RESUMO ＋ O chef João Izar identifica trufas, cogumelos e frutos nativos na Serra da Mantiqueira por meio de pesquisa contínua no restaurante Puriman, em Campos do Jordão. O levantamento, realizado com apoio de biólogos, registrou a trufa Tuber borchii em 2023 e 2026 e incorporou ingredientes da Mata Atlântica ao cardápio, onde 80% dos insumos vêm de produção própria ou local.

Quando se fala em trufas, cogumelos e ingredientes considerados raros, o imaginário gastronômico costuma levar para outros países.

Na Serra da Mantiqueira, porém, o chef João Izar vem encontrando espécies que surpreendem justamente por estarem muito mais próximas do que se imagina.

À frente do restaurante Puriman, em Campos do Jordão, João mantém uma pesquisa contínua sobre a biodiversidade da região, percorrendo áreas da Serra com apoio de biólogos para identificar espécies, compreender seus ciclos e investigar possibilidades de uso na cozinha.

Entre os achados estão ingredientes associados a outros territórios e também espécies nativas brasileiras que ainda são pouco conhecidas do público.

O trabalho parte de uma premissa: antes de buscar ingredientes distantes, é preciso conhecer o que o próprio território oferece. A pesquisa já revelou trufas, cogumelos e frutos que passaram a fazer parte das experiências gastronômicas do Puriman.

Seis ingredientes que mostram o potencial brasileiro na Serra

1. Trufa — Tuber borchii

Um dos achados mais surpreendentes do chef. Conhecida principalmente pela gastronomia europeia, com ocorrência documentada em países como Itália, França e Espanha, a espécie foi encontrada inicialmente por Rodrigo Veraldi em São Bento do Sapucaí e posteriormente por João e sua equipe em Campos do Jordão, em 2023 e 2026, associada a castanheiras.

2. Lactarius deliciosus

Cogumelo ectomicorrízico associado principalmente a pinheiros. João encontrou exemplares em Campos do Jordão em 2023, um registro que amplia o interesse sobre a distribuição desse grupo de fungos na Mantiqueira.

3. Suillus luteus

Também associado a espécies do gênero Pinus, é encontrado em abundância em Campos do Jordão, especialmente na primavera e no outono, segundo as observações da equipe. Sua associação com Pinus elliottii na região já foi documentada cientificamente.

4. Pixirica

Fruto de plantas nativas da família Melastomataceae, encontrado em ambientes da Mata Atlântica. Suas pequenas bagas podem apresentar coloração azulada ou arroxeada e já são utilizadas pelo Puriman na produção de sorvetes e geleias.

5. Araçá-vermelho — Psidium cattleianum

Fruto nativo do Brasil e associado à Mata Atlântica, pertence à mesma família botânica da goiaba. De sabor ácido-adocicado, pode ser utilizado em sobremesas, bebidas, geleias e fermentações.

6. Maracujá-do-mato

Fruto de espécies nativas brasileiras do gênero Passiflora, encontrado em áreas da região. O ingrediente já foi utilizado pelo Puriman no desenvolvimento de preparações para o menu de verão.

Biodiversidade como ingrediente

A pesquisa de João faz parte de uma proposta maior do Puriman, que busca aproximar alta gastronomia, sustentabilidade e valorização dos recursos da Serra da Mantiqueira.

Cerca de 80% dos insumos utilizados pelo restaurante vêm de produção própria ou de pequenos produtores locais, fortalecendo uma cadeia de abastecimento baseada no território.

O restaurante também trabalha com um sistema de ciclo fechado de sustentabilidade: os resíduos orgânicos são destinados ao sítio próprio, onde podem ser transformados em ração para os animais ou em composto para as hortas.

Leite e ovos produzidos no local retornam ao restaurante. A iniciativa levou o Puriman a receber, em 2023, o selo ODS 12 do Pacto Global da ONU, voltado à produção e ao consumo responsáveis.

A relação de João com o território também passa pelo resgate de conhecimentos tradicionais dos povos Puri, incluindo técnicas como o cozimento subterrâneo e o uso do pinhão.

Sua cozinha combina essas referências com pesquisa de campo e técnicas contemporâneas para construir uma gastronomia conectada à Mantiqueira.

Chef e empreendedor, João começou a trabalhar em restaurantes aos 16 anos. Formado em Gastronomia pelo Senac, passou por cozinhas como Tuju, Dinner in the Sky, Corrutela e Evvai e fez pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV.

Também é formado pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP). Aos 21 anos, assumiu a cozinha do Puriman, onde passou a unir gastronomia de vanguarda, gestão e sustentabilidade.

“A Mantiqueira tem uma biodiversidade enorme e ainda pouco conhecida pela gastronomia. Quando começamos a olhar para o território com atenção, percebemos que existem espécies, sabores e possibilidades que estavam ali o tempo todo. O nosso trabalho é pesquisar, entender esses ingredientes e encontrar formas responsáveis de levá-los para a cozinha, valorizando o que é da nossa região.”, finaliza João Izar.