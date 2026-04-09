O relógio que fez história retornou à Lua em 2026

Artemis II: o relógio escolhido para voltar à Lua (Reprodução/Nasa)
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Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h01.
A Artemis II completa sua primeira semana após o lançamento em 1º de abril e marca o retorno de uma missão tripulada ao entorno da Lua desde a Apollo 17, em 1972. A viagem, com duração prevista de 10 dias, não inclui pouso, mas leva quatro astronautas ao redor do satélite natural para validar sistemas e registrar dados.
A tripulação — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — deixou a órbita da Terra após dois dias de voo e seguiu em direção à Lua em uma trajetória de cerca de três dias. A aproximação começou no dia 6 de abril.
Após mais de 50 anos sem missões tripuladas ao redor da Lua, a NASA volta à órbita do satélite equipada com novas tecnologias e sistemas de ponta, mas a escolha de alguns equipamentos manteve o voto de confiança dado a meio século atrás: o relógio usado pelos astronautas.
Desta vez, o relógio utilizado não é o Speedmaster Professional, apelidado de Moonwatch, das Apollo, e sim uma evolução dessa linha. O escolhido foi o OMEGA Speedmaster X-33 2nd Generation, uma versão desenvolvida para uso operacional dentro da nave.
O X-33 combina ponteiros analógicos com um visor digital. A tela exibe o tempo decorrido da missão (MET), além de permitir a leitura de diferentes fusos e o uso de cronômetros e alarmes. O sinal sonoro chega a cerca de 80 decibéis, pensado para ser ouvido em ambientes ruidosos.
A caixa tem pouco mais de 42 mm e é feita em titânio grau 2, que ajuda a reduzir o peso e resistir a variações de temperatura. O modelo também conta com vidro de safira e um conjunto de botões que facilita o acesso às funções durante o uso em voo.O relógio não faz parte da linha comercial atual. Ele foi retirado do mercado em meados dos anos 2000, mas ainda é produzido para a NASA.
A versão usada na Artemis II é a segunda geração, desenvolvida a partir do fim dos anos 1990 com participação de astronautas.
Diferente do Moonwatch das Apollo, o X-33 não é projetado para atividades fora da espaçonave. Seu uso é interno, como apoio às operações e ao controle do tempo durante a missão. Por isso, mesmo com versões mais recentes lançadas ao longo dos anos, o modelo segue como padrão entre astronautas.
Fora do ambiente espacial, o X-33 de segunda geração circula apenas no mercado de usados. No Brasil, exemplares completos costumam aparecer na faixa de R$ 13 mil a R$ 18 mil, com chances de ultrapassar esse valor considerando a importação.