de som espacial com 48 caixas envolve toda a audiência.
O diferencial, porém, está nos bastidores. Atrás do palco, dois estúdios de gravação e mixagem permitem registrar cada apresentação em várias faixas e produzir versões em áudio espacial, o formato de som imersivo que a Apple promove no Apple Music.
A casa tem estrutura para mais de 16 câmeras, ligadas a uma sala de controle de transmissão que combina câmeras profissionais com imagens feitas por iPhones. Na prática, um artista pode fazer um show, gravá-lo, mixá-lo e gerar um vídeo pronto para transmissão sem sair do prédio. As apresentações também serão transmitidas ao vivo para o mundo todo.
A aposta em música ao vivo não é nova para a empresa. Durante anos, a Apple promoveu em Londres o iTunes Festival, que levava grandes artistas a casas de show pequenas e disponibilizava as apresentações em suas plataformas digitais.
"O profundo amor da Apple pela música vem desde o começo, do lançamento do iPod ao iTunes Music Festival e à estreia do Apple Music", afirmou Oliver Schusser, vice-presidente de Apple Music e Conteúdo Internacional da empresa, no comunicado de lançamento.
A inauguração também muda a rotina da Apple Music Radio. Todos os apresentadores e programas da rádio baseados em Londres passam a transmitir ao vivo a partir de estúdios em Battersea.
"Estamos sempre buscando novas oportunidades de conectar artistas e fãs, porque nós somos fãs", disse Zane Lowe, diretor criativo global do Apple Music e principal apresentador da Apple Music 1.
O projeto aproveita a história do endereço. Construída entre 1929 e 1955, a Battersea Power Station gerou energia a carvão para Londres até 1978 e passou décadas abandonada, alvo de projetos que não saíram do papel, incluindo um parque temático.
Reformado e reaberto como complexo comercial e residencial, o prédio já recebeu um show privado de Elton John em 2014 e, em março deste ano, uma apresentação do Mumford & Sons na celebração dos 50 anos da Apple.
A arquitetura da casa faz referência ao edifício histórico, com tijolos aparentes, arcos canelados e sacadas de bronze, além de uma grande parede de vidro com vista para a usina e para o rio. A programação e a venda de ingressos serão divulgadas no site e nas redes sociais do Apple Music Hall.
O Apple Music Hall é uma casa de shows inaugurada pela Apple dentro da Battersea Power Station, em Londres. O espaço tem capacidade para 600 pessoas e também conta com estúdios de gravação e uma sala de controle de transmissão.
O Apple Music Hall fica na Battersea Power Station, às margens do rio Tâmisa, em Londres. O prédio também abriga a sede da Apple no Reino Unido.
O Apple Music Hall tem capacidade para 600 pessoas. Segundo a Apple, o espaço foi projetado para aproximar a intimidade dos shows da qualidade de produção e ampliar o controle criativo dos artistas.
O espaço possui um palco de cerca de 11,5 metros de largura, que pode ficar diante da plateia ou no centro do salão. Um sistema de som espacial com 48 caixas envolve o público, e a estrutura comporta mais de 16 câmeras.
Sim, as apresentações do Apple Music Hall serão transmitidas ao vivo para todo o mundo. Os estúdios instalados atrás do palco permitem gravar, mixar e produzir versões em áudio espacial, enquanto a sala de controle combina câmeras profissionais e imagens feitas por iPhones.
A Battersea Power Station apareceu na capa de Animals, álbum lançado pelo Pink Floyd em 1977. A imagem mostrava um porco inflável flutuando entre as chaminés da antiga usina a carvão.