O negócio começa com uma cena pouco comum para quem está acostumado a uma academia. O cliente deita em uma maca e, durante 25 ou 50 minutos, um profissional realiza uma sequência de alongamentos.

Não há levantamento de pesos, quilômetros para correr ou séries de abdominais. O serviço vendido é justamente aquela parte do treino que muita gente costuma deixar para os últimos cinco minutos.

É assim que funciona a Estica, rede paranaense especializada em alongamento assistido.

Criada em Londrina, no interior do estado, a empresa quer transformar uma atividade normalmente oferecida como complemento nas academias em um negócio capaz de sustentar dezenas de franquias pelo Brasil.

Para quem deseja abrir uma unidade, o investimento anunciado pelos sócios começa em 220.000 reais.

A aposta começa a apresentar resultados. Em setembro, uma unidade da Estica em Curitiba registrou crescimento de 92% no faturamento, superando a marca de 60.000 reais no mês.

A rede tem quatro unidades em funcionamento, prevê inaugurar a quinta em Salvador, na Bahia, em dezembro, e quer chegar a mais de 50 estúdios até o final de 2027.

"Quando eu vi esse modelo lá fora, eu achei genial", diz JP Albuquerque, sócio-fundador da Fancore, grupo de franquias responsável pela expansão da Estica.

Se os planos derem certo, o negócio poderá alcançar um faturamento mensal de aproximadamente 5,5 milhões de reais, nas contas do empreendedor.

Isso representa uma receita anualizada de 66 milhões de reais quando a rede atingir a escala projetada, embora o valor ainda dependa da abertura e do desempenho das novas unidades.

A aposta tem uma origem curiosa. Antes de ganhar dinheiro com franquias, JP praticou golfe profissionalmente. E foi justamente a busca por melhorar seu desempenho no esporte que o levou a descobrir um mercado ainda pouco explorado no Brasil.

Como a Estica começou

Durante os anos em que praticava golfe profissionalmente, JP Albuquerque precisava dedicar parte de sua rotina ao condicionamento físico. Entre as atividades estavam o Pilates e, principalmente, o alongamento, importante para a mobilidade exigida pelo esporte.

O problema era encontrar um lugar dedicado exclusivamente a esse serviço. Na prática, recorria a profissionais de outras especialidades para realizar sessões de alongamento.

Foi quando conheceu um modelo que já existia no exterior, especialmente em países como Estados Unidos e Austrália: estúdios especializados em alongar pessoas.

O conceito chamou sua atenção pela simplicidade. Em vez de montar uma academia completa, o empreendedor poderia oferecer apenas um serviço específico, com atendimento individual e sessões relativamente curtas.

Faltava, porém, alguém que conhecesse a operação por dentro.

Foi então que JP chegou a Leonardo Barbosa, profissional de educação física que trabalhou por anos como personal trainer e teve experiência com o modelo de alongamento assistido na Austrália.

Antes de abrir a primeira loja em Londrina, a operação passou por um período de testes de aproximadamente seis meses. A equipe procurou adaptar o modelo internacional ao consumidor brasileiro, avaliando a experiência de atendimento e o funcionamento do negócio.

O primeiro estúdio foi inaugurado em 2025. Agora, os sócios tentam provar que o conceito pode funcionar também longe de sua cidade de origem.

Como funciona um estúdio de alongamento

Por trás da proposta aparentemente simples, existe uma operação pensada para ocupar pouco espaço e atender clientes ao longo do dia.

Uma unidade típica da Estica funciona em uma área de aproximadamente 80 metros quadrados, com seis macas. Dependendo do imóvel e do potencial de demanda, esse número pode aumentar. A unidade prevista para Salvador, por exemplo, foi planejada com oito macas.

As sessões duram 25 ou 50 minutos, conforme a modalidade escolhida. Em cada uma delas, um profissional treinado conduz os movimentos de alongamento do cliente.

O serviço busca atender principalmente pessoas interessadas em melhorar a flexibilidade, a mobilidade e o bem-estar físico. Também pode ser utilizado como complemento a outras atividades, como musculação, corrida e Pilates.

"A nossa proposta é melhorar a flexibilidade", diz Leonardo.

A ideia dos empresários é oferecer uma experiência mais especializada do que aquela normalmente encontrada no fim de uma sessão de academia. O cliente não precisa ter uma rotina intensa de exercícios para procurar o serviço.

O modelo também foi desenhado para ser replicado por investidores que não necessariamente possuem formação na área de educação física. Nesse caso, o franqueado fica responsável pela administração do estúdio, enquanto os atendimentos são realizados por profissionais treinados.

A unidade de Curitiba que já fatura mais de R$ 60 mil por mês

O desempenho de Curitiba ajuda a explicar o otimismo dos empresários.

Segundo dados repassados pela Estica, a operação registrou em setembro um avanço de 92% no faturamento e ultrapassou 60.000 reais em receita mensal.

Na entrevista concedida à EXAME, JP disse que a unidade havia completado cinco meses de funcionamento e já operava com aproximadamente 55% da capacidade projetada. A expectativa era chegar a 70% nos meses seguintes.

Para os sócios, o resultado indica espaço para ampliar a presença da marca na capital paranaense. JP estima que Curitiba tenha potencial para receber entre oito e dez estúdios. Essa expansão, porém, dependerá da capacidade de manter a demanda e atrair novos franqueados.

Em outras cidades, o interesse inicial também chamou a atenção da empresa. Segundo Leonardo, uma campanha realizada durante a chegada da Estica a Goiânia gerou mais de 2.500 mensagens de interessados.

"A gente não dá conta de responder as mensagens", afirma JP, ao comentar o volume de contatos recebido pela rede nas inaugurações.

O desafio, na avaliação dele, está em convencer também o investidor. Afinal, abrir um negócio especializado em alongamento ainda é uma proposta pouco convencional quando comparada a academias, clínicas de estética ou franquias tradicionais de alimentação.

A Estica mira inicialmente municípios com mais de 200.000 a 300.000 habitantes, embora os sócios acreditem que o formato poderá chegar também a cidades menores.

O grupo de bares sertanejos por trás da Estica

A história fica ainda mais curiosa quando se observa quem está por trás da expansão da Estica.

JP Albuquerque é um dos fundadores da Fancore, grupo de franquias criado em Londrina e conhecido por negócios de entretenimento, como o Folks Pub e o Agrobar.

A trajetória começou em 2014, quando JP e seu sócio Pedro Elero abriram um pub sertanejo na cidade paranaense. A ideia nasceu de uma dificuldade pessoal do empresário: encontrar lugares que oferecessem o tipo de música e experiência de que gostava.

Pedro Elero e JP Albuquerque, fundadores da Fancore (divulgação/Divulgação)

O negócio deu certo e passou a ser replicado em outras cidades, inicialmente com unidades próprias e, posteriormente, por franquias.

Com o tempo, a dupla ampliou sua atuação no mercado sertanejo. Foi nesse movimento que surgiu o Agrobar, formato inspirado no universo do agronegócio, que se tornou uma das principais marcas de expansão do grupo.

Em 2024, a Fancore ganhou uma sócia conhecida do público brasileiro. A Agroplay, empresa da qual a cantora Ana Castela é sócia, adquiriu uma participação no grupo, em uma parceria voltada à expansão dos negócios ligados ao entretenimento sertanejo, conforme noticiado pela EXAME na época.

A associação aproximou os bares do universo dos artistas e abriu caminho para campanhas e ações de divulgação das marcas.

Mas os planos da Fancore não se limitavam à música.

O grupo passou a desenvolver uma estratégia de criação e expansão de negócios em diferentes setores, utilizando a experiência acumulada com franquias.

Em 2025, a Fancore ultrapassou 100 milhões de reais em faturamento, considerando suas diferentes operações. A meta anunciada para 2026 era dobrar esse montante, como mostrou uma reportagem da EXAME publicada em abril.

Agora, em vez de apostar apenas em novas casas noturnas, JP quer encontrar oportunidades em atividades com outros perfis de consumo.

A Estica representa uma dessas apostas. Outra é a Six Labs, marca de soluções de inteligência artificial voltadas ao atendimento e à operação de empresas.

A ideia é fazer da Fancore uma espécie de casa de marcas, capaz de desenvolver diferentes modelos de negócios e transformá-los em redes de franquias.

O plano para chegar a 50 unidades até 2027

A meta da Estica é terminar 2027 com mais de 50 unidades abertas pelo país. Para isso, a rede terá de acelerar consideravelmente o ritmo de inaugurações.

Nas contas do empresário, uma rede com 50 unidades poderia alcançar aproximadamente 5,5 milhões de reais em faturamento mensal. A projeção equivale a cerca de 110.000 reais por estúdio, em média, e pressupõe um desempenho superior aos 60.000 reais registrados pela operação de Curitiba em setembro.

A expansão também acontecerá em um ambiente econômico que os empresários consideram desafiador, marcado por juros elevados e maior cautela de investidores.

Para enfrentar esse cenário, a Fancore está apostando na automação de processos e no uso de inteligência artificial.

Uma das aplicações envolve o atendimento comercial. Com milhares de mensagens chegando durante campanhas de inauguração, a empresa pretende utilizar soluções da Six Labs para responder clientes e organizar os contatos, reduzindo a necessidade de ampliar as equipes na mesma proporção.

Outras iniciativas incluem automatizar atividades administrativas, campanhas de marketing e rotinas de gestão das franquias. "Nosso grande foco é realmente eficiência para os próximos anos", diz JP.

Nos estúdios, a estratégia também poderá envolver ajustes de horário de funcionamento conforme a demanda de cada cidade, para evitar custos desnecessários em períodos de baixa procura.

O plano é manter a experiência de atendimento individualizado, mas tornar mais eficientes as atividades realizadas nos bastidores.

Depois de mais de uma década criando negócios para pessoas que querem beber, ouvir música e se divertir, JP agora tenta conquistar um público interessado em cuidar da mobilidade do próprio corpo.