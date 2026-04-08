GoPro anuncia corte de 23% da equipe em nova tentativa de voltar ao lucro

A empresa de câmeras GoPro demitirá 23% da força de trabalho global em uma movimentação atingirá 145 funcionários. O custo para a reestruturação, planejada para facilitar o caminho da companhia à retomada de lucro, é estimado entre US$ 11,5 milhões e US$ 15 milhões.

Nicholas Woodman, CEO da empresa, disse a analistas durante uma conversa em março que a empresa estava passando por dificuldades de crescimento devido a "pressões macroeconômicas". Conforme o The Wall Street Journal, ele mencionou questões como aumento de tarifas e preço de compra de memória e outros suprimentos. Mesmo com uma redução de 26% nas despesas operacionais no quarto trimestre, a empresa ainda registrou prejuízo líquido de US$ 9,1 milhões no período em que vendeu 2 milhões de câmeras — uma redução de 20% em comparação com o quarto trimestre de 2024.

GoPro vê barreiras em rivais e inovação

O relatório que confirma a movimentação diz que as demissões começarão a ser feitas no segundo semestre de 2026 e encerrarão até o final deste ano. Essa é a terceira rodada de demissões realizada pela GoPro desde 2024, quando a companhia demitiu 696 funcionários em duas etapas de corte diferentes. Os afetados receberão adicionais como benefícios de saúde e indenização após as demissões.

Para minimizar as perdas financeiras, uma redução de 26% nos custos operacionais já havia sido realizada em comparação com 2024; estratégias de diversificação de produtos e implementação de inteligência artificial em aplicações de imagem já utilizadas pelo público também foram implementadas. Entretanto, nenhuma das medidas foram suficientemente positivas para retomar a atratividade financeira e estabelecer conquistas em lucro.

A companhia tentou mergulhar de cabeça em IA com lançamentos como o chip GoPro GP3, voltado para profissionais e usuários interessados em itens categorizados como premium. Em setembro de 2025, três novos produtos que prometiam "diversificar" a marca foram apresentados, incluindo uma câmera com tecnologia 360 e o gimbal Fluid Pro AI com funções de rastreamento.

Do ponto de vista externo, rivais como DJI e Insta360 também ocupam uma fatia significativa do mercado ao passo em que a GoPro perde popularidade. Entretanto, a notícia dos futuros cortes foi acompanhada de um singelo aumento de 1% nas ações da companhia poucas horas após a revelação, apontando otimismo de investidores para os próximos passos.