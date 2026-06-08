'Rinoplastia de Roacutan': o remédio para acne pode alterar o formato do nariz?

A isotretinoína, conhecida pelo nome comercial de Roacutan, é o principal tratamento medicamentoso utilizado em pacientes com acne persistente ou de grau elevado. Efeitos colaterais como lábios secos e deformidades em fetos de grávidas já são bem documentados, mas uma possível consequência estética tem sido discutida nas redes sociais.

A modelo Kendall Jenner afirmou no início desse ano, ao podcast In Your Dreams, que a mudança visual de seu nariz desde a adolescência é, em parte, devida ao medicamento. A declaração viralizou e dividiu opiniões.

Para entender melhor até onde o remédio pode influenciar na aparência e estruturas faciais, a EXAME conversou com especialistas em cirurgia plástica e dermatologia.

"O Roacutan pode causar uma leve diminuição de volume em casos muito específicos, mas não substitui uma rinoplastia", explica a cirurgiã plástica Dra. Yasmin Medeiros, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), à EXAME.

A isotretinoína é um derivado da vitamina A usado principalmente no tratamento de acne severa. Seu mecanismo central é a atrofia das glândulas sebáceas, estruturas responsáveis pela produção de oleosidade na pele.

Segundo a cirurgiã plástica, o nariz é composto por um "arcabouço" estrutural — ossos e cartilagens — recoberto por um "envelope" de pele e tecido subcutâneo. A ponta e o terço inferior do nariz concentram uma densidade especialmente alta de glândulas sebáceas.

Anatomia do nariz (Wikimedia Commons / traduzido no Canva)

Ao atrofiar essas glândulas, o medicamento "afina" esse envelope, criando a impressão visual de que o nariz diminuiu.

Medeiros usa uma analogia para ilustrar o efeito. "É como mudar a colcha da sua cama, ou seja, trocar um edredom grosso por um lençol de algodão mais fino."

A dermatologista Dra. Elisa Coelho, pela USP e diretora do MedCof Derma, reforça esse mecanismo de ação. "Ele pode dar um aspecto visual de afinamento, sobretudo para quem tem uma tendência à pele oleosa, que pode ter poros mais abertos e a camada córnea mais espessada. Nessas pessoas, pode-se ter um afinamento da camada mais superficial da pele."

Além do possível afinamento nasal, a cirurgiã plástica consultada lista outros efeitos menos conhecidos que constam na literatura médica: dores musculares e articulares (especialmente em quem pratica atividade física intensa), alterações temporárias na visão noturna, queda de cabelo — chamada de eflúvio telógeno —, e alterações no colesterol e nos triglicérides, que exigem exames de sangue regulares durante o tratamento.

Já Coelho afirma que, por seu efeito de embelezamento da pele, a isotretinoína é usada por alguns pacientes de forma off-label, ou seja, fora das indicações da bula.

"Tem algumas pessoas que o utilizam para fazer um afinamento e um embelezamento da pele. Isso não é o indicado, porque ela é uma medicação séria, com efeitos colaterais fortes."

O que o remédio não consegue fazer

O principal ponto de consenso entre as duas especialistas é que a isotretinoína não altera ossos nem cartilagens.

"Se o paciente tem aquele 'ossinho' proeminente no dorso — que chamamos de giba dorsal —, uma ponta caída ou um nariz estruturalmente largo, o Roacutan não trará o efeito de uma rinoplastia", afirma a Dra. Yasmin. "A cirurgia plástica continua sendo o único padrão-ouro para alterações estruturais."

Dra. Elisa reforça que a "isotretinoína, classicamente, não vai mudar o formato do nariz. O que ela pode fazer é afinar a pele nessa região, mas não a ponto de mudar completamente o formato do nariz."

O caso Kendall Jenner: a avaliação das especialistas

Ao analisar tecnicamente as fotografias disponíveis de Kendall Jenner, a Dra. Yasmin identifica mudanças que vão além da textura da pele, com a ressalva de que é impossível fazer uma análise técnica sem o paciente presente.

"O dorso nasal aparece visivelmente mais estreito e reto, e a ponta nasal apresenta-se mais projetada, fina e levemente para cima. Como a ciência nos mostra, a isotretinoína atua exclusivamente no afinamento da pele rica em glândulas sebáceas — ela é fisiologicamente incapaz de estreitar ossos ou remodelar cartilagens", diz.

Kendall Jenner em 2013 (Wikimedia Commons)

Kendall Jenner: modelo americana no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

"Sendo assim, é pouquíssimo provável que alterações estruturais tão precisas ocorram pelo simples uso de uma medicação oral", afirma a cirurgiã plástica.

A Dra. Coelho adota uma postura mais aberta às possibilidades, sem descartar nem confirmar nenhuma hipótese. "É muito difícil opinar sobre qual foi o procedimento exatamente que a pessoa fez olhando por foto, porque muitas vezes não é algo isolado", diz.

Coelho completa ao dizer que a modelo "eventualmente pode ter feito um preenchimento com ácido hialurônico, pode ter feito uso da medicação, pode ter bastante componente de maquiagem também. Não dá para afirmar que ela não tenha feito cirurgia, mas também não acho que dá para afirmar que tenha sido só pela isotretinoína."

A própria Kendall, em entrevista ao In Your Dreams, reafirmou que nunca fez o procedimento cirúrgico. "Juro por Deus, em tudo que amo, nunca fiz rinoplastia." Ela reconheceu, no entanto, que entende a dúvida. "Eu acreditaria nas teorias se não fosse eu."

O que mais pode mudar a aparência do nariz sem cirurgia

Para quem busca alternativas não cirúrgicas, as opções vão além do Roacutan. A dermatologista cita a rinomodelação com ácido hialurônico, que pode disfarçar a giba nasal e reposicionar a ponta.

Outras opções são a aplicação de fios de tração e técnicas de superfície como laser e microagulhamento para melhorar a qualidade da pele.

Ela destaca, entretanto, que a rinomodelação "é uma técnica de alto risco" e deve ser realizada apenas por profissionais com vasta experiência na região.

A cirurgiã plástica acrescenta ainda o papel da toxina botulínica aplicada no músculo depressor do septo nasal, que impede a ponta do nariz de cair ao sorrir, além de fatores do cotidiano frequentemente subestimados.

"Câmeras de celular, quando usadas muito perto do rosto, distorcem a imagem, fazendo o nariz parecer até 30% maior e mais largo do que realmente é", afirma ela sobre o efeito óptico das câmeras. "Da mesma forma, técnicas de maquiagem criam sombras e luzes que alteram a percepção visual do volume nasal."