Lançamento do iPhone dobrável pode ser adiado por dificuldades no desenvolvimento

A Apple enfrenta dificuldades na fase de testes do primeiro iPhone dobrável, produto que pode se chamar iPhone Ultra. Uma reportagem do Nikkei Asia apontou que a empresa lida com desafios técnicos mais complexos do que era inicialmente esperado. Assim, o lançamento supostamente planejado para setembro de 2026 entra em dúvida, mas fontes disseram que a empresa ainda mantém a estratégia de uma estreia tardia em 2026.

Conforme o texto, o início das remessas do aparelho poderia ser atrasado em alguns meses e fornecedores selecionados já teriam sido alertados sobre a possível alteração do calendário de fabricação e lançamento. "É verdade que surgiram mais problemas do que o esperado durante a fase inicial de testes de produção, e será necessário mais tempo para resolvê-los e fazer os ajustes necessários. A situação atual pode colocar em risco o cronograma de produção em massa", disse uma das fontes, que optou por anonimato, à reportagem.

Outra fonte informou que as supostas travas na etapa de teste atual não estão relacionadas à escassez de componentes ou materiais, problema que afeta a indústria de tecnologia de forma mais ampla, mas sim a dificuldades específicas no processo de desenvolvimento. O período entre abril e maio é considerado "crítico" para a companhia decidir os próximos passos do iPhone que passou a ser prioridade interna.

Linha Ultra é apontada como estratégia premium da Apple

Após lançar produtos de entrada como o colorido MacBook Neo, a empresa estuda reformular sua série de dispositivos mais caros a partir do nome Ultra. Um dos produtos que iniciaria tal onda é o iPhone dobrável, informou o analista da Bloomberg Mark Gurman. Gurman estimou que o preço seria em torno de US$ 2 mil, sendo o mais caro en tre os dispositivos móveis da marca.

Pensado para chegar com uma nova linha de produtos também categorizados como Ultra, o celular representa menos de 10% do volume de produção total — entre 7 e 8 milhões de unidades — planejado para a série em questão. Entretanto, a fabricante está esperançosa que o fator novidade e os recursos exclusivos do modelo o deixarão atrativo para consumidores, sendo um chamariz da linha premium.

Embora o setor de celulares dobráveis já tenha produtos de destaque de marcas como Samsung e Huawei, analistas da consultoria International Data Corporation (IDC) acreditam que a chegada da Apple, se bem-sucedida, pode mudar o mercado que deve ter um crescimento de 30% ao longo deste ano. Em tempo, a Motorola, que domina 50% do setor nos Estados Unidos e 55% na América Latina, se prepara para a estreia do Razr Fold, também da categoria premium e potencial rival do futuro iPhone.