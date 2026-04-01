Guerra, cortes e novas metas: por que o homem não voltou à Lua desde 1972

Depois de mais de cinco décadas sem enviar astronautas à Lua, a Nasa se prepara para retomar esse tipo de missão com a Artemis II nesta quarta-feira, 1º, às 19h24 (horário de Brasília). A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo no Youtube da Nasa.

O longo intervalo desde o programa Apollo foi resultado de uma combinação de decisões políticas, cortes de orçamento e mudanças de prioridades ao longo do tempo.

Entre 1969 e 1972, os Estados Unidos levaram 12 pessoas à superfície lunar. Após esse período, o programa foi encerrado, apesar de planos para novas missões.

Corrida espacial perdeu força

A ida à Lua ocorreu em meio à disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Com o objetivo principal alcançado, o interesse estratégico diminuiu.

Durante uma palestra em 2019 no Royal Museums Greenwich, o professor Anu Ojha, do Centro Espacial Nacional do Reino Unido, explicou que o contexto geopolítico da época influenciou diretamente essa mudança.

A percepção de que a corrida havia sido vencida levou à redefinição de prioridades e à redução do investimento em missões lunares.

Redução de recursos mudou o cenário

O custo das missões lunares foi um fator determinante. Durante o auge do programa Apollo, a Nasa chegou a consumir cerca de 4% do orçamento federal dos Estados Unidos.

Nas décadas seguintes, esse percentual caiu para menos de 1%, o que limitou a capacidade de manter novas viagens à Lua.

Com menos verba disponível, o Congresso reduziu os investimentos, contribuindo para o encerramento das missões após 1972.

Outros projetos passaram a ser prioridade

Com o fim das viagens à Lua, a Nasa direcionou seus esforços para outras iniciativas.

Programas como o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional passaram a concentrar as atividades da agência por anos, priorizando pesquisas em órbita terrestre e desenvolvimento tecnológico.

Por que o retorno à Lua acontece agora?

O novo ciclo de exploração espacial está ligado ao programa Artemis, que busca ampliar os objetivos das missões anteriores. Diferentemente do programa Apollo, a proposta atual não é apenas repetir o feito histórico, mas estabelecer uma presença humana sustentável na Lua.

A Artemis II será o primeiro voo tripulado dessa nova etapa e levará astronautas a orbitar o satélite, sem pouso, para testar sistemas essenciais da espaçonave Orion.

De acordo com a Nasa, o programa também pretende expandir o conhecimento científico e desenvolver tecnologias aplicáveis tanto na exploração espacial quanto na Terra.

O plano inclui explorar regiões ainda não visitadas, como o polo lunar, além de preparar futuras missões tripuladas, incluindo projetos de envio de humanos a Marte.