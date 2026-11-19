As novas restrições americanas aos chips avançados chegaram também aos processadores de celulares. A TSMC e a Samsung suspenderam parte das entregas a clientes chineses enquanto solicitam licenças ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, segundo informações publicadas pelo Financial Times nesta quinta-feira, 19.

A interrupção ocorre após uma mudança nas regras que permitiam a fabricantes atender determinadas encomendas por meio de empresas independentes de encapsulamento e testes. Washington restringiu essa possibilidade para ampliar a fiscalização sobre os chips que empresas chinesas conseguem produzir no exterior.

Embora o controle americano tenha como alvo o acesso à tecnologia avançada de inteligência artificial, seu alcance ultrapassa os processadores usados em data centers. Segundo o jornal, as novas exigências também atingem chips de eletrônicos de consumo fabricados com processos avançados, incluindo os utilizados em smartphones.

A expectativa relatada pelo Financial Times é que as autorizações para processadores de consumo sejam concedidas. A espera pela análise, ainda assim, pode provocar atrasos relevantes na fabricação dos produtos que dependem desses componentes.

O que mudou nas regras para fabricar chips chineses

Um processador pode passar por diferentes empresas antes de chegar a um celular ou servidor. Uma companhia desenha o circuito, outra fabrica os componentes na lâmina de silício e uma terceira realiza o encapsulamento e os testes, etapas que acrescentam proteção, conexões elétricas e verificações de funcionamento.

Essa divisão permite que empresas desenvolvam seus próprios chips sem construir uma fábrica. Também exige que o controle de exportações acompanhe uma cadeia na qual o projetista, o fabricante e o responsável pela montagem final podem estar em países diferentes.

Segundo o Financial Times, as regras anteriores abriam um caminho para que empresas chinesas de design de chips obtivessem determinados processadores avançados produzidos pela TSMC e pela Samsung por intermédio de empresas independentes de encapsulamento e testes, sem uma autorização direta dos Estados Unidos.

O texto do Bureau de Indústria e Segurança (BIS), órgão do Departamento de Comércio americano, altera os critérios usados por fabricantes e empresas de encapsulamento para demonstrar que determinados circuitos não se enquadram nas exigências de controle. A mudança restringe alternativas disponíveis a empresas de design de chips sediadas em destinos abrangidos pelas regras, ou controladas por empresas desses locais.

Na prática, a participação de uma empresa intermediária deixa de ser suficiente para dispensar a licença nas operações afetadas. É essa autorização que TSMC e Samsung buscam antes de retomar as entregas mencionadas pelo jornal.

Por que os processadores de smartphones foram atingidos

O uso final do chip é apenas uma parte da análise. As exigências também consideram características técnicas e o enquadramento do componente nas regras de exportação. Assim, um processador destinado a um celular pode depender de uma autorização mesmo que sua aplicação seja diferente da de um acelerador usado para treinar inteligência artificial.

Entre os clientes chineses da Samsung citados pelo Financial Times estão a Kunlun, unidade de chips de IA da Baidu, e a ByteDance, dona do TikTok. A TSMC, por sua vez, fabrica processadores utilizados em smartphones de marcas como Xiaomi, Oppo e Vivo.

A relação de clientes ajuda a mostrar o alcance da cadeia envolvida, mas não identifica, por si só, quais modelos de processadores ou aparelhos tiveram suas entregas interrompidas. O relato tampouco indica uma suspensão de todos os fornecimentos das duas fabricantes à China.

Para os clientes afetados, o risco imediato está no calendário. Mesmo que uma licença seja aprovada, o intervalo entre o pedido e a autorização pode desorganizar a sequência entre fabricação do chip, montagem do aparelho e distribuição. O impacto dependerá também dos estoques e dos cronogramas de cada empresa.

O controle americano acompanha a cadeia além da fábrica

A mudança faz parte de um endurecimento mais amplo das restrições americanas. A nova regulamentação também alcança determinadas operações de acesso remoto à capacidade de processamento e acrescenta exigências de licença para categorias específicas de equipamentos enviados a cinco países, entre eles o Brasil.

São mecanismos diferentes dentro da mesma disputa. No acesso remoto, Washington procura controlar quem utiliza os servidores, mesmo quando eles permanecem fora da China. Nas encomendas a fabricantes e empresas de encapsulamento, a fiscalização acompanha quem projetou o circuito e quais condições permitem sua entrega.

Esse cerco aumenta a pressão sobre empresas chinesas que ainda dependem de fornecedores estrangeiros para produzir seus projetos, enquanto o país tenta ampliar sua capacidade própria de desenvolver e fabricar chips.

No caso dos processadores de consumo, a questão imediata é quanto tempo levará a liberação das encomendas. A expectativa de aprovação das licenças, relatada pelo Financial Times, ainda não estabelece uma data para a retomada de cada entrega.